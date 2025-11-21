Мария Калина: «Я создаю историю о конкретном человеке»

Если дизайн – это визуальный язык, на котором с нами говорит пространство, то Мария Калина – творец с особым почерком. Ее интерьеры узнают без подписи, а заказчики доверяют ключи от дома, позволяя пройти за них квест по воплощению мечты в жизнь. О том, чем архитектура похожа на балет, как падение с лошади учит справляться с кризисом на стройке и что стоит «красть как художник» в путешествиях по Суздалю или Дубаю – в нашем интервью.
Блуза MSGM (MILOSTORE)
Ренессанс нижегородской дизайн-сцены – миф или реальность?
Последние пару лет – реальность, действительно есть заметный подъем.
В чем он для вас проявляется?
Например, в Нижнем раньше вообще не было выставок, связанных с интерьерным дизайном. За новинками, трендами, просто в шоурумы нужно было ехать как минимум в Москву. Сейчас есть «Артмир», где многие предметы искусства можно увидеть вживую, влюбиться в них вместе с заказчиками. На «Российских днях дизайна», которые пройдут на Нижегородской ярмарке 26-28 ноября, тоже будет много интересного. Еще пять лет назад казалось невероятным увидеть в родном городе картины, керамику, отделочные материалы, мебель такого уровня.
Это рост под давлением внешних обстоятельств или внутренний процесс?
И то и другое. Локальные художники, керамисты, производители мебели начали активнее себя проявлять и демонстрировать свою работу, когда мы частично потеряли доступ к международным выставкам и фабрикам. Это помогло им выйти из тени. Но сейчас это не компромисс, а осознанный выбор: можно, условно, ждать полгода из Европы безусловно качественное, но шаблонное изделие по каталогу, с параметрами, которые почти невозможно изменить. А можно выбрать что-то кастомное и зачастую в два-три раза дешевле. Я люблю придумывать мебель сама и ценю возможность увидеть образцы фасадов, например – подход локального производителя более гибкий, им интересны нестандартные задачи. Те подрядчики, с которыми я работаю, очень стараются оправдать это доверие: когда у клиента есть деньги на итальянскую кухню, но он выбирает российскую столярную мастерскую, потому что хочет создать свою уникальную историю. Формируется достойный пул поставщиков, от мебели до света и обоев, – и мы вместе создаем крутой продукт, которого больше нет ни у кого. Растет и развивается своя, живая и качественная, дизайн-экосистема.
Как продолжаете следить за глобальными трендами?
Продолжаю ездить заграницу, изучать, фотографировать, общаться с коллегами, производителями. Это стало сложнее, но, например, в прошлом году удалось побывать в интерьерах Жана-Люка Денио* – моего кумира еще со студенческих времен.
Про кумира расскажите подробнее.
Я вообще не дизайнер, а архитектор по образованию. Моим любимым университетским преподавателем была Анна Лазаревна Гельфонд, и для меня большая честь быть с ней на страницах одного номера. Но, честно говоря, я колебалась между архитектурой и дизайном еще в момент поступления, и в вузе мне лучше удавалась, например, колористика, а не начертательная геометрия. Мои работы по колористике даже брали в методфонд, по ним учили ребят младших курсов. Но архитектурная база дает фундаментальный подход к работе с пространством, и еще студенткой я начала подрабатывать, создавая 3D-визуализации. Знания о дизайне добирала сама: покупала интерьерные журналы, книги. И настоящим потрясением для меня тогда стало собрание интерьеров Жана-Луи Денио – толстая красивая книга на английском. Это был мой проводник в мир современной классики: сочетание французского шика с американской практичностью. Первые мои интерьеры были вдохновлены им. И вот в прошлом году я наконец побывала в спроектированном им отеле в Париже!
Увидели вживую то, что годами изучали?
Да, это был культурный шок. Отель совсем новый, в книге его нет, но подход Денио мне нравится как раз вневременностью: по его интерьерам нельзя сказать, в каком году они были сделаны. Мне тоже хочется избегать того, что уже через пару лет может стать немодным.
Знать тренды, чтобы их не использовать?
Или использовать так, чтобы это было легко заменимо: в текстиле, в декоре. Хотя иногда приходит заказчик, например, с желанием плитки терраццо. И тогда я понимаю: этот «тренд» можно встретить, скажем, в средневековом дворце – но совсем в другом исполнении, где плитку создавали вручную. Так что и здесь можно получить напольное покрытие вне времени: дело не в отказе от трендов, а в их адаптации.
Есть еще приемы, которые сейчас переживают новое рождение?
Конечно, все уже придумано до нас, вопрос в переосмыслении. Например, сейчас активно используют гипсовую лепнину – и когда я была в итальянских палаццо, то понимала, глядя на потолок, что вот она, пусть и неадаптивная для обычной городской квартиры. Но можно взять разлиновку молдингов, декоративные элементы – и замиксовать это. Я всегда много фотографирую в поездках: окна, кусочки дверей, раскладку плитки, фурнитуру. Это мой главный источник свежих идей.
Можете рассказать о самых интересных «трофеях» из путешествий?
Например, из Дубая я привезла… градиент. В Dubai Mall увидела в бутике круглые стенды для украшений, окрашенные с плавным цветовым переходом. Это выглядело так необычно и эффектно! И позже я предложила сети бутиков PanClub (ex Pandora) в Москве сделать градиент в фирменном цвете фуксии основой ребрендинга для зон премиум-сегмента. Сейчас этот проект реализован в «Афимолл Сити» в Москве – и если он хорошо себя покажет с точки зрения антивандальности, комфорта для клиентов, то будет масштабирован на другие торговые точки. Еще одна из интересных находок – в одной деревянной церкви Суздаля я фотографировала лемех** купола. В итоге использовала этот рисунок для создания массивного деревянного карниза в бане в частном доме. Получилось очень органично и с отсылкой к русской традиции.
Чему вам сложнее всего сопротивляться в жизни? Шаблонам, безвкусице, консерватизму заказчиков?.. С чем вы боретесь?
Мне кажется, моими главными врагами долгое время были жуткий трудоголизм и гиперконтроль. Я круглосуточно сидела за компьютером, все визуализации делала сама, мне казалось, что у меня нет времени ни на какие хобби. Пока не началось своего рода выгорание. Справиться с этим помогли… бальные танцы. Я никогда не танцевала с партнером, но первое, что услышала, придя на занятие: «Зачем ты меня ведешь?» и «О чем ты все время думаешь?» Это напряжение в руках и попытка контролировать не покидали меня. Но в танцах так не работает! И случился какой-то разрыв шаблона. Плюс, пока ты танцуешь полтора часа, твоя команда вынуждена решать вопросы самостоятельно – и это был первый шаг к делегированию. Как раз в тот период у меня наконец появился заместитель.
Вы сказали, что никогда не танцевали с партнером – но ведь были балет и художественная гимнастика в детстве?
Да, причем в балет я пришла по общепринятым меркам поздно, в 10 лет. Меня взяли, несмотря на возраст, из-за хорошей растяжки и большого желания. Я мечтала стать балериной! Но когда начала заниматься, неожиданно поняла: это очень строгая дисциплина, четкие каноны движений. Мне кажется, в этом балет похож на архитектуру: правила, регламенты, лаконичные костюмы (в сравнении с художественной гимнастикой, которой я занималась в 7–8 лет). Тем не менее балет до сих пор остается для меня магией, я взгляд не могу оторвать от этой сцены, когда прихожу смотреть постановку. И мне кажется дикостью, если люди в зрительном зале, например, на телефон отвлекаются, когда перед глазами происходит такое волшебство!
Как случилась в вашей жизни верховая езда?
Все мои хобби запускали какие-то новые процессы в голове – я начинала видеть мир под другим углом. Например, с лошадьми – я долго училась правильно сидеть в седле, не хватаясь за него. На самом деле это очень страшно на такой высоте, в движении! Помню, как каждое занятие отпускала буквально по одному пальцу. Адреналин просто зашкаливал, но в какой-то момент перестаешь бояться. Помню, тогда на рыси лошадь тогда скинула меня лицом в песок, и тренер спрашивает: «Заканчиваем на сегодня занятие?» А я говорю: «Нет, продолжаем!» – и села обратно. Это упорство и вера в то, что смогу, мне теперь вспоминается при любом конфликте на стройке – понимаешь, что даже самые опытные всадники иногда оказываются на земле. Важно откинуть панику, встать, спокойно продолжить. Сейчас я верховой ездой больше не занимаюсь: научилась доверять лошади, управлять ею, получать от этого удовольствие.
А бокс?
Это, наверное, про грамотный «слив» негативных эмоций, которые так или иначе жаждут выхода. Ведь иногда на стройке очень хочется закричать, а держишь лицо и решаешь вопросы дипломатично.
Сколько прорабов вы побили, представляя их в виде груши?
Многих (смеется). И это еще одно испытание – процесс реализации, когда придуманные картинки начинают воплощаться в жизнь в диалоге с огромным количеством людей: строителями, подрядчиками, заказчиками. Тонкая психологическая работа. Заказчики зачастую не отдают себе отчет в том, что не бывает ни одной беспроблемной стройки, любое движение «не по плану» кажется им концом света. Поэтому я очень ценю тех, кто доверяет от и до, дает полный карт-бланш. Это, как правило, самые довольные ремонтом люди, которые потом высылают цветы и пишут благодарности.
Пальто, брюки EMILIA GASPARIAN
Ваш рецепт: как дорасти до такого уровня доверия?
От заказчиков тоже многое зависит. Однажды я работала с супружеской парой, где муж перед началом работы устроил мне своего рода экзамен с перекрестными вопросами. Но после того как я его достойно выдержала, больше не вмешивался в процесс вообще. А бывают, конечно, патовые ситуации, когда заказчик вмешивается, переживает, нервничает, но делу это не помогает. Сейчас таких историй становится меньше – мы тоже выбираем, с кем работать. Я знаю, что есть дизайнеры достаточно высокого уровня, которые не занимаются реализацией проектов вообще: чистые творцы! Но мне это неинтересно, я не готова делать проекты «в стол», отдавать их куда-то и не знать, что с ними потом произошло.
Следите за судьбой своих работ?
Не без этого. Бывает, расстраиваюсь, когда заказчик резко продает квартиру. А еще читаю комментарии в соцсетях, где клиенты публикуют интерьеры – конечно, дизайнера указывают не всегда. И бывает приятно, когда кто-то, с кем я лично даже не знакома, пишет: «Руку Марии видно сразу»! Или мелькающие картинки в «Пинтерест» – наших интерьеров там очень много. Один из первых проектов, который так «залетел» медийно, печатался в зарубежных журналах – с цветной ванной, где мне дали полную свободу. После него стали приходить очень интересные заказы.
Где проходит эта грань между стилем дизайнера и индивидуальностью клиента?
Я создаю историю о конкретном человеке – учитываю массу вводных и предлагаю варианты, из которых клиент финально выбирает то, что ему ближе. Получается интерьер в моем стиле – но о конкретной личности. Сейчас мне все интереснее делать это многослойно и многозначно, вкладывая смыслы в разные детали. Если начинала я под влиянием Денио, то сейчас один из мировых ориентиров для меня – австралиец Грег Натале***, мастер «многослойного интерьера», который смело микширует 20 видов мрамора, паттерны и металлы, создавая при этом не хаос, а тонкую гармонию. Это то, к чему я сейчас стремлюсь.
*Жан-Луи Денио (род. 1974) – один из лучших французских декораторов, который оформляет жилые и общественные интерьеры по всему миру, от Франции до Индии. Книга Interiors, в которой он поделился историей создания 16 своих самых успешных проектов, стала мировым бестселлером. Призывал отказаться от белого цвета в чистом виде («он превращает квартиру в коробку от обуви»), использовать зеркала, совмещать предметы разных эпох и активно экспериментировать с отделкой стен.
**Лемех, или «русская черепица» – продолговатые дощечки особой формы, которыми в русской деревянной архитектуре покрывают купола и главы шатров.
***Грег Натале (род. 1974) – австралийский дизайнер, автор книги The Patterned Interior, один из самых утонченных и рафинированных дизайнеров современности, известный работой с узорами, орнаментами и паттернами.
Художник творит себя: размышляем об индивидуальности и стиле и наблюдаем, как Мария создает свой портрет прямо в процессе фотосъемки. В перформативном жесте — «первая позиция» мировоззрения нашей героини: подлинная индивидуальность — не готовый образ, а непрерывный акт самопознания, где форма и линия — главные инструменты. Яркий цвет и строгая геометрия аутфита из коллекции RESEARCH нижегородского дизайнера Emilia Gasparian (и на обложке этого номера!) ведут диалог с хрупкой мощью балеткора — платьем CALLA от Софии Енидунаевой (создательницы бренда одежды «ƩOΦĺΑ», коллекция которого была представлена на Неделе моды в Париже) и украшением из коллекции Zarina x Rogov (коллаборация сезона!).
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Анна Володина
Стиль: Мария Мужжухина
Макияж, волосы: Мария Рябова
