«Если коротко – наконец я смогла стать еще и Русалочкой!»

Семейный альбом с чаепитием и самолетами

Вы не фотограф, но создали и развиваете одну из самых необычных фотостудий города. Начнем с приквела: что было до?

Фотография появилась в моей жизни как одна из форм творчества, а творчество в той или иной степени присутствовало всегда. Я училась в автозаводской школе № 127, где совместно со Школой искусств были экспериментальные классы с эстетическим уклоном – хоровой, хореографический, музыкальный и мой, художественный. Но тогда казалось, что как-то несерьезно делать это профессией. Я окончила факультет управления качеством Института экономики и предпринимательства, но чисто в бизнес уйти так и не смогла. Успела попробовать многое: бьюти-сферу, лепнину, даже украшения из эпоксидной смолы – где, кстати, технология оказалась такой строгой, что я довольно быстро этим «перегорела». И, главное, поняла: творческую жилку в себе все-таки не нужно отвергать. Мой путь – не выбирать между искусством и делом, а соединить их.

Есть еще какая-то черта кроме творческого начала, которая «ведет по жизни»?

Наверное, позитив. Умение видеть хорошее в любой ситуации мне привили еще в детстве.

Это можно воспитать?

Мне кажется, да. Мы жили большой семьей: в трехкомнатной квартире – родители с братом, бабушка и дядя. У нас была традиция по вечерам вместе садиться за стол, обсуждать прошедший день. Или даже в середине дня: «Пойдем, попьем чаю». Я тоже рассказывала о своих детских и подростковых проблемах – их обсуждали не менее серьезно, чем события взрослых. И учили в каждой ситуации видеть скрытую причину, что-то хорошее – не бояться, не расстраиваться зря. Сейчас я понимаю, как эти семейные ужины были важны и по-своему уникальны – мы, конечно, собираемся на праздники, но когда живешь вместе, это совершенно иначе воспринимается. Могу сказать, что до сих пор, когда что-то происходит – а я довольно переживательный человек! – я будто переношусь мыслями в то время, чтобы оценить ситуацию и успокоиться.

Внутренне садитесь за тот самый стол?

Да-да! Так и говорю себе: «Так, Юля, будем рассуждать логически…»

Чей голос внутри вас это говорит?

Наверное, прежде всего голос моей бабушки Ларисы Леонидовны. И только в ее, той самой, квартире мне удается погрузиться в ту самую атмосферу. Она действительно во многом меня сформировала. Родители были совсем юными, когда я появилась на свет, и бабушка много занималась со мной. При этом работала – 40 лет своей жизни посвятила аэропорту. Она мечтала быть стюардессой, но, к сожалению, очень плохо переносила перепады давления. Поэтому стала телеграфисткой. Я помню, как в глубоком детстве – тогда еще не было таких строгих правил безопасности, как сейчас, – она брала меня с собой на работу, и, сидя у огромного окна диспетчерской, я видела, как взлетают и садятся самолеты. Был там такой самолет-кукурузник, рыжий-рыжий – его все между собой называли «Чебурашкой». Однажды мне устроили на него небольшую экскурсию – я была счастлива.