Мода на Рекшино

Рекшино прямо сейчас – самое модное место в ближнем нижегородском зарубежье. Почему? Объясняет кастинг-директор ЦУМа Илья Вершинин. Наш соучастник в мейковере модельной карьеры Алексея Пинаева (лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», теперь он шагает по подиуму главного универмага страны!) отправляется вместе с редакцией «Собака.ru» на семейную дачу. Искать фэшн среди родных берез нам помогают Венечка Ерофеев и Симон Порт Жакмюс.
В Рекшино меня привезла матушка, когда мне было девять месяцев. И вот уже 33 года каждое лето я туда приезжаю. Это место, где я вырос, с которым связаны самые яркие мои воспоминания, место силы, в которое возвращаюсь, чтобы наполниться, – самое значимое для меня на планете. Если закрыть глаза и пофантазировать, где мне хорошо и безопасно, где я открыт миру – это будет наша дача в Рекшино.
На самом деле ничего необычного – маленький домик на шести сотках. Этот участок достался еще моим бабушке с дедушкой, и вот уже третье поколение семьи проводит здесь лето. В 21 год я уехал в Москву и, конечно, теперь появляюсь там редко. Говорю маме: «Я прогуляться» – и отправляюсь своим маршрутом: километров пять вокруг садоводческих товариществ, вдоль Линды, через лес и до своего дома. Там есть родник, куда я всегда хожу за водой, и это для меня как медитация: смотришь, как льется вода, как луч солнца светит сквозь листья, – и время замедляется, словно растворяешься в пространстве.
Очень похожие ощущение я однажды испытал в турецком Калкане. Это маленькая деревня на берегу Средиземного моря, где я как-то провел месяц. Там размеренный ритм жизни, понятный быт, простые люди от земли. Не нужно никуда торопиться: спустился с пригорка, дошел до маленького пляжа, о котором знают только местные, а потом, весь соленый, сел в соседнем ресторане поесть кебаб. Совсем как в Рекшино, когда искупался в Линде. В маленьких европейских городках я такого не испытывал, все-таки это другая культура, там всегда спинку держишь ровно.
Моя литературная ассоциация с Рекшино – Петушки из романа Ерофеева. Я прочитал его лет в восемнадцать в электричке, когда ехал на дачу, и у меня тут же срифмовались недосягаемый рай Венечки и наш дом. Только доехать до него намного проще – 20 минут, и ты на месте.
В детстве мне всегда было интереснее то, что происходит у нас за забором. А там начиналось соседнее товарищество «Здоровье», где жили мои сверстники, с которыми я тут же подружился – и мы, конечно, сразу же проделали в заборе дыру. Мы рубились с пацанами в футбол, купались в грозу, когда вокруг сверкают молнии, там я первый раз влюбился… Сейчас это как сон, в котором уже не помнишь все подробности. Осталось только ощущение лета и счастья. И еще балка, на которой держался наш дом на дереве, – она до сих пор прибита к сосне у дома.
Мода – это не просто одежда, это ощущение, рассказанная история. Поэтому съемка для журнала «НН.Собака.ru» – это не история про фэшн, я просто хотел запечатлеть ценное для меня место. Недавно дизайнер Пьер Жакмюс сделал реплики старых фотографий из его родной деревни – и это стало компейном новой коллекции бренда. А знаменитый Тим Уокер как-то отснял модель Сашу Пивоварову на фоне церквей в Кижах. Если понимаешь, как это работает, то твоим ресурсом может стать что угодно – и французская деревня, и заповедник в Кижах, и моя дача в Рекшино.
В Рекшино сложно заблудиться. Недалеко от станции есть хорошая шашлычка – такая кондовая, трушная, но прикольная. А потом идите на реку или в лес. В соседней деревне Ситники у местных купите свежие творог и сметану – когда-то моя бабушка за ними ходила на станцию, с этого начиналось наше утро. Приезжайте туда без больших ожиданий и исследуйте самостоятельно – и у вас появится личная история, связанная с этим местом.
Редко какая деревня может похвастаться точной датой основания и даже именами первых жителей. Но не Рекшино! Согласно документам из областного архива, в 1597 году там поселились Фетка Федоров, Иванка Фомин и Михалко Емельянов – пахали землю и занимались пчеловодством.
«ДАЧНИКИ» В РЕКШИНО
Репетируем горьковскую пьесу на новый лад с мощнейшим кастом из нижегородских селебритис – от владельца фэшн-бренда одежды до модного ресторатора.
Александр Ильин
Генеральный директор компании ILYINGROUP и амбассадор моды на локальную кухню: его ресторан «19» собирает самых заметных персонажей фэшн-комьюнити.
Я обожаю Рекшино! У меня там супруга Дашенька под яблонькой родилась. Хозяйство нам досталось в наследство, а дальше мы просто его приукрасили. Меня там в первую очередь привлекает Линда: купаться там можно и нужно везде. А передвигаться самый кайф на велосипедах (лучше электро), квадриках, скутерах и мотокроссовых мотоциклах – тогда у вас просто неограниченные возможности! А пешком и на машине будете сильно ограничены в локациях и эмоциях. С магазами там полный порядок: «Пятерочка» с кулинарией и кофе, два «Магнита», семейный ларечек «Дарья» от Сергея и Веры, а на спуске к речке есть летний магазинчик еще советской постройки.
Карина Манжула
Дизайнер, основатель эстетского бренда MASHKARA, ее вещи лаконичного кроя с ироничными принтами – неизменный объект желания ценительниц интеллектуальной моды.
Увы, своего дома в Рекшино у меня нет. Но в жаркие свободные выходные мы с коллегами, друзьями, детьми (и собаками!) часто ездим туда на берег Линды. Уже не вспомню, как эта традиция началась. Место интеллигентное и кинематографичное, если можно так сказать про лесную речку: нордический пейзаж и близко от города. Если с кем-то знакомимся там, то часто это люди из смежных сфер – творческие. А после реки обычно заезжаем в ресторан грузинской кухни «Колхида». Это рядом, в Неклюдове: хачапури на мангале, кебаб, мороженое в стеклянных креманках и Вахтанг Кикабидзе.
Сергей Туманин
Архитектор, автор конкурса «Архновация», который неизменно отмечает самое актуальное в российском градостроительстве. К 800-летию Нижнего благоустроил площадь Минина и усадьбу Рукавишникова.
Если быть точным, наш интерес был направлен к садовому товариществу «Ольха»: там жили наши друзья, и нам там сразу понравилось. Рядом Линда, где есть и мелкий участок для детей, и глубокий, чтобы могли поплавать взрослые. Кроме того, это пойма с насыщенным питательным грунтом: что ни воткни – все растет само! Мы сделали невозможное: построили новый домик, когда шел ремонт Борского моста, и заехали, когда дочери было четыре года. Я считаю, счастливое детство – это дача, река, много разного по возрасту детского населения и живой поселок с собственным укладом жизни, – это нас до сих пор завораживает!
Текст: Сергей Костенко
Фото: Диана Филатова, Мария Пушкова, Артем Шагалкин, Анастасия Волкова
