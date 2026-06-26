Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026 «НН.Собака.ru» в номинации «Выбор города»: Юрий Беспалов

Юрий Борисович родился 6 сентября 1935 года в Горьком, в 1958-м окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета (ныне ННГУ). После работал ассистентом режиссера на местной телевизионной студии. Одна из его ранних кинолент – «Посмотри на город», снятая для Всемирной выставки в Монреале в 1963 году. В кадре – Горьковский кремль периода реставрации по проекту Святослава Агафонова, первые пятиэтажки поселка Нагорный (впоследствии – микрорайона), построенные в 1960-е; целый и невредимый «Дом с авгурами» (игорный дом А. И. Троицкого, снесенный в апреле 2019 года) и, конечно же, жители города.

Самые сильные стороны Беспалова – «совершенное чувствование кадра, межкадровых перебивок и музыки, позволяющее монтировать атмосферно и органично», считает его друг и коллега, фотограф Илья Бубис, добавляя, что «учитывая, с какой скоростью у нас сносится город, очень хорошо, что у нас еще есть такие визуальные сокровища».

Но знаменитым Юрий Беспалов проснулся после фильма «Мы – кузнецы» (1968), в котором воспроизведен диалог поколений, состоящий из хроники мирной жизни конца десятилетия и кадров времен гражданской войны.

С того же года и до 1986-го в эфире Горьковского телевидения выходила популярная передача Беспалова «45 минут о новом фильме». В канун своего 75-летия (в мае 2010-го) он запустил на телеканале «Культура» авторскую программу «Глянуть с Нижнего», а в 2013-м на «России 24» вышла «Режиссура жизни с Юрием Беспаловым».