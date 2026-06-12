Знакомьтесь, Ленгве Синкала

После окончания вуза Ленгве вернулась в Южную Африку, где работала врачом в Ботсване и Замбии. Там она открыла инклюзивный центр «Бупало» для детей с особенностями развития, в котором среди методов лечения есть и музыкальная терапия. Затем была магистратура в Эдинбургском университете, где Ленгве, в частности, исследовала респираторно-синцитиальный вирус (одна из наиболее распространенных причин острых инфекций дыхательных путей у детей во всем мире) и врожденный иммунитет, что позволило ей участвовать в разработке методов лечения и вакцинации.

В этом году Ленгве Синкала стала первым выпускником ПИМУ, получившим престижную стипендию Gates Cambridge Scholarship. Это международная программа для талантливых студентов, планирующих постдипломное обучение в Кембридже (учреждена в 2000 году Фондом Билла и Мелинды Гейтс). В Кембридже Ленгве будет изучать системную инженерию, чтобы совершенствовать медицинскую помощь детям с ОВЗ.