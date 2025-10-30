Мария Анянова: «Я первое время мини-инфаркт ловила, но потом привыкла»

Первая в истории женщина – помощник машиниста в депо Горький-Московский ГЖД в мае этого года отправилась в первый рейс по маршруту Нижний Новгород – Ветлужская. Незаменимый (и бесценный!) спутник машиниста поделилась с нами секретами своей «неженской» профессии: почему, например, она не носит кольца и браслеты на работу, отчего электрички иногда еле плетутся, как относятся на железной дороге к споттерам и зацеперам и с какой скоростью движется состав, преследующий лося.
Как вы стали помощником машиниста?
Это совершенно случайно получилось. На железной дороге в основном работают люди, которые на Детскую железную дорогу ходили, в техникуме учились, а я юрист по образованию, до РЖД была управляющей сетью кафе. Я искала новое место работы и наткнулась на вакансию помощника машиниста электропоезда, бонусом к которому было бесплатное обучение. Я и решилась. Учились мы дистанционно 3,5 месяца. Первое время теорию было очень сложно воспринимать, только на практике (в мае вышла в первый рейс) все встало на свои места, но информации, нюансов очень много. Нередко бывает, даже мальчишки четыре смены дублерские (новоиспеченный помощник едет вместе с локомотивной бригадой в кабине, наблюдает за их работой и слушает их указания. – Прим. ред.) откатают и уходят из-за того, что слишком много чего знать надо. А мне нравится узнавать новое, характер у меня непробиваемый и оптимистичный. И, конечно, я всю жизнь любила ездить, неважно, куда и на чем, поэтому чувствую себя на своем месте и в перспективе мечтаю стать машинистом, надеюсь, уже в следующем году начну учиться.
Приведите пример ситуации, к которым невозможно было подготовиться теоретически.
Только на практике ты можешь увидеть перекрытие сигнала светофора (переключение железнодорожного светофора на запрещающий свет. – Прим. ред.), что часто случается в грозу. Мы проехали несколько участков, и у нас был зеленый светофор, уже пошли на разгон, как сигнал резко переключается на красный. Мы в этот момент должны выполнить экстренное торможение и еще несколько действий. Как-то раз, когда у нас случилось перекрытие, под дверью стояли люди, и ребята кричали: «О, у нас электричка сломалась!», а мы не сломались. Нам просто светофор перекрыли. Часто люди даже могут не понять, что у нас что-то сломалось, настолько оперативно все исправляется. Еще мы выполняем проход по составу на определенных участках. Смотрим высоковольтные ящики (предохраняющие от короткого замыкания. – Прим. ред.), все ли хорошо в вагоне, и люди не знают, ты просто идешь по составу или что-то случилось.
Зачем машинисту помощник, что входит в ваши обязанности?
Машинист знает все. Он управляет этой 213-тонной махиной, в которой 16 тормозных осей. Помощник следит за дорогой, контролирует машиниста, исправляет неполадки, принимает и сдает поезд. Одному управлять невозможно: машинист не может покинуть кабину, только на остановке. И потом, мало ли что может случиться с машинистом. Все мы люди. Бывали разные ситуации, когда машинисту плохо становилось и физически, и психически. Если какая-то неисправность произошла, машинист же не остановится, значит я иду разбираться. Еще у нас есть «кривые» остановки, когда не видно хвоста поезда и машинист не может закрыть двери – если мы зажмем кого-нибудь, это уголовная ответственность. Поэтому помощник выходит на платформу. Например, на станции Светлоярская для нас оборудован специальный мостик, с которого видно весь состав целиком. У меня был случай, когда я дала сигнал машинисту закрывать двери, а люди в последний момент решили выпрыгнуть. Я сказала им все, что о них думаю, потому что для нас это не шутки, а угроза лишиться свободы лет на пять.
Еще в одиночку тяжело эмоционально. Иногда не можем разговаривать друг с другом вообще, есть определенный регламент переговоров. Например, полная тишина требуется в темное время суток, когда непогода, если с электричкой что-то случилось или на участке много ограничений скорости. Был «незабываемый» случай, когда нам на 50 километров пути выдали список ограничений с меня ростом, а я 175 см. Ты просто не высовываешься из этого листка и следишь за каждым километром, за каждым пикетом, чтобы не было превышения, потому что превышение скорости – это снятие с должности.
На каких поездах и маршрутах вы работаете?
По Нижнему работаю во всех направлениях: Вязники, Гороховец, Заволжье, Шахунья, Ветлуга, Пижма, Арзамас, Сергач, Муром. Мы работаем по 12 часов максимум. Это значит, что не меньше шести часов мы должны отдыхать. А ночевать я могу только в больших комнатах отдыха, которые есть лишь в Шахунье, Ветлуге и Нижнем Новгороде. В остальных направлениях я езжу днем. Самый любимый маршрут – на Ветлугу. Там есть остановочный пункт Озеро – прямо рядом с путями деревушка вокруг озера. Я даже летом туда на машине ездила – безумно люблю эту деревню. В Шахунье самая вкусная столовая, а в Кантаурове очень красивый вид на церковь, особенно на закате. Недавно попался видеоролик, в котором говорят, что нельзя просто смотреть в окно и получать за это деньги. А мы буквально этим и занимаемся – едем и смотрим в окно. Понятно, что и за дорогой следим, и за показаниями светофоров, и за скоростью. Просто это самый спокойный и красивый маршрут: много едем сквозь лес, где заметно, как сменяются сезоны.
Почему профессия помощника машиниста считается мужской?
Здесь нужна физическая сила. Попробуй удержать тормозной напор на магистрали при ее продувании! Если неправильно встать, тебя просто сдует! Сколько раз у меня от них были синяки на бедрах. Потом научилась правильно вставать. Башмаки для электрички тоже нелегкие, но мне проще – я в спортзал хожу. Еще требуется очень высокая концентрация внимания, особенно если много ограничений на участке. И стрессоустойчивость необходима – нельзя впадать в панику. И на звуки отвлекаться нельзя, которые бывают очень громкими и резкими. У нас есть рукоятка бдительности (этот прибор громко сигналит при проезде мест, требующих особой внимательности, если не нажать на рукоятку в течение шести секунд, то произойдет экстренное торможение. – Прим. ред.), я ее звук себе на будильник поставила. Или когда сигнал светофора переключается – тоже звук впечатляет. Я первое время мини-инфаркт ловила, но потом привыкла.
Есть ли какие-то особые требования к помощницам машинистов на железной дороге?
Специфических требований для женщин нет. Волосы я сама в пучок убираю, чтобы не мешались. Когда сдаем электричку, нужно осматривать колесные пары: редуктор, колодки, волосы банально зацепиться могут и уедут вместе с поездом. Кольца я тоже перестала носить. Один инструктор как-то полез чистить дворники, в итоге задел кольцом деталь и повис, пальцы пришлось ампутировать. Ну и браслеты сняла, оставила только часы, которые нужны во время стоянок. Все обусловлено правилами безопасности.
Сталкивались ли с внештатными ситуациями?
Очень много желающих посоревноваться в скорости с электричкой. У нас тормозной путь с 70 км/ч – 250–300 м. А если мы летим на 100 км/ч – 600–650 м! И никак его сократить мы не можем. Люди своей жизнью рискуют, многие погибают, иногда в последний момент человек спасается. Наверное, у таких потом уши краснеют, потому что бригада о них много и интенсивно думает. На нас заводится уголовное дело, идет расследование, за непреднамеренный наезд ничего не будет, а вот сбить путейца – уголовно наказуемо. Животные тоже выходят на пути. Как-то ситуация с собакой была. Мы ехали в Дзержинск на скоростном поезде, несемся 100–120, а на переезде собака, причем она не перебегает, а спокойно идет, вальяжно. Мы ее увидели за полтора километра, она успела в итоге, но самое стрессовое для нас было появление мужчины, который решил ей помочь. Мы так отчаянно сигналили, что он сошел с рельсов. Знакомый машинист рассказывал историю, когда поезду пришлось встать на перегоне из-за лося, неспешно шедшего вдоль путей. Сохатый никак не реагировал на сигналы, так состав тащился за ним 1 км/ч, и с коровами подобное бывает. Зацеперы – наша головная боль. Один мужчина решил прокатиться не как все. Упал с электрички, попал под колеса, ему отрубило ноги.
Как вы относитесь к людям, которые снимают поезда на видео или просто приветственно машут?
Есть бригады, которые радуются, когда им машут люди и сигналят в ответ. Некоторые и сами своим домам сигналят. Например, когда я в Арзамасе работала, где у моей мамы дача, в шесть утра я давала сигнал, а мама мне присылала эсэмэску: «Я тебя услышала». Есть еще споттеры – люди, которые наблюдение за поездами сделали своим хобби. Некоторые бригады это раздражает, но мне прикольно, когда меня снимают. Мне однажды мальчишки подарили бумажную копию моей любимой электрички за то, что я им сигналю и машу ручкой на видео.
Когда подавать сигнал обязательно?
Мы обязаны посигналить перед отправлением, перед автомобильными переездами (за километр до него), перед каждым пешеходным переходом, в том числе перед «народными» тропками. Если на путях находится человек, необходимо за 500 метров подать звуковой сигнал. Если нет никакой реакции, мы должны применить экстренное торможение. Есть очень оживленный пешеходный переход под Дзержинском – «дорога смерти». Проезжая его, мы сигналим безостановочно. Автовладельцы, кстати, вообще себя бессмертными считают: им до переезда еще метров 200, и ведь пытаются проскочить.
Что влияет на скорость, с которой движется состав?
Есть конструкционная скорость самой электрички, есть ограничение скорости по профилю пути, есть ограничения скорости, например, по стрелочным переводам или если, например, имеется дефект шпал – он довольно часто встречается. А так максимальная разрешенная скорость – 120 км/ч. Ну, естественно, на максималке никто не ездит. Я однажды прокатилась на казанской электричке – ограничение 100, они едут 100. Чтобы так ездить, нужно хорошо знать профиль путей, где электричка сама разгоняется, где ее надо подтолкнуть, потому что, не дай бог, будет 101. Все, электричка встанет в экстренное торможение, будет свистеть, шуметь, и всем будет плохо. Лучше оставлять некоторый люфт: если ограничение 120, то 110–115 можно ехать. А в Нижнем есть ограничения по самой станции, плюс подъезжая к платформе, постепенно снижаем скорость. По регламенту: 20 км/ч – за 500 метров до светофора, 15 км/ч – за 200 метров, 5 км/ч – за 50 метров. В Заволжье недавно был курьезный случай: выдали кучу ограничений (из-за дефектов путей), и все электрички ходили с большим опозданием. Конечно же, было очень много жалоб, но мы, по сути, никак не можем на это повлиять, а игнорирование ограничений стоит должности.
Текст: Валерия Ельмесева
Директор по фотографии: Юлия Гребнева
Продюсер: Камила Габайдулина
Фото: Арина Федотова
Визажист: Яна Кузнецова
Стилист: Алина Семяшкина
