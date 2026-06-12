Знакомьтесь, Ленгве Синкала

Терапевт, новатор и первая выпускница нижегородского медуниверситета, получившая престижную стипендию Гейтса в Кембридже.
Ленгве Синкала из Замбии (Южная Африка) училась в Приволжском медицинском исследовательском университете по специальности «Лечебное дело». Это был ее первый опыт жизни вдалеке от дома и результат долгих размышлений – решиться помогли ее знакомые студенты, которым понравилось в Нижнем.
Первый год был самым трудным – новое окружение, язык, погода, культура и анатомия (ставшая со временем одной из любимых дисциплин, как и педиатрия, физиология и неврология). Освоившись, Ленгве изучила историю России, путешествовала по стране – одна и в составе музыкального трио (она сама пишет и исполняет музыку). Также стала одной из пяти иностранных студентов, которых отправили на международные дебаты по этическим вопросам (обсуждали эвтаназию, например).
Ленгве Синкала
терапевт
Что сделало мое пребывание в ПИМУ особенно запоминающимся, так это люди. У меня были очень теплые отношения с моими преподавателями и профессорами, особенно на кафедре внутренних болезней. Один лектор, в частности, был сильным источником вдохновения и верил в меня даже в те моменты, когда я сомневалась в себе – я всегда буду это ценить. Я также прониклась идеей того, что врач остается студентом на протяжении всей жизни. Самоотверженность и талант многих моих профессоров произвели на меня неизгладимое впечатление. А мои одногруппники стали для меня второй семьей.
После окончания вуза Ленгве вернулась в Южную Африку, где работала врачом в Ботсване и Замбии. Там она открыла инклюзивный центр «Бупало» для детей с особенностями развития, в котором среди методов лечения есть и музыкальная терапия. Затем была магистратура в Эдинбургском университете, где Ленгве, в частности, исследовала респираторно-синцитиальный вирус (одна из наиболее распространенных причин острых инфекций дыхательных путей у детей во всем мире) и врожденный иммунитет, что позволило ей участвовать в разработке методов лечения и вакцинации.
В этом году Ленгве Синкала стала первым выпускником ПИМУ, получившим престижную стипендию Gates Cambridge Scholarship. Это международная программа для талантливых студентов, планирующих постдипломное обучение в Кембридже (учреждена в 2000 году Фондом Билла и Мелинды Гейтс). В Кембридже Ленгве будет изучать системную инженерию, чтобы совершенствовать медицинскую помощь детям с ОВЗ.
Ленгве Синкала
терапевт
Один из ключевых уроков, который я извлекла из своего медицинского образования в России, заключается в том, что педиатрия – это не только лечение заболеваний или наблюдение и поддержка определенных состояний, но и поддержка общего развития ребенка и долгосрочного качества его жизни. Это особенно важно, когда речь идет о детской хирургии, где оказание медицинской помощи ребенку не заканчивается только самой процедурой, но и распространяется на весь период пребывания в больнице. Для многих детей, особенно с нейроотличностью или сенсорной чувствительностью, больничная обстановка, незнакомый распорядок дня и предоперационный период могут оказаться невероятно тяжелыми. Необходимо создавать гибкие, ориентированные на ребенка системы: от способов оказания помощи и адаптации окружающей среды до поддержки семей на протяжении всего пребывания в больнице.
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