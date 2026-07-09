Дизайнер-плакатист Владимир Пегов (студент ННГАСУ, финалист и лауреат международных конкурсов!) – основатель просветительского интернет-проекта «Нижегородский конструктивизм», первого в городе. В его путеводителе по архитектуре авангарда (с картой, на которой сейчас около 500 объектов!) – фотографии и подробное описание зданий. Несколько месяцев Владимир мужественно боролся с онкологией (продолжая писать статьи, в том числе для центра «Зотов» и нон-фикшн для детей), но в июне 2023-го его не стало. Паблик сына продолжил вести Михаил Пегов, историк, экономист и автор познавательных детских книг.
В 2018 году Владимир создал первый в городе паблик, посвященный конструктивизму. Перед этим он отправлял материалы по Нижнему (про Дом Советов, например) в различные сообщества по архитектуре. Приходилось долго ждать реакцию, согласование и так далее. При этом именно по нижегородскому конструктивизму отдельных групп, блога или сайта не было, какой-то общей доступной интернет-базы тем более. И я предложил ему сделать архив самому. Для начала мы отправились в Сормово, в квартал Энгельса, где стоит дом Александра Александровича Яковлева (старшего) – первая попытка дома-коммуны в его исполнении. Мы фотографировали здание и у подъезда встретили человека, который очень долго в этом доме жил – нам очень повезло узнать из первых уст много интересной информации. С этого сормовского здания и начался «Нижегородский конструктивизм».
Подходящие здания Вова искал по городу сам. Конструктивистский стиль заметен сразу. Конструктивизм (как весь функционализм) – архитектура, как правило лишенная украшений. Один из идеологов функционализма австриец Адольф Лоос вообще считал орнамент преступлением, уделом людей диких и недалеких. При этом каждый элемент здания должен был быть обусловлен своим предназначением. Типичный пример – прямоугольное ровное здание с плоской крышей, на которой можно играть, гулять или загорать, большие, часто угловые балконы, огромные окна для хорошего освещения. А классицизму, например, свет не так важен. Ему нужны узкие высокие окна, чтобы визуально «вытянуть» фасад. При этом конструктивизм стремился соответствовать революционной эпохе, показать её динамику через внешнюю асимметрию. В этом его заметное отличие от зданий предшествующих стилей. Старый классический дворец красивый, но обычно он строго симметричный, а симметрия – это статика.
Самый наглядный пример конструктивизма в Нижнем – Дом Советов. Его иногда называют «самолетом», якобы если посмотреть на здание сверху, то можно различить крылья и фюзеляж. Но поверьте, если бы Александр Гринберг хотел сделать «самолет», он бы сделал его явным. Кроме того, то ощущение движения, которое им закладывалось в архитектуру, должно было считываться зрителем снизу вверх. Жаль, с одной стороны, что мы не можем увидеть здание таким, каким оно задумывалось, – по большей части оно закрыто деревьями и хорошо просматривается только лицевой фасад.
Первая сотня объектов была на виду. В Соцгороде, например, можно дом за домом фотографировать и потом собирать материал в интернете (слава богу, в открытом доступе есть кадастровые документы, по которым можно узнать год постройки) и имеющейся специализированной литературе. Например, у профессора Ольги Орельской, нижегородского архитектора, замечательные книги, в том числе по конструктивизму. Потом подписчики сами стали просить рассказать о том или ином здании. Информацию Вова тщательно проверял. Бывает, что за постройку здания выдают дату капитального ремонта или вовсе неверный год указан. Иногда трудно найти того, кто придумал проект. До сих пор неизвестен автор чудесного «Дома-коммуны железнодорожников» напротив Московского вокзала. Двадцатый век – век катаклизмов, архивы переезжали с места на место, документы терялись, люди терялись. Хотя некоторые уточняющие данные всплывают спустя годы.
Изначально «Нижегородский конструктивизм» задумывался как архив. С тех пор эта концепция никак не менялась. Мы накапливаем информацию, публикуем пост и сразу отмечаем объект на карте. Сейчас на ней около 500 точек. Группа изначально была некоммерческой. Без рекламы, без накруток и искусственного привлечения подписчиков – они добавлялись стихийно. Когда их было около сотни, блогер и фотограф Дима Четыре рассказал о нашей группе в своем аккаунте. После этого подписчиков сразу стало в 10 раз больше. Так наше сообщество и росло. Я спокойно отношусь к тому, что наши материалы будут использовать люди, – это полностью открытая группа. Мы бескорыстные энтузиасты, единственная наша цель – восполнить пробелы в данных о нижегородском конструктивизме. Недавно, кстати, к проекту в качестве редактора присоединилась Ира Маслова из «Городских экспедиций», они были дружны с Вовой. Ждем её материалов. Буду рад и другим новым участникам.
Официально конструктивизм закончился в 1932 году. Все здания этого направления, которые есть в Нижнем, уже представлены в группе. Но наверняка по области еще наберутся десятки нами недообследованных зданий – например, в Выксе, Дзержинске, но мне сложнее туда ездить. Теперь мы активно собираем и выкладываем информацию про постконструктивизм. Это «украшенный» конструктивизм – та же функциональная железобетонная конструкция, но с классическими декоративными элементами (пилястры, колонны, лепнина и так далее).
Большинство из того, что строилось до Великой Отечественной войны, это постконструктивизм. А сталинский ампир – «стиль триумф» – это уже потом, это московские высотки, пышные и красивые, возведенные в честь победы. Всю эту торжественность мгновенно остановил Хрущев, который счел безумством тратить деньги на гипсовую лепнину. Такое решение по борьбе с «архитектурными излишествами» привело к появлению «обдирной» архитектуры – здания, спроектированные и построенные при Сталине, не покрывали штукатуркой, не украшались. До сих пор стоят эти голые «уродцы» из белого силикатного кирпича, они лишались декора не только на бумаге, но даже после возведения. Хрущевские же панельки – типичные образцы «вернувшегося» функционализма – практичные и массовые.
С 2022 года Владимир писал статьи для центра изучения конструктивизма «Зотов». Мы тогда уже переехали в Москву из-за болезни Вовы. Сначала он готовил публикации о самых значимых нижегородских объектах (Дом Советов в Кремле, гостиница «Волна» на Автозаводе, дом «Инженерный работник» на Ильинке – примерно о 10 зданиях он успел рассказать). Кстати, «Инженерный работник» Яковлева (старшего) и Владимира Медведева – показательный пример малой конструктивистской жилой архитектуры. Вообще конструктивисты тяготели к монументальности, им всем хотелось строить дворцы, но жизнь вынуждала их строить бани и доступное жилье. Позже сын стал писать для «Зотова» и о подмосковных объектах, например о знаменитой бане-тракторе в Королеве.
Вова не успел реализовать все свои таланты. Он был очень одаренным, умным, невероятно добрым, красивым и скромным молодым человеком. А еще – дотошным и трудолюбивым. Он мог часами совершенствовать какую-нибудь деталь на своем плакате. Вовины работы выставлялись, например, в Третьяковке и московской Ленинке, и практически в любом конкурсе он выходил финалистом. Ну а так как рисовать плакаты я не умею, то решил продолжить вести его архитектурное сообщество. Вова до последних дней рисовал и участвовал в выставках (например, в плакатной акции, посвященной юбилею Рахманинова), собирал материалы для будущих статей. К несчастью, его жизнь прервалась внезапно, когда был перерыв в лечении и нас ненадолго отпустили в Нижний.
В память о Владимире в Нижнем прошло несколько мероприятий. Его друзья краеведы Ира Маслова, Антон Марцев, Саша Коротков, Мария Бабурина, Марк Григорьев, Всеволод Лебедев провели благотворительные экскурсии, все полученные с них средства пошли в фонды борьбы с онкологией. «Дом архитектора» посвятил моему сыну проект «Красная лестница». Сначала были лекции по советскому авангарду, а потом десятки людей вместе раскрасили запасную лестницу, сделав ее конструктивистской.
Я написал более 20 познавательных книг для детей за 15 лет. По большей части я пишу нон-фикшн с историческим уклоном, в соответствии с моим образованием. В основном это тонкие издания, но были и увесистые энциклопедии. К литературе я стал привлекать Вову уже в Москве, когда он проходил лечение в Центре имени Блохина. Естественно, первая книга получилась про архитектуру – «Великие башни мира» – вышла в 2024-м (и вошла в топ-лист московской книжной ярмарки «Non/fiction»). Другая книга в соавторстве с Вовой будет про Геродота, отца истории, – думаю, ее опубликуют в этом или следующем году. Вообще же в работе у меня сейчас четыре издания.
Текст: Валерия Борисова
Фото: Артем Шагалкин
Стиль: Алиса Токмянина
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