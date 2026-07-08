«Мы стараемся все делать с особой эстетикой»

Вадим и Максим Маловы, сооснователи пространства Basic в Ворсме, могли бы претендовать на несколько номинаций «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»: с одной стороны, это место отдыха у озера Тосканка с редкой авторской архитектурой («Урбанистика»?). С другой – площадка для лэнд-арта, точка притяжения креаторов и новая арт-резиденция региона («Искусство»?) Но прежде всего – бизнес, который при особом статусе территории (памятник природы регионального значения!) и жестких ограничениях на застройку и использование осмелился пойти нестандартным путем, – разбираемся с Максимом Маловым, каким и почему.
Для вас самих этот проект – про бизнес ли?
Мы не столько строим отель, ресторан и спа, сколько проводим социальный эксперимент: показываем, что качественное общественное пространство и частный комфорт не противоречат друг другу. Но если нет финансовой базы, все идеи остаются лишь красивыми картинками. Поэтому я действительно смотрю на наши решения через призму бизнеса.
При этом у вас бэкграунд айтишника, который работал в Европе, у отца был бизнес в столице. Почему в итоге этот проект и Ворсма?
Действительно, я окончил Вышку, работал в ИТ-сфере и был максимально далек от предпринимательства. Бизнесом занимался отец, и Ворсма – это наш родной город. Я в детстве проводил здесь каждое лето. Отец в какой-то момент наездился по миру, захотел вернуться на малую родину, начал делать здесь что-то социально значимое: построил и передал в дар государству Дом детского творчества, например. А потом принялся за это пространство, вкладывая в него массу времени, сил и финансов. Я понял: если сейчас не включусь, через какое-то время мне достанется в наследство нечто, построенное и созданное без моего участия – в сфере, в которой я ничего не смыслю. Поэтому разбираться нужно сейчас, пока мне 30 лет, а не 50.
Почему вы не пошли очевидным путем «палатки-глэмпинги-кафе»?
На нас очень влияет география: Ворсма далеко от Москвы, вокруг нет достопримечательностей, которые формируют круглогодичный поток туристов. Озеро Тосканка – место в своем роде уникальное, но даже оно притягивает людей только летом. Для того чтобы люди ехали сюда круглый год, точкой притяжения должны стать мы сами. Просто «хорошего сервиса» для этого недостаточно. Глэмпинги и А-фреймы – понятный, тиражируемый формат, но не дают ответа на вопрос: «Зачем мне ехать именно сюда?» Мы хотели создать проект-дестинацию – место, которое само по себе является причиной для путешествия. А для этого нужно было не просто «сделать красиво», а системно снять барьеры, которые обычно мешают человеку решиться на поездку в область. В первую очередь работали с шаблонностью: типовая архитектура не создает эмоциональной связи, поэтому мы искали свой визуальный и смысловой код. Кроме того, важно было решить проблему «бытовой неустроенности», которая в региональном туризме часто впадает в крайности: либо дорого и пафосно, либо дешево и неухоженно. Выбрали третий путь – сделать качество нормой. В этом и заключается главный идеологический вызов: высокий уровень жизни и современная эстетика могут сосуществовать в маленьком городе, не превращаясь во что-то элитарное.
Поэтому вы выбрали домики, которые теперь называют «инопланетными»?
В момент поиска решения я был в Nordic Spa в Калининграде, познакомился с архитектором Алексеем Зебровым и предложил ему поработать с нами. Его привлекла открытость площадки: боль многих творцов – частные проекты, которые никто, кроме владельцев, не может увидеть, потрогать, пожить в них. А еще я не лез в его архитектурные решения. И это сработало! Мы стараемся все делать с особой эстетикой. Например, больше года искали решение для забора на набережной, чтобы он не перекрывал вид.
Между «красиво» и «бюджетно» всегда выбор за первым вариантом?
Ищем баланс. Если что-то не вписывается в бюджет, я обычно откладываю решение, пока не появятся ресурсы, чтобы сделать сразу хорошо. Переделывать потом дороже.
Как статус территории повлиял на бизнес-решения?
Тосканка – памятник природы регионального значения. Эту территорию нельзя выкупить и закрыть заборами. При этом в нашем менталитете загородный отдых часто связан с «любовью к заборам» – это естественное стремление к безопасности и покою. Мы же предлагаем попробовать иной формат, когда открытость – это не отсутствие приватности, а наличие выбора. Право на уединение и тишину в номере абсолютно, но за его порогом начинается открытое пространство. Такой подход делает проект живым. Когда границы прозрачны, отель перестает быть просто местом для ночлега и становится точкой притяжения.
С одной стороны, это сложно продвигать. С другой – это то, что помогает выровнять просадку по сезонам. Каждый может прийти сюда просто погулять или поесть пиццу в кафе. Мы не столько делаем отель, кафе или экотропу вокруг озера, сколько создаем атмосферу, в которой разные люди чувствуют себя одинаково комфортно.
Эти ценности не вступают в конфликт с коммерцией?
Иногда вступают. Например, наша открытая гостиная с коворкингом, выставками, лекциями и кинопоказами, здание которой спроектировало нижегородского бюро «DA». Для нас ее открытие стало универсальным ответом на вопрос: «Чем здесь заняться?», а у гостей сразу появился запрос на свадьбы и банкеты. С коммерческой точки зрения такая модель работает, но противоречит нашим ценностям. Представьте: гость приезжает за полноценным отдыхом, а в гостиной – закрытая вечеринка, на которую его не приглашали. Отсюда выработали правило: проводим частные события при условии, что под мероприятие выкупается весь отель целиком. В этом случае у нас одна группа гостей с общими целями и ничей опыт не страдает.
Лето – это всего лишь четверть года. Драгоценное время, чтобы «обкатать» все наши ритуалы и события, собрать обратную связь. Если мы все лето будем закрыты для частных событий, то войдем в низкий осенний сезон неподготовленными. А наша цель – построить модель, которая стабильно работает 365 дней в году.
В чем-то еще меняли свои решения после первого сезона работы?
Поняли, что у нас есть две разные, но одинаково важные аудитории, для каждой нужна своя стратегия. С самого начала мы плотно работали с креативным кластером Москвы, и это было важно для старта, они стали нашими первыми амбассадорами. Но первый сезон показал: расстояние – объективный фактор. Москвичи готовы приезжать в Ворсму раз в год, но для устойчивой бизнес-модели нам нужно сообщество, которое живет с нами в одном ритме. Сейчас мы смещаем фокус на Нижний Новгород. Цель – стать для нижегородцев базовым сценарием выезда за город: поездка на один день, либо уикенд с ночевкой, либо рабочая резиденция в будни для тех, кто не всегда привязан к офису – дать им идеальное «третье место». Для этого сейчас адаптируем всю модель, от ценовой политики и событийной программы до решения вопроса «Как до вас добраться?».
Если коротко сформулировать ваш бизнес-подход, то в чем он?
Два слова: постоянство и устойчивость.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Татьяна Макарова
Стиль: Мария Мужжухина
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:
Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»
Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!
Официального партнера — Институт демографического развития (программа «ОСНОВА»)
Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners
Официального партнера — налогового консультанта Ольгу Тарасову-Сурдину
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Кофе-партнера — «Стрелка кофе»
Энопартнера — Red Wall
Партнера — компанию СТАВИЛОН
Кейтеринг-партнера – Smart Catering
Видеопартнера — креативное продакшн-агентство НА СОВЕСТЬ!
Информационных партнеров — ВОЛГА 24 и ННТВ.
Комментарии (0)