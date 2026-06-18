«Получилось оформленное и запрограммированное, но малоуправляемое буйство»

Как на это реагируют приглашаемые в Выксу деятели искусств?

Музыканты, например, отмечают, что ни один фестиваль не приглашает их в подобные исследовательские поездки. Прийти в гости к жителям, сходить на завод, посмотреть походные театры и вообще почувствовать, чем живет город. Создать оригинальный продукт, который всегда требует гораздо больше времени, чем просто выступление. При этом мы не можем предложить такой гонорар, который окупит все эти усилия, то есть мы смещаем акцент с обсуждения материальной стороны дела на возможность получить интересный опыт, создать новое и решить нетривиальную задачу: показать, как современное искусство может изменить жизнь в небольшом городе. Тогда люди по-другому относятся к предложению и стараются найти время в своем плотном графике, а приехав, влюбляются в Выксу навсегда. И это не во власти нашего PR-отдела или PR-агентств, которых мы привлекаем. Мы просто читаем потом в интервью, с какой теплотой спустя годы художники, исполнители вспоминают небольшой промышленный город на юге Нижегородской области.

Такие культурные интервенции интересны местным жителям?

Могу привести в пример художницу Катю Голотвину, создателя бренда «Синий рыцарь», которая родилась в Выксе, училась в Нижнем, преподавала в Москве, а во время пандемии вернулась на малую родину. Она стала одним из первых участников проекта «По домам»: мы привезли к ней делегацию из журналистов, директоров музеев, искусствоведов (среди них: Рита Пушкина, основательница ярмарки Cosmoscow, и Марина Лошак, на тот момент директор Пушкинского музея). Они познакомились с семьей Кати, она показала свою мастерскую, рассказала о себе. У нее особенный дом: из курятника она создала мини-хижину в японском стиле, где есть в том числе микро-галерея и кинозал. Людям интересно посещать это пространство-трансформер, а Кате — знакомиться с новыми людьми, которых можно вовлечь в свои профессиональные проекты.

Или Ираида Осипова из рабочего поселка Проволочное под Выксой, которая в своем подвале организовала «Музей (не)нужных вещей». Его посетили директора почти всех федеральных музеев, среди них: Екатерина Проничева, нынешний директор Пушкинского, и Наталья Поленова, директор усадьбы Поленова, Василий Церетели, директор Московского музея современного искусства и многие другие. Вряд ли Ираида построит какие-то профессиональные связи с предпринимателем Вадимом Дымовым, приехавшим к ней из Суздаля, но ей самой такие встречи дико интересны, и она потом всех гуглит, радуясь, какие у нее были гости.

Есть ведущая походных театров — харизматичная и яркая Лариса Большакова, в недавнем прошлом — комендант общежития. Она рассказала мне, что с детства мечтала поступить в театральный институт, но мама убедила ее пойти в строительный. Я написал Андрею Манику, режиссеру походных театров (ныне — самому модному режиссеру Москвы, один из основателей театра «Озеро»), и теперь она во время фестиваля знакомит гостей с городом, рассказывает свои истории, городские легенды. По-моему это вдохновило ее и на большие перемены в жизни: насколько я знаю, теперь она один из руководителей социальных программам на Выксунском заводе ОМК.

Как выксунцы, не связанные с искусством, по крайней мере профессионально, участвуют в фестивале?

Каждое событие фестиваля планируется в той или иной степени интерактивным. Например, шествие, которое в этом году пройдет в третий раз, мы всегда делаем с какими-нибудь интересными художниками. Сейчас это будут Алена Смирницкая и Этель Иошпа из объединения «Пух и прах», ученицы Дмитрия Крымова. До этого был режиссер и сооснователь Liquid Theatre Андрей Смирнов, а еще раньше — Люба Шмыкова из творческой группы «Край» из Перми и режиссер Александр Горчилин. Карнавальное шествие «А может это сон?» с Любовью Шмыковой — отсылка к паблик-арту «Все это не сон» Тимофея Ради (пожалуй, самый цитируемый паблик-арт Выксы). Идея была в том, что за месяц до шествия дети разного возраста с родителями создадут для него арт-объекты. Дети рассказывали свои сны и рисовали их: фантазийные чудища, злые, добрые — и все это с помощью художников воссоздали в больших размерах (по два-три метра) и с ними прошли по городу. А в течение фестиваля любой желающий мог к этому процессу присоединиться: сделать объекты, костюмы и прочее. И все это объединилось в такую большую фантасмагорию, словно «Сон в летнюю ночь». С одной стороны, получилось оформленное и запрограммированное, но, с другой стороны, малоуправляемое буйство, которое врывается в обычную жизнь горожан, преображает ее и выдергивает из обыденности.