«Мы стараемся все делать с особой эстетикой»

Для вас самих этот проект – про бизнес ли?

Мы не столько строим отель, ресторан и спа, сколько проводим социальный эксперимент: показываем, что качественное общественное пространство и частный комфорт не противоречат друг другу. Но если нет финансовой базы, все идеи остаются лишь красивыми картинками. Поэтому я действительно смотрю на наши решения через призму бизнеса.

При этом у вас бэкграунд айтишника, который работал в Европе, у отца был бизнес в столице. Почему в итоге этот проект и Ворсма?

Действительно, я окончил Вышку, работал в ИТ-сфере и был максимально далек от предпринимательства. Бизнесом занимался отец, и Ворсма – это наш родной город. Я в детстве проводил здесь каждое лето. Отец в какой-то момент наездился по миру, захотел вернуться на малую родину, начал делать здесь что-то социально значимое: построил и передал в дар государству Дом детского творчества, например. А потом принялся за это пространство, вкладывая в него массу времени, сил и финансов. Я понял: если сейчас не включусь, через какое-то время мне достанется в наследство нечто, построенное и созданное без моего участия – в сфере, в которой я ничего не смыслю. Поэтому разбираться нужно сейчас, пока мне 30 лет, а не 50.

Почему вы не пошли очевидным путем «палатки-глэмпинги-кафе»?

На нас очень влияет география: Ворсма далеко от Москвы, вокруг нет достопримечательностей, которые формируют круглогодичный поток туристов. Озеро Тосканка – место в своем роде уникальное, но даже оно притягивает людей только летом. Для того чтобы люди ехали сюда круглый год, точкой притяжения должны стать мы сами. Просто «хорошего сервиса» для этого недостаточно. Глэмпинги и А-фреймы – понятный, тиражируемый формат, но не дают ответа на вопрос: «Зачем мне ехать именно сюда?» Мы хотели создать проект-дестинацию – место, которое само по себе является причиной для путешествия. А для этого нужно было не просто «сделать красиво», а системно снять барьеры, которые обычно мешают человеку решиться на поездку в область. В первую очередь работали с шаблонностью: типовая архитектура не создает эмоциональной связи, поэтому мы искали свой визуальный и смысловой код. Кроме того, важно было решить проблему «бытовой неустроенности», которая в региональном туризме часто впадает в крайности: либо дорого и пафосно, либо дешево и неухоженно. Выбрали третий путь – сделать качество нормой. В этом и заключается главный идеологический вызов: высокий уровень жизни и современная эстетика могут сосуществовать в маленьком городе, не превращаясь во что-то элитарное.

Поэтому вы выбрали домики, которые теперь называют «инопланетными»?

В момент поиска решения я был в Nordic Spa в Калининграде, познакомился с архитектором Алексеем Зебровым и предложил ему поработать с нами. Его привлекла открытость площадки: боль многих творцов – частные проекты, которые никто, кроме владельцев, не может увидеть, потрогать, пожить в них. А еще я не лез в его архитектурные решения. И это сработало! Мы стараемся все делать с особой эстетикой. Например, больше года искали решение для забора на набережной, чтобы он не перекрывал вид.