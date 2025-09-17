Лилия Ланская: «Один человек никогда не сможет изменить весь мир. Но он может изменить мир другого человека»

Ваше имя стало нарицательным прежде всего в связи с гуманитарной миссией, к которой подключились в итоге тысячи людей, – с поддержкой тех, кто прибыл в Нижний Новгород из Донбасса. Правда, что вы начинали эту работу в одиночку?

В общежитие в Кстовском районе, где разместили первых 150 человек, я правда приехала одна. И хотя там до меня уже побывали официальные делегации… Представьте себе женщин, у которых закончились средства гигиены – а они несколько дней в дороге, умываются только водой. Как подойти к незнакомому депутату и сказать, что тебе нужны прокладки? Ни зубных щеток, ни подгузников детям, ни нормальной одежды по погоде – на улице зима. Я тогда взяла бумагу с ручкой, села за стол, попросила каждого подойти и сказать: что нужно прямо сейчас. Составила список, села в машину и поехала в ближайший гипермаркет. И в первый заход, кроме прокладок, ничего больше не привезла: кажется, что это очень много, а по факту – даже по две пачки в руки не хватило. И потом пару недель мой график был таким: лагерь – гипермаркет – моя дача, которая превратилась в распределительный центр. Я там сортировала и подписывала пакеты: «штаны, размер L, для Вани». Потому что если я купила что-то конкретному Ване, это должно попасть именно к нему. Что-то ела, как-то спала урывками. Но на этой эмоциональной энергии у меня открылись какие-то сверхсилы! Я вешу 49 килограммов, но теперь знаю, что могу запросто поднять 50-килограммовый мешок с макаронами. Становлюсь, как Джеки Чан! (Смеется.) Можно, оказывается, жить на таком вот «небесном» топливе. Появилась абсолютная уверенность: если мне никто не поможет – я разберусь сама.

То есть один в поле – все-таки воин?

Один человек никогда не сможет изменить весь мир. Но он может изменить мир другого человека, помочь посмотреть на жизнь другими глазами – и это уже изменит реальность.

Как же появились единомышленники?

Кто-то находил меня по постам в соцсетях, кто-то – по сарафанному радио: люди стали предлагать вещи, свое участие. Начали притягиваться по-хорошему неугомонные девчонки. «Ты только скажи, что нужно делать!» Хотя немало было в окружении и тех, кто удивлялся: «Зачем ты туда едешь? А ты что, не боишься с беженцами общаться?..» Тут уж, как говорится, если надо объяснять – то не надо объяснять. Приезжие, кому мы помогли, начали благодарить нас в социальных сетях – и эта волна благодарности пошла дальше. Она была такой мощной и настоящей, что родилось целое сообщество тех, кто не может пройти мимо, и возникла идея создания Логистического центра распределения гуманитарной помощи – он в итоге объединил тысячи нижегородцев.