«Моя сверхцель – чтобы на заводе и в городе меня вспоминали хорошим словом»

Водители «фордов», КамАЗов, «мерседесов» и «москвичей» следят за дорогой сквозь борские стекла. Сверкающие фасады стадионов на нижегородской Стрелке и небоскребов Москва-Сити тоже созданы на Борском стекольном. О том, как сохранить качество европейским, а жизнь рабочих – стабильной (а еще о пылающих печах и турбулентных временах) – новый директор завода Николай Чуплыгин.
С Борским стекольным заводом связано три поколения нашей семьи. Моя бабушка работала «вратарем» – вручную открывала и закрывала ворота склада, сейчас они, конечно же, уже автоматические. Мой отец был техническим директором завода, он начал его реконструкцию, благодаря которой мы стали передовым современным предприятием, лидером российского рынка стекла. В 2011 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Бор».
Первый раз я оказался на заводе еще в начальной школе, и это было грандиозно! Огромный цех, длиной с километр, а в нем полыхает раскаленная печь. Уже потом я узнал, что температура у нее внутри более полутора тысяч градусов, а стекломасса разогревается до 1250. Точно помню, что это был выходной: отец тогда руководил цехом полированного стекла и пришел проверить, как идет работа, – это нормальная практика для нашего руководящего состава. У нас же непрерывное производство – печи работают по 15–20 лет, не останавливаясь ни на секунду. Сейчас, когда я стал директором, продолжаю эту традицию – в свой выходной, если нахожусь в городе, обязательно на пару часов заеду на завод.
Мой отец всегда говорил: «Специалист, который думает, что достиг всего, умер для дела». Достаточно долго я проработал директором по качеству и стандартизации компании AGC в Восточной Европе и в какой-то момент понял, что на данной позиции полностью выработал свой ресурс, остановился в развитии. Тогда мне поступило выгодное предложение стать директором стекольного завода в Узбекистане. Я долго думал, взвешивал все за и против, но решающим фактором стала семья: она у нас большая, три ребенка, и это, пожалуй, самое важное и прекрасное, что случалось в моей жизни. Они не захотели переезжать вместе со мной, а работа вахтовым методом не для меня. И буквально через пару месяцев мне предложили возглавить наше предприятие, так что внутренне я уже был готов. У Борского стекольного почти вековая история, сейчас здесь трудятся 1217 человек, поэтому я чувствовал огромную ответственность, просто не мог действовать по принципу «ввяжемся – а там разберемся».
Я стал директором ровно год назад, когда у нас была настоящая турбуленция. Завод менял собственника: почти тридцать лет мы были частью международного концерна, крупнейшего в мире производителя стекла, сейчас мы вошли в отечественную компанию. Но главное не изменилось, по-прежнему наша цель – выпускать лучшее в стране стекло. Мы не снизили уровень качества, которого достигли с нашими европейскими коллегами, – я знаю, о чем говорю, потому что был на всех наших заводах в Европе и на многих предприятиях-конкурентах. Мы жестко относимся к экологическим стандартам – в прошлом году одними из первых в индустрии получили Комплексное экологическое разрешение, которое теперь регулирует требования по охране природы.
Сейчас многие жалуются, что молодежь не идет на заводы, а мы знаем, как эту проблему решить! У молодых ведь свои требования – чтобы работа была интересной и творческой, а любое производство – это однообразный, монотонный процесс. Но у нас все автоматизировано, трудиться требуется не столько руками, сколько головой. А с годами они оценят и стабильность предприятия: несмотря на все политические и экономические коллапсы, мы вовремя выплачиваем зарплату и гарантируем социальный пакет.
Мы несем ответственность и за наших работников, и за весь город. Это сейчас на Бору сформировался мощный производственный кластер, а когда-то наш завод был градообразующим предприятием: в советские годы за нами числились больницы, детские сады, Дом культуры, мы строили и содержали целые жилые микрорайоны. В 1997 году завод купили иностранцы, началась его реструктуризация: от предприятия отделились так называемые «непрофильные активы», среди которых оказались и Ледовый дворец, и поликлиника, и профилакторий. Была задача производить автомобильное и архитектурное стекло, все остальное – не наш бизнес. Тем не менее вся социалка по-прежнему на нас, но уже на новом уровне, в условиях нынешнего времени. Сотрудники завода не волнуются о здоровье – у нас есть программа ДМС, они получают компенсации на лечение и отдых. Мы финансируем благоустройство города, спортивный комплекс «Кварц», помогаем нашим ветеранам и пенсионерам.
Главное – команда: чем больше ты ей доверяешь, тем проще работать. Предыдущее руководство создало на заводе очень профессиональный коллектив, один из лучших в нашем бизнесе, я лишь чуть-чуть скорректировал процессы. Ведь начальник любого уровня – это еще и немного психолог, который должен найти общий язык с людьми, в команде должна образоваться своя «химия». У меня есть еще один козырь в рукаве: на заводе я работаю с 1995 года, начинал с самых низов, вместе с коллегами шаг за шагом прошел всю служебную лестницу. Я знаю каждого, его характер, возможности, уровень профессионализма и ответственности, знаю, что в трудную минуту меня не подведут! В идеале коллектив должен работать в автономном режиме, директор только направляет это движение к общей цели, думает о перспективах, а не о ежедневной рутине. Моя сверхцель – оставить свой след, чтобы на заводе и в городе меня вспоминали хорошим словом.
Мы должны развиваться, осваивать новые продукты, бизнесы. Производство стекла очень прогрессирует, и нужно чувствовать новые веяния на мировых рынках. Например, я вижу большое будущее у алюмосиликатного стекла: алюминий в его составе делает его прочным, термостойким, устойчивым к химическим воздействиям. В России его пока не производят, и я считаю, что это очень перспективное и доходное направление.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Дмитрий Гуричев
Стиль: Мария Мужжухина
Визаж и волосы: Екатерина Мешалкина
Ретушь: Петр Осипов
