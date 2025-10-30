Мария Анянова: «Я первое время мини-инфаркт ловила, но потом привыкла»

Зачем машинисту помощник, что входит в ваши обязанности?

Машинист знает все. Он управляет этой 213-тонной махиной, в которой 16 тормозных осей. Помощник следит за дорогой, контролирует машиниста, исправляет неполадки, принимает и сдает поезд. Одному управлять невозможно: машинист не может покинуть кабину, только на остановке. И потом, мало ли что может случиться с машинистом. Все мы люди. Бывали разные ситуации, когда машинисту плохо становилось и физически, и психически. Если какая-то неисправность произошла, машинист же не остановится, значит я иду разбираться. Еще у нас есть «кривые» остановки, когда не видно хвоста поезда и машинист не может закрыть двери – если мы зажмем кого-нибудь, это уголовная ответственность. Поэтому помощник выходит на платформу. Например, на станции Светлоярская для нас оборудован специальный мостик, с которого видно весь состав целиком. У меня был случай, когда я дала сигнал машинисту закрывать двери, а люди в последний момент решили выпрыгнуть. Я сказала им все, что о них думаю, потому что для нас это не шутки, а угроза лишиться свободы лет на пять.

Еще в одиночку тяжело эмоционально. Иногда не можем разговаривать друг с другом вообще, есть определенный регламент переговоров. Например, полная тишина требуется в темное время суток, когда непогода, если с электричкой что-то случилось или на участке много ограничений скорости. Был «незабываемый» случай, когда нам на 50 километров пути выдали список ограничений с меня ростом, а я 175 см. Ты просто не высовываешься из этого листка и следишь за каждым километром, за каждым пикетом, чтобы не было превышения, потому что превышение скорости – это снятие с должности.

На каких поездах и маршрутах вы работаете?

По Нижнему работаю во всех направлениях: Вязники, Гороховец, Заволжье, Шахунья, Ветлуга, Пижма, Арзамас, Сергач, Муром. Мы работаем по 12 часов максимум. Это значит, что не меньше шести часов мы должны отдыхать. А ночевать я могу только в больших комнатах отдыха, которые есть лишь в Шахунье, Ветлуге и Нижнем Новгороде. В остальных направлениях я езжу днем. Самый любимый маршрут – на Ветлугу. Там есть остановочный пункт Озеро – прямо рядом с путями деревушка вокруг озера. Я даже летом туда на машине ездила – безумно люблю эту деревню. В Шахунье самая вкусная столовая, а в Кантаурове очень красивый вид на церковь, особенно на закате. Недавно попался видеоролик, в котором говорят, что нельзя просто смотреть в окно и получать за это деньги. А мы буквально этим и занимаемся – едем и смотрим в окно. Понятно, что и за дорогой следим, и за показаниями светофоров, и за скоростью. Просто это самый спокойный и красивый маршрут: много едем сквозь лес, где заметно, как сменяются сезоны.