Четверо преподавателей ННГУ им. Лобачевского вошли в число лучших ученых мира по версии Стэнфордского университета

проректор по стратегическому развитию и международной деятельности ННГУ им. Лобачевского

Университет Лобачевского с первого года существования рейтинга представлен в традиционно сильных для нас областях науки: радиофизика, биофизика, материаловедение, геронтология. Кстати, в этом списке Франчески включен еще и в число десяти ведущих российских исследователей. С 2018 года он руководит в ННГУ мегагрантом, в рамках которого создана и работает лаборатория системной медицины здорового старения.