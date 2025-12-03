Говорит и показывает «ПРАЙМ»

Красота в трендах

Цифровизация принесла с собой не только новые экраны, но и новые инструменты анализа. За частотой показов следит система Admetrix, а Wi-Fi-аналитика «слушает» городской трафик в режиме реального времени.

В дизайне наружной рекламы тоже есть свои тренды: сейчас, например, большинство брендов используют в своих видео мягкие, плавные линии и формы – это создает ощущение движения и легкости, хорошо воспринимается в уличном потоке.

Модное ретроностальжи проявляется в популярности шрифтов с эффектом рукописного наброска: хотя мы все реже пишем от руки, типографика в виде почерка по-прежнему создает особый доверительный контакт, особенно для «эмоциональных» бизнесов – ее часто используют кафе, бутики, креативные сервисы.

Геометрические элементы структурируют информацию, делают ее более понятной и запоминающейся, а природные цвета создают актуальный контраст с индустриальным городским ландшафтом. Яркость экранов – это поиск баланса между «привлекать», но не «отвлекать».