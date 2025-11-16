«Мы – не только про район, мы для района»

В рамках проекта Нижегородский клинический центр психического здоровья им. Кащенко передал музею статистический очерк положения душевнобольных в Нижегородской губернии 1895 года с дарственной подписью Петра Кащенко. Уникальный экспонат содержит подробную статистику по душевным заболеваниям в губернии и размышления автора о природе психических расстройств (кстати, вот здесь можно найти оцифрованную версию).

Основная экспозиция музея складывается из историй жителей района, местных заводов и НИИ – это главные источники пополнения коллекции. Вместе с архивными документами и фотографиями (в том числе снимок урочища Слуда Максима Дмитриева) в собрании музея более тысячи (!) предметов. По выставкам регулярно проводятся экскурсии, а кроме них в среднем проходит 10-15 мероприятий в месяц.