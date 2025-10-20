«Если коротко – наконец я смогла стать еще и Русалочкой!»

Юлия Дмитроченкова, владелица интерьерной фотостудий Aspect, в жизни умело соединила бизнес-план с фантазией, а дисциплину – с любовью к творчеству. Поэтому в нашей каверстори архетипичный образ русалки-соблазнительницы в ее исполнении эволюционировал до дерзкой роковухи, точно сошедшей с работ легенды фотографии Хельмута Ньютона. Ныряем в омут творчества, но попадаем не на дно морское, а на вернисаж историй.
Семейный альбом с чаепитием и самолетами
Вы не фотограф, но создали и развиваете одну из самых необычных фотостудий города. Начнем с приквела: что было до?
Фотография появилась в моей жизни как одна из форм творчества, а творчество в той или иной степени присутствовало всегда. Я училась в автозаводской школе № 127, где совместно со Школой искусств были экспериментальные классы с эстетическим уклоном – хоровой, хореографический, музыкальный и мой, художественный. Но тогда казалось, что как-то несерьезно делать это профессией. Я окончила факультет управления качеством Института экономики и предпринимательства, но чисто в бизнес уйти так и не смогла. Успела попробовать многое: бьюти-сферу, лепнину, даже украшения из эпоксидной смолы – где, кстати, технология оказалась такой строгой, что я довольно быстро этим «перегорела». И, главное, поняла: творческую жилку в себе все-таки не нужно отвергать. Мой путь – не выбирать между искусством и делом, а соединить их.
Есть еще какая-то черта кроме творческого начала, которая «ведет по жизни»?
Наверное, позитив. Умение видеть хорошее в любой ситуации мне привили еще в детстве.
Это можно воспитать?
Мне кажется, да. Мы жили большой семьей: в трехкомнатной квартире – родители с братом, бабушка и дядя. У нас была традиция по вечерам вместе садиться за стол, обсуждать прошедший день. Или даже в середине дня: «Пойдем, попьем чаю». Я тоже рассказывала о своих детских и подростковых проблемах – их обсуждали не менее серьезно, чем события взрослых. И учили в каждой ситуации видеть скрытую причину, что-то хорошее – не бояться, не расстраиваться зря. Сейчас я понимаю, как эти семейные ужины были важны и по-своему уникальны – мы, конечно, собираемся на праздники, но когда живешь вместе, это совершенно иначе воспринимается. Могу сказать, что до сих пор, когда что-то происходит – а я довольно переживательный человек! – я будто переношусь мыслями в то время, чтобы оценить ситуацию и успокоиться.
Внутренне садитесь за тот самый стол?
Да-да! Так и говорю себе: «Так, Юля, будем рассуждать логически…»
Чей голос внутри вас это говорит?
Наверное, прежде всего голос моей бабушки Ларисы Леонидовны. И только в ее, той самой, квартире мне удается погрузиться в ту самую атмосферу. Она действительно во многом меня сформировала. Родители были совсем юными, когда я появилась на свет, и бабушка много занималась со мной. При этом работала – 40 лет своей жизни посвятила аэропорту. Она мечтала быть стюардессой, но, к сожалению, очень плохо переносила перепады давления. Поэтому стала телеграфисткой. Я помню, как в глубоком детстве – тогда еще не было таких строгих правил безопасности, как сейчас, – она брала меня с собой на работу, и, сидя у огромного окна диспетчерской, я видела, как взлетают и садятся самолеты. Был там такой самолет-кукурузник, рыжий-рыжий – его все между собой называли «Чебурашкой». Однажды мне устроили на него небольшую экскурсию – я была счастлива.
Эскиз: от свадебных диадем к фантастическим пейзажам.
Как началось увлечение фотографией?
О, тут целая история! В старших классах я иногда забирала младшего брата из садика, и одна из мам, решившая стать фотографом, ради портфолио пригласила меня побыть моделью. В итоге мы провели пять тематических фотосессий – была даже рекламная, снимали свадебные диадемы.
Вы и свадебное платье тогда же, получается, впервые надели?
Да, в 16 лет – исполнила мечту любой юной девушки! (Смеется.) Почему-то многие тогда странно к этому отнеслись, не как к творческой идее. Бабушка ворчала, что плохая примета – «замуж не выйдешь». Но в прошлом году, когда состоялась наша с мужем свадьба, убедилась, что это пустые суеверия. В общем, именно тогда я впервые заинтересовалась фото, но в период учебы в университете снова больше ушла в художественное творчество, начала писать картины. Была пандемия, занятия в основном проходили дистанционно – я наслаждалась этим временем, несмотря на внешние ограничения. Активно рисовала – нереальные, немного фантастические пейзажи.
И в какой момент вернулся интерес к фотографии?
Мне захотелось отметить день рождения: не вечеринкой с друзьями, а специальной фотосессией – с тортиком, в образе, у фотографа, работы которого мне очень нравились. Спустя месяц в спортзале ко мне подошла незнакомая девушка и сказала, что проходит обучение как раз у того мастера, который меня снимал. Снова пригласила побыть моделью – и опять завертелось.
Было бы логично после этого в моделинг уйти, но вы решили открыть собственную студию – почему?
Я с той поры немного «заболела» фотосессиями и к Новому году – моему любимому празднику – решила непременно посниматься в праздничных декорациях. Увидела одну интерьерную фотостудию в Ростове и влюбилась в нее! Но не смогла поехать туда, а в Нижнем ничего подобного не нашла. И решила: наш город тоже достоин иметь подобное место.
Что такого особенного там было?
Новогодние декорации в ретростиле, с живыми елями. Звучит банально, но как эстетично это было сделано!.. Когда я стала искать подобное у нас, то увидела, что во многих местах декорации не менялись с тех пор, как меня 16-летнюю снимали в свадебных диадемах.
Инсталляция: завод, карты и рояль 1881 года.
Почему место такое для открытия выбрали – бизнес-центр в Канавинском районе?
Это территория завода аппаратуры связи им. А.С. Попова. Если честно, изначально я пришла в другую локацию, где уже расположены несколько фотостудий. Отдел аренды там очень прохладно встретил меня и мою идею: куда вам, девушка, мир переворачивать, без опыта и рядом с такими конкурентами!.. Это неверие меня, наоборот, подстегнуло: захотелось доказать, что главное – идея и готовность ее реализовать. Но там не было свободных подходящих помещений. А здание на улице Интернациональной нашлось случайно: увидела баннер на фасаде. Здесь до сих пор выпускают изделия связи, но большую часть площадей сдают в аренду – по соседству занимаются танцоры, фаерщики, жонглеры, работают различные мастерские. Это снаружи серое типовое здание, а внутри кипит творчество.
То, что это фактически арт-кластер, сыграло свою роль?
Если честно, мне просто очень понравилось само пространство. Я искала помещение для одного зала, но когда увидела это – здесь раньше располагалось управление завода, кабинеты директора и замов, – поняла: это то, что нужно. Только в четыре раза больше! (Смеется.) Мироздание вообще часто дает мне что-то авансом – больше, чем мечтается. Главное, потом быстро сориентироваться и понять, что делать с таким подарком судьбы. Тут у меня было время определиться, пока с февраля по июль длился ремонт. Интерьер достался полностью советский – с двойными дверями, деревянными панелями на стенах и огромным портретом Александра Попова. Его сохранили, конечно – забрали себе нынешние руководители предприятия.
Находили еще раритеты в процессе ремонта?
О да, от некоторых находок буквально мурашки шли: например, в том кабинете, где я запланировала сделать тематический зал «Лас-Вегас» с атмосферой и эстетикой казино, при вскрытии пола нашли бутылки из-под шампанского и колоду игральных карт.
Вот это знак!
Да! Еще один знак – то, как у меня появился старинный рояль Becker 1881 года, он украшает теперь зал «Усадьба». Его удалось доставить из Петербурга, и при оценке его состояния мастера подтвердили, что там небыло заменено ни одной струны – он настроен и в полностью рабочем состоянии.
Вы сами играете?
К сожалению, не умею. На этом рояле музицировали, например, китайские студенты нашей консерватории – это было волшебно! Может быть, еще научусь. А вот что уже пришлось освоить – настройку светотехнического оборудования, пройти обучение у компании-производителя. И сейчас меня очень увлекает тема постановки интересного света, различных световых схем. Во время съемки для обложки я даже иногда невольно отвлекалась на то, как работал гаффер – очень интересно и полезно было за ним наблюдать.
Автопортрет: дракон, единорог и утренняя дисциплина.
Как вам, кстати, опыт съемки в воде?
Волшебно! Если коротко – наконец я смогла стать еще и Русалочкой!
Чувствуется, вам в целом близки фантастические персонажи…
Это правда. Когда я придумывала ник для аккаунта в социальных сетях, то искала образ кого-то несуществующего, но в кого мы все верим, – так появился единорог в качестве псевдонима. А на руке у меня тату в виде дракона, эскиз которого я нарисовала сама – родилась в год Дракона, а кроме того, это единственное животное китайского зодиака, которого не существует в реальном мире. Он для меня символ портала в творчество. При этом в чем-то я очень стабильный, даже приземленный человек: дома у меня, например, все по полочкам. Фотостудия – моя творческая мастерская. При этом недавно я и в жизни начала сильно менять свою ежедневную рутину, добавила больше дисциплины.
Поделитесь секретом, как это сделать!
Прозвучит банально и просто, но уже девять месяцев я ежедневно делаю зарядку. И в целом – набор одинаковых действий утром. Больше даже не для физического здоровья, а чтобы прочувствовать себя, момент, настрой на день. Как и многим творческим людям, мне порой полезно быть построже к себе самой.
Сложно было решиться оммаж к знаменитой работе Хельмута Ньютона?
Да, это был вызов: чаще люди вокруг видят меня как светлую, воздушную фею. А здесь – капля дерзости и попытка прикоснуться к другой грани искусства, где красота не приглажена. Но меня привлекает эстетика Ньютона – смелая, откровенная, построенная на контрастах власти и уязвимости, роскоши и аскетизма.
В целом вам ближе классическое искусство или современное?
Я считаю, что любое проявление творчества уже достойно внимания. Банан скотчем прилепить к стене так, чтобы на него пришли смотреть люди, тоже надо суметь. Как минимум создать для этого историю! Но эмоционально ближе и понятнее классика – думаю, это влияние Школы искусств в том числе.
Открытая коллекция: пять вопросов к миру.
Фотостудия – это призвание? Или все-таки очередной этап?
Я сама себе часто задаю этот вопрос. Мне многое интересно – тот же моделинг, например. Многое хочется попробовать. Кажется, нашему образованию очень не хватает такого предмета, как «Познание себя». (Смеется.) Я вижу вокруг много ровесников и людей постарше, которые так и не смогли найти себя. При этом передо мной – пример родителей, бабушки, которая до сих пор с трепетом вспоминает аэропорт, единственное место своей работы, – у нее глаза горели все 40 лет! У меня пока внутри «горит» желание придумывать новое и удивлять здесь, в фотостудии. Уже готовлю обновление интерьеров к Новому году, а с Бали привезла интересную идею – увидела там эффектную ресторанную фотозону, хочу по-своему воплотить ее здесь.
Много идей черпаете из путешествий?
Да, это основной источник вдохновения. Изучение индустрии, конкурентов, коллег – это скорее профессиональный анализ рынка, текущих трендов. А свежие идеи обычно приходят в поездках. В путешествиях я, правда, тоже уже дошла до уровня четкого прагматизма, действую по алгоритму: найти магазин и купить продукты после самолета, затем понять, как работают такси, снять местную валюту – у меня скопилась небольшая коллекция монет и банкнот. Не серьезная нумизматика, а вещдок, память. И в каждой стране я обязательно ищу гида, который станет профессиональным проводником в незнакомый мир, расскажет те вещи, которые меня интересуют. У меня есть список из пяти вопросов, ответы на которые я обязательно должна узнать в каждой стране.
Интересно! Что за вопросы?
Первое – как происходит рождение нового человека. Как это организовано технически, в каких условиях, как празднуется и как влияет на жизнь семьи. Потому что ответ на этот вопрос ярко показывает менталитет, отношения между людьми. Второе – традиции праздников: свадьба, Новый год, религиозные торжества. Бывают очень странные с нашей точки зрения – например, на Шри-Ланке первая менструация может стать поводом для праздника на всю улицу. Нам это кажется диким и даже абсурдным. Но вообще у ланкийцев есть чему поучиться, очень люблю их жизнерадостную культуру: солнце встало – и уже счастье.
Это два вопроса. Какие еще три?
Обязательно узнаю, как происходит процесс обучения. Даже в азиатских странах, где образование на сравнительно низком уровне, есть интересные особенности платного и бесплатного образования. Следующий вопрос – про смерть. Всегда были интересны традиции прощания, погребения. Во многих странах верят в реинкарнацию, перерождение души и есть масса связанных с этим обычаев. Например, во Вьетнаме меня поразило: чтобы передать что-то человеку, который отошел в мир иной, делают оригами и сжигают их. Считается, что пепел, развеянный по ветру, все «доставит» адресату, поэтому из бумаги складывают не только кораблики-журавлики, а телефоны, машины, дома… Ну и пятый вопрос – взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Патриархат и матриархат, многоженство – в мире столько разных форм взаимодействия и социальных ролей! Чем больше пополнялся мой список путешествий, тем больше я изумлялась: страны могут быть расположены совсем рядом, но у них абсолютно разные культуры! Очень интересно узнавать, как традиции формировались, что на это влияло – войны, государственный строй, язык… Конечно, все это можно узнать из интернета, но живое общение с гидом и людьми, погружение в среду дают эмоциональное понимание – его невозможно получить из статей.
Возвращаясь к теме искусства: в какой музей в новой стране скорее пойдете – в классическую галерею или на выставку совриска?
Пожалуй, выберу музей науки и искусства, если он в этом месте есть. Интересно смотреть, как мыслили и на что в принципе были способны люди, которые живут в этой местности.
Может быть, мы скоро узнаем о вас как о тревел-блогере?
Возможно. Во всяком случае, если раньше я рассказывала о поездках только в семейном чате, сейчас завела страницу на Дзене и Телеграм-канал, которые посвящены исключительно путешествиям. Мне нравится писать. А еще важно делиться, пока эмоции яркие. Я считаю, второго впечатления не бывает – ни у людей, ни у заведений, ни даже у стран. Первое впечатление – всегда самое настоящее. Им и хочется делиться.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Ева Эйгер
Макияж, волосы: Анастасия Бирюкова
Одежда:
образ в белом: корсет IMKMODE x Gracefuldrama;
образ в черном: платье micrik, туфли chloe
Комментарии (0)