«Моя сверхцель – чтобы на заводе и в городе меня вспоминали хорошим словом»

С Борским стекольным заводом связано три поколения нашей семьи. Моя бабушка работала «вратарем» – вручную открывала и закрывала ворота склада, сейчас они, конечно же, уже автоматические. Мой отец был техническим директором завода, он начал его реконструкцию, благодаря которой мы стали передовым современным предприятием, лидером российского рынка стекла. В 2011 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Бор».

Первый раз я оказался на заводе еще в начальной школе, и это было грандиозно! Огромный цех, длиной с километр, а в нем полыхает раскаленная печь. Уже потом я узнал, что температура у нее внутри более полутора тысяч градусов, а стекломасса разогревается до 1250. Точно помню, что это был выходной: отец тогда руководил цехом полированного стекла и пришел проверить, как идет работа, – это нормальная практика для нашего руководящего состава. У нас же непрерывное производство – печи работают по 15–20 лет, не останавливаясь ни на секунду. Сейчас, когда я стал директором, продолжаю эту традицию – в свой выходной, если нахожусь в городе, обязательно на пару часов заеду на завод.

Мой отец всегда говорил: «Специалист, который думает, что достиг всего, умер для дела». Достаточно долго я проработал директором по качеству и стандартизации компании AGC в Восточной Европе и в какой-то момент понял, что на данной позиции полностью выработал свой ресурс, остановился в развитии. Тогда мне поступило выгодное предложение стать директором стекольного завода в Узбекистане. Я долго думал, взвешивал все за и против, но решающим фактором стала семья: она у нас большая, три ребенка, и это, пожалуй, самое важное и прекрасное, что случалось в моей жизни. Они не захотели переезжать вместе со мной, а работа вахтовым методом не для меня. И буквально через пару месяцев мне предложили возглавить наше предприятие, так что внутренне я уже был готов. У Борского стекольного почти вековая история, сейчас здесь трудятся 1217 человек, поэтому я чувствовал огромную ответственность, просто не мог действовать по принципу «ввяжемся – а там разберемся».