Четверо преподавателей ННГУ им. Лобачевского вошли в число лучших ученых мира по версии Стэнфордского университета

Попасть в рейтинг Стэнфорда очень престижно. Для его составления были проанализированы работы более 9 миллионов (!) представителей науки. Автор исследования – профессор Джон Иоаннидис, он основывается на востребованности публикаций одного из крупнейших издательств, которое выпускает около четверти всех научных статей в мире.
В рейтинге наиболее цитируемых ученых на планете за 2025 год четверо представителей ННГУ: доктор физико-математических наук, директор Научно-исследовательского физико-технического института Владимир Чувильдеев, кандидат физ-мат наук, доцент кафедры общей физики радиофизического факультета Алексей Маслов и кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики Института биологии и биомедицины Владимир Сухов, а также всемирно известный эксперт в области здорового долголетия Клаудио Франчески, почетный доктор Университета Лобачевского (в августе этого года ему торжественно вручили диплом!).
Александр Бедный
проректор по стратегическому развитию и международной деятельности ННГУ им. Лобачевского
Университет Лобачевского с первого года существования рейтинга представлен в традиционно сильных для нас областях науки: радиофизика, биофизика, материаловедение, геронтология. Кстати, в этом списке Франчески включен еще и в число десяти ведущих российских исследователей. С 2018 года он руководит в ННГУ мегагрантом, в рамках которого создана и работает лаборатория системной медицины здорового старения.
Среди научных заслуг Клаудио Франчески – активное участие в открытии генов, влияющих на долголетие человека и уязвимость для болезни Альцгеймера. Ученый исследует новые биомаркеры старения и долголетия человека. А еще, например, каким образом средиземноморская диета оказывает омолаживающее и противовоспалительное действие на организм пожилых людей.
