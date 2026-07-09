В 2018 году Владимир создал первый в городе паблик, посвященный конструктивизму. Перед этим он отправлял материалы по Нижнему (про Дом Советов, например) в различные сообщества по архитектуре. Приходилось долго ждать реакцию, согласование и так далее. При этом именно по нижегородскому конструктивизму отдельных групп, блога или сайта не было, какой-то общей доступной интернет-базы тем более. И я предложил ему сделать архив самому. Для начала мы отправились в Сормово, в квартал Энгельса, где стоит дом Александра Александровича Яковлева (старшего) – первая попытка дома-коммуны в его исполнении. Мы фотографировали здание и у подъезда встретили человека, который очень долго в этом доме жил – нам очень повезло узнать из первых уст много интересной информации. С этого сормовского здания и начался «Нижегородский конструктивизм».

Подходящие здания Вова искал по городу сам. Конструктивистский стиль заметен сразу. Конструктивизм (как весь функционализм) – архитектура, как правило лишенная украшений. Один из идеологов функционализма австриец Адольф Лоос вообще считал орнамент преступлением, уделом людей диких и недалеких. При этом каждый элемент здания должен был быть обусловлен своим предназначением. Типичный пример – прямоугольное ровное здание с плоской крышей, на которой можно играть, гулять или загорать, большие, часто угловые балконы, огромные окна для хорошего освещения. А классицизму, например, свет не так важен. Ему нужны узкие высокие окна, чтобы визуально «вытянуть» фасад. При этом конструктивизм стремился соответствовать революционной эпохе, показать её динамику через внешнюю асимметрию. В этом его заметное отличие от зданий предшествующих стилей. Старый классический дворец красивый, но обычно он строго симметричный, а симметрия – это статика.

Самый наглядный пример конструктивизма в Нижнем – Дом Советов. Его иногда называют «самолетом», якобы если посмотреть на здание сверху, то можно различить крылья и фюзеляж. Но поверьте, если бы Александр Гринберг хотел сделать «самолет», он бы сделал его явным. Кроме того, то ощущение движения, которое им закладывалось в архитектуру, должно было считываться зрителем снизу вверх. Жаль, с одной стороны, что мы не можем увидеть здание таким, каким оно задумывалось, – по большей части оно закрыто деревьями и хорошо просматривается только лицевой фасад.

Первая сотня объектов была на виду. В Соцгороде, например, можно дом за домом фотографировать и потом собирать материал в интернете (слава богу, в открытом доступе есть кадастровые документы, по которым можно узнать год постройки) и имеющейся специализированной литературе. Например, у профессора Ольги Орельской, нижегородского архитектора, замечательные книги, в том числе по конструктивизму. Потом подписчики сами стали просить рассказать о том или ином здании. Информацию Вова тщательно проверял. Бывает, что за постройку здания выдают дату капитального ремонта или вовсе неверный год указан. Иногда трудно найти того, кто придумал проект. До сих пор неизвестен автор чудесного «Дома-коммуны железнодорожников» напротив Московского вокзала. Двадцатый век – век катаклизмов, архивы переезжали с места на место, документы терялись, люди терялись. Хотя некоторые уточняющие данные всплывают спустя годы.

Изначально «Нижегородский конструктивизм» задумывался как архив. С тех пор эта концепция никак не менялась. Мы накапливаем информацию, публикуем пост и сразу отмечаем объект на карте. Сейчас на ней около 500 точек. Группа изначально была некоммерческой. Без рекламы, без накруток и искусственного привлечения подписчиков – они добавлялись стихийно. Когда их было около сотни, блогер и фотограф Дима Четыре рассказал о нашей группе в своем аккаунте. После этого подписчиков сразу стало в 10 раз больше. Так наше сообщество и росло. Я спокойно отношусь к тому, что наши материалы будут использовать люди, – это полностью открытая группа. Мы бескорыстные энтузиасты, единственная наша цель – восполнить пробелы в данных о нижегородском конструктивизме. Недавно, кстати, к проекту в качестве редактора присоединилась Ира Маслова из «Городских экспедиций», они были дружны с Вовой. Ждем её материалов. Буду рад и другим новым участникам.