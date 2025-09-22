Мода на Рекшино

В Рекшино меня привезла матушка, когда мне было девять месяцев. И вот уже 33 года каждое лето я туда приезжаю. Это место, где я вырос, с которым связаны самые яркие мои воспоминания, место силы, в которое возвращаюсь, чтобы наполниться, – самое значимое для меня на планете. Если закрыть глаза и пофантазировать, где мне хорошо и безопасно, где я открыт миру – это будет наша дача в Рекшино.

На самом деле ничего необычного – маленький домик на шести сотках. Этот участок достался еще моим бабушке с дедушкой, и вот уже третье поколение семьи проводит здесь лето. В 21 год я уехал в Москву и, конечно, теперь появляюсь там редко. Говорю маме: «Я прогуляться» – и отправляюсь своим маршрутом: километров пять вокруг садоводческих товариществ, вдоль Линды, через лес и до своего дома. Там есть родник, куда я всегда хожу за водой, и это для меня как медитация: смотришь, как льется вода, как луч солнца светит сквозь листья, – и время замедляется, словно растворяешься в пространстве.

Очень похожие ощущение я однажды испытал в турецком Калкане. Это маленькая деревня на берегу Средиземного моря, где я как-то провел месяц. Там размеренный ритм жизни, понятный быт, простые люди от земли. Не нужно никуда торопиться: спустился с пригорка, дошел до маленького пляжа, о котором знают только местные, а потом, весь соленый, сел в соседнем ресторане поесть кебаб. Совсем как в Рекшино, когда искупался в Линде. В маленьких европейских городках я такого не испытывал, все-таки это другая культура, там всегда спинку держишь ровно.