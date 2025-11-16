«Мы – не только про район, мы для района»

Сейчас коллектив Музея Приокского района (основан в 1987 году и входит в районную Библиотечную систему) состоит всего из двух (!) человек: Анны Матвеичевой, и. о. заведующего, и Анны Волковой, специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности. Обе по образованию историки, знатоки культурной антропологии, при этом глубоко погруженные в тему психиатрии и психотерапии. Последнее помогло им в декабре прошлого года при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина представить психопросветительский проект «Не принято говорить…».
Анна Матвеичева
Это выставка посвящена великому врачу-психиатру Петру Кащенко и созданной им в начале 20 века больнице. Также мы запустили большой цикл мероприятий: лекции психиатров и психотерапевтов, собрания книжного клуба и разные события, которые мы относим к арт-терапии. Из недавнего – трехдневная театральная лаборатория, завершением которой стал спектакль-перформанс. И еще прошло два масштабных психопросветительских фестиваля: «Привет, как ты?» и «Давай поговорим». Но когда мы говорим о нашей команде, я не могу не сказать о наших главных соавторах – посетителях. Сегодня мы активно используем подход соучастного проектирования.
В рамках проекта Нижегородский клинический центр психического здоровья им. Кащенко передал музею статистический очерк положения душевнобольных в Нижегородской губернии 1895 года с дарственной подписью Петра Кащенко. Уникальный экспонат содержит подробную статистику по душевным заболеваниям в губернии и размышления автора о природе психических расстройств (кстати, вот здесь можно найти оцифрованную версию).
Основная экспозиция музея складывается из историй жителей района, местных заводов и НИИ – это главные источники пополнения коллекции. Вместе с архивными документами и фотографиями (в том числе снимок урочища Слуда Максима Дмитриева) в собрании музея более тысячи (!) предметов. По выставкам регулярно проводятся экскурсии, а кроме них в среднем проходит 10-15 мероприятий в месяц.
Анна Матвеичева
Мы вышли за стены музея. Мы активно используем нестандартные для музея форматы: арт-терапевтические мастер-классы и группы, презентации книг, поэтические чтения, творческие мастер-классы (например, учим старшеклассников работать с архивом), книжный клуб, крупные публичные фестивали. С Нижегородским клубом путешественников пару раз мы проводили паблик-токи, например, о женском опыте в поездках по миру. Это все никак не относится к истории района, но мы – не только про район, мы для района. Мы регулярно делаем выставки нижегородских художников и фотографов, встречи с авторами, арт-медиации. Иногда у нас проходят музыкальные концерты.
В планах команды – глубокая модернизация экспозиции с целью раскрыть главный бренд Приокского района – его роль как «индустриального и интеллектуального сердца Нижнего Новгорода».
