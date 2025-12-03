Говорит и показывает «ПРАЙМ»

Огромный котенок игриво поворачивается пушистым боком и лапкой ломает кирпичную стену – и все это прямо над напряженным потоком машин у перекрестка. Что это – реклама, аттракцион, цифровая скульптура? Неважно, но вызывает улыбку! Как и цирковой фотопроект «НН.Собака.ru» с сотрудниками компании «ПРАЙМ». Это оператор наружной рекламы, который через полсотни неоновых диджитал-глаз (и еще около трех сотен статичных билбордов) смотрит на нас (а мы – на него!) и стремится создавать не визуальный шум, а диалог – между архитектурой, брендами и человеком.
Эволюция формата
Теория Дарвина в городском ландшафте: от рудиментарных форм в виде круглых афишных тумб с бумажными афишами – через эпоху рекламного беспредела (количество билбордов стремилось к бесконечности, а их дизайн – к абсолютному хаосу) – к выживанию сильнейших и появлению световых коробов. И, наконец, резкий скачок в цифровизацию: современные рекламные поверхности превратились в динамичные экраны. Грань между коммерцией и искусством начала истончаться (буквально – на наших глазах!) и в определенном смысле подарила городу новый формат – массовый медиаарт.
Яркий пример – совместный проект ПРАЙМ и «Интроник»: угловой 3D-медиафасад, который меняет саму оптику восприятия и заставляет говорить о рекламной конструкции как о новом символе современного динамичного города. И правда: разве можно представить мегаполис без гигантских цифровых полотен?
Красота в трендах
Цифровизация принесла с собой не только новые экраны, но и новые инструменты анализа. За частотой показов следит система Admetrix, а Wi-Fi-аналитика «слушает» городской трафик в режиме реального времени.
В дизайне наружной рекламы тоже есть свои тренды: сейчас, например, большинство брендов используют в своих видео мягкие, плавные линии и формы – это создает ощущение движения и легкости, хорошо воспринимается в уличном потоке.
Модное ретроностальжи проявляется в популярности шрифтов с эффектом рукописного наброска: хотя мы все реже пишем от руки, типографика в виде почерка по-прежнему создает особый доверительный контакт, особенно для «эмоциональных» бизнесов – ее часто используют кафе, бутики, креативные сервисы.
Геометрические элементы структурируют информацию, делают ее более понятной и запоминающейся, а природные цвета создают актуальный контраст с индустриальным городским ландшафтом. Яркость экранов – это поиск баланса между «привлекать», но не «отвлекать».
Взгляд в будущее
Ключевой вызов для современного оператора наружной рекламы – не превратиться в «визуальный шум». Рецепт – в уважении к контексту: медиафасады, например, интегрируются в архитектурный ансамбль зданий и учатся быть полезными – начинают говорить от имени не только брендов, но и самого города. Они становятся цифровой афишей, которая в реальном времени рассказывает нижегородцам о том, что происходит вокруг: анонсирует матчи, напоминает о старте городского забега или приглашает на фестиваль. Это делает каждый билборд своего рода локальным медиа.
Такое развитие наружной рекламы происходит благодаря работе мультидисциплинарной команды – на стыке дизайна, маркетинга и высоких технологий. Они создает диалог брендов, креативных команд и города, делает жизнь мегаполиса удобнее, красивее и осмысленнее.
Марина Безрукова
PR-менеджер
Наружная реклама – полноценный участник городской жизни, который может вызвать эмоцию и напомнить о том, что важно действовать здесь и сейчас. Она не только информирует, но и трогает, мотивирует и влияет на решения. То, что кажется виртуальным, может подтолкнуть к реальному действию
Пять проектов: выбор редакции
Смотрели во все глаза и не могли не заметить проекты, которые доказали, что уличная реклама может быть искусством, полезным сервисом или поводом для доброго дела.
- Галерея под открытым небом: коллаборация, которая стала частью поддержки конкурса «OPEN CALL ЦЕХ* х СБЕР». Тогда весь город увидел «Оттенки памяти» (Shadings of Memory) всемирно известного французского художника Milkorva. Демонстрация его работы поставила нижегородские улицы и перекрестки в один ряд с парижским Гран-Пале, Бостонским музеем науки или фестивалем Sonar в Стамбуле. Сейчас мы все можем оценить работу победителей второго потока, дуэта художников Артема Анкудинова и di_counterfort. Она предлагает увидеть город как продолжение биологии, а мегаполис – как фрактал клетки: «Мы строим города так же, как природа строит белки». В целом актуальное медиаискусство – один из самых перспективных трендов для создания уникального контента.
- Дорожные ориентиры с 2ГИС: проект, когда цифровые экраны показывают актуальное время в пути до ключевых точек города (передаются через API и обновляются автоматически). Так «реклама» становится элементом умного города, помогая экономить время и нервы.
- Новые виды: билборды и цифровые экраны становятся рамками для художественных снимков Нижнего Новгорода, сделанных с неожиданных ракурсов. Узнаваемые городские достопримечательности – в новом свете (иногда буквально!): приглашение переоткрыть для себя привычные маршруты и локации.
- Бегущая скумбрия: блестящий креатив продавца морепродуктов, который не просто продает, а создает городской мем, вызывает улыбку и надолго остается в памяти, доказывая, что юмор и оригинальность – действенные инструменты маркетинга и дизайна.
- Акция #экопривычкагода2025: прямая трансляция социально значимой повестки – отказа от пластиковых стаканчиков. Идея очень близка нашему проекту «Кофе со мной», благодаря которому 100+ кафе и ресторанов города уже наливают кофе со скидкой, если покупатель приходит со своей термокружкой (поэтому мы и дружим – и анонсы свежих выпусков «НН.Собака.ru» в видеоформате тоже можно регулярно наблюдать в ключевых локациях города).
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Свет: Дмитрий Дьячков
Стиль: Мария Мажжухина, Екатерина Фрухт
Макияж и волосы: Юлия Анисимова, Яся Кузнецова
Сет-дизайн: Дарья Кошкина, Алиса Мохонова
Ассистент: Никита Царев
Одежда: EMKA, ZARA
Локация: Нижегородский цирк им. М. Назаровой
