Василий Пушкин

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Пожалуй, самый интригующий поворот: как заслуженный тренер оказался в серьезном бизнесе?

Когда в 90-е рухнула система советского спорта, финансирование прекратилось, тренеры должны были сами искать деньги на залы и соревнования. Я не такой человек, чтобы долго зависеть от спонсоров. И создал с нуля холдинг, в котором потом было 12 направлений: от строительного треста до розничных продуктовых «Народный». Сейчас направлений осталось шесть. Известность и первый коммерческий успех нам принесла социальная, по сути, акция: мы решили продавать хлеб и молоко по выходным с минимальной наценкой. Тогда я понял, что надо переходить на систему торговли, нужную простым людям, народу — отсюда и название холдинга.

Что вам сложнее всего в бизнесе дается?

Выбор направления, особенно в инвестиционных проектах, где вся ответственность за принятое решение лежит на тебе, а горизонт окупаемости — лет 20 и больше. Но я убежден, что в этом вообще главное предназначение мужчины — принимать решения.

Вас так родители воспитали или жизнь?

У моих родителей основной метод воспитания был — трудотерапия: «Сын, борозду картошки надо собрать до вечера!» Простые труженики. Мама до 96 лет все работала. Отец ушел раньше, он был классный плотник и душа-человек. Я рос свободным и самостоятельным, с восьми лет мы с пацанами в ночное ходили лошадей пасти. Но это и дало мне ту самую смелость рисковать!

Какого-то бизнес-образования вы потом не получали?

Приобретал опыт в процессе. Недавно прочитал слова Эйнштейна: «Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир».

В чем был ваш азарт на старте бизнеса и что важно сегодня?

На сломе эпох предпринимательство было свежим глотком воздуха, страстно хотелось попробовать себя в чем-то совершенно новом. Вот я могу тренировать — а что я еще могу?.. Мы с командой работали, не считая ни часы, ни минуты! И мне было важно не дать людям повода подумать, что они работают на меня. Только вместе со мной! Многие крутили пальцем у виска, когда я ночью в 36-градусный мороз вместе с грузчиками два вагона овощей разгружал, потому что до утра это откладывать было нельзя. «Ты же директор!» Но я и тогда был убежден, и сейчас: как только ты дал повод думать, что люди для тебя — просто наемные сотрудники, ты проиграл. Сейчас я стараюсь передать свой опыт, раз в неделю сам веду обучение для менеджеров среднего звена. Потому что закажи хоть самого дорогого суперкоуча — тренинг забудется через три дня. Лучше всего работают те же принципы, что и в спорте: постепенность, постоянство, команда. Никогда на сотрудников не смотрел как на станок для печатания денег. У талантливых людей есть потенциал — и если они растут, то я расту вместе с ними.

А если вырастают и уходят?

Уходили — как без этого за 30 лет? Всегда говорю: главное, чтобы не переходили на другую сторону дороги, когда встретимся на улице. А компания и не должна быть стоячим болотом: энергия должна течь, должны приходить новые идеи и люди. Сейчас, например, мы активно развиваем самое молодое наше направление — фитнес, планируем вдвое увеличить количество фитнес-центров за три года. Создать места, куда можно прийти заниматься всей семьей. И есть задумки по одному совсем новому направлению, о котором я еще несколько лет назад и подумать не мог — а сейчас только им и живу, эта идея очень в духе времени и очень меня заряжает.

Вы отошли от оперативного управления, занимаетесь только стратегией?

Напротив, я ежедневно и рабочие совещания провожу, и бываю, что называется, «в полях» — захожу в свои магазины, фитнес-центры, парикмахерские.

И не чтобы подстричься?

Нет (улыбается). Общаюсь с продавцами, кассирами, мастерами. Иногда меня на улице люди останавливают и рассказывают, что надо, по их мнению, улучшить.

Чем отличается предприниматель Пушкин сейчас от себя же 20-летней давности?

Ответственностью. Я создал сотни рабочих мест и должен не подвести коллектив, который мне поверил, с которым я работаю.

Как бы вы одним словом определили себя, учитывая ваш долгий путь в бизнесе и то, что вы были еще и депутатом двадцать лет?

Многие, с кем я одновременно начинал, уже ушли из дела или даже из жизни, кто-то в эмиграции. Так что я сказал бы, я как последний из могикан.