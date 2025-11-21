Мария Калина: «Я создаю историю о конкретном человеке»

Ренессанс нижегородской дизайн-сцены – миф или реальность?

Последние пару лет – реальность, действительно есть заметный подъем.

В чем он для вас проявляется?

Например, в Нижнем раньше вообще не было выставок, связанных с интерьерным дизайном. За новинками, трендами, просто в шоурумы нужно было ехать как минимум в Москву. Сейчас есть «Артмир», где многие предметы искусства можно увидеть вживую, влюбиться в них вместе с заказчиками. На «Российских днях дизайна», которые пройдут на Нижегородской ярмарке 26-28 ноября, тоже будет много интересного. Еще пять лет назад казалось невероятным увидеть в родном городе картины, керамику, отделочные материалы, мебель такого уровня.

Это рост под давлением внешних обстоятельств или внутренний процесс?

И то и другое. Локальные художники, керамисты, производители мебели начали активнее себя проявлять и демонстрировать свою работу, когда мы частично потеряли доступ к международным выставкам и фабрикам. Это помогло им выйти из тени. Но сейчас это не компромисс, а осознанный выбор: можно, условно, ждать полгода из Европы безусловно качественное, но шаблонное изделие по каталогу, с параметрами, которые почти невозможно изменить. А можно выбрать что-то кастомное и зачастую в два-три раза дешевле. Я люблю придумывать мебель сама и ценю возможность увидеть образцы фасадов, например – подход локального производителя более гибкий, им интересны нестандартные задачи. Те подрядчики, с которыми я работаю, очень стараются оправдать это доверие: когда у клиента есть деньги на итальянскую кухню, но он выбирает российскую столярную мастерскую, потому что хочет создать свою уникальную историю. Формируется достойный пул поставщиков, от мебели до света и обоев, – и мы вместе создаем крутой продукт, которого больше нет ни у кого. Растет и развивается своя, живая и качественная, дизайн-экосистема.

Как продолжаете следить за глобальными трендами?

Продолжаю ездить заграницу, изучать, фотографировать, общаться с коллегами, производителями. Это стало сложнее, но, например, в прошлом году удалось побывать в интерьерах Жана-Люка Денио* – моего кумира еще со студенческих времен.