Лилия Ланская: «Один человек никогда не сможет изменить весь мир. Но он может изменить мир другого человека»

«А кто она? – Да какая разница. Это Ланская. Она разберется». Так говорят о нашей героине обложки, и поэтому мы символически выдали ей ключи от города (и всех дверей, которые она виртуозно умеет открывать).
По факту – председатель общественного совета Женского движения в Нижегородской области, зампредседателя комиссии по социальной политике Общественной палаты Нижнего Новгорода, руководитель областного Центра развития социальных проектов. По сути – рассказываем в лонгриде: о машине, забитой до потолка гуманитарной помощью, о 4000+ детей, которые до сих пор пишут ей слова благодарности, и о сверхспособностях (поднять мешок макарон весом 50 кг? да!), которые рождаются из умения сопереживать и действовать.
«Я все сокращаю до смысла»
Ваше имя стало нарицательным прежде всего в связи с гуманитарной миссией, к которой подключились в итоге тысячи людей, – с поддержкой тех, кто прибыл в Нижний Новгород из Донбасса. Правда, что вы начинали эту работу в одиночку?
В общежитие в Кстовском районе, где разместили первых 150 человек, я правда приехала одна. И хотя там до меня уже побывали официальные делегации… Представьте себе женщин, у которых закончились средства гигиены – а они несколько дней в дороге, умываются только водой. Как подойти к незнакомому депутату и сказать, что тебе нужны прокладки? Ни зубных щеток, ни подгузников детям, ни нормальной одежды по погоде – на улице зима. Я тогда взяла бумагу с ручкой, села за стол, попросила каждого подойти и сказать: что нужно прямо сейчас. Составила список, села в машину и поехала в ближайший гипермаркет. И в первый заход, кроме прокладок, ничего больше не привезла: кажется, что это очень много, а по факту – даже по две пачки в руки не хватило. И потом пару недель мой график был таким: лагерь – гипермаркет – моя дача, которая превратилась в распределительный центр. Я там сортировала и подписывала пакеты: «штаны, размер L, для Вани». Потому что если я купила что-то конкретному Ване, это должно попасть именно к нему. Что-то ела, как-то спала урывками. Но на этой эмоциональной энергии у меня открылись какие-то сверхсилы! Я вешу 49 килограммов, но теперь знаю, что могу запросто поднять 50-килограммовый мешок с макаронами. Становлюсь, как Джеки Чан! (Смеется.) Можно, оказывается, жить на таком вот «небесном» топливе. Появилась абсолютная уверенность: если мне никто не поможет – я разберусь сама.
То есть один в поле – все-таки воин?
Один человек никогда не сможет изменить весь мир. Но он может изменить мир другого человека, помочь посмотреть на жизнь другими глазами – и это уже изменит реальность.
Как же появились единомышленники?
Кто-то находил меня по постам в соцсетях, кто-то – по сарафанному радио: люди стали предлагать вещи, свое участие. Начали притягиваться по-хорошему неугомонные девчонки. «Ты только скажи, что нужно делать!» Хотя немало было в окружении и тех, кто удивлялся: «Зачем ты туда едешь? А ты что, не боишься с беженцами общаться?..» Тут уж, как говорится, если надо объяснять – то не надо объяснять. Приезжие, кому мы помогли, начали благодарить нас в социальных сетях – и эта волна благодарности пошла дальше. Она была такой мощной и настоящей, что родилось целое сообщество тех, кто не может пройти мимо, и возникла идея создания Логистического центра распределения гуманитарной помощи – он в итоге объединил тысячи нижегородцев.
Вы по человеку сразу видите – он «ваш» или нет?
Главное отличие людей, которые помогают, от тех, кто этого не делает, – они берут ответственность за то, что происходит вокруг. «Кто-то другой с этим разберется» – пока у человека такое мышление, он будет марионеткой в любой сфере. За него везде кто-нибудь что-нибудь решит. А потом в 40 лет окажется, что он живет не так, как хотел бы. Важно начинать с себя, даже в мелочах. Вот у нас в одном ТРЦ в центре города паркомат при оплате выдает два чека. Они всегда падают на пол. Можно возмущаться: «Какой кошмар! Мусор! Валяются чеки!» А можно наклониться и поднять.
Совместное волонтерство для вас – это начало дружбы?
Наверное, это нельзя назвать дружбой. У меня есть такая черта: я все сокращаю до смысла. Поэтому вряд ли буду звонить своим девочкам и спрашивать: «Как дела? Чем занимаешься?..» Но если кто-то из них пришлет сообщение, что ей плохо,– я первая буду рядом. Потому что нас с ними объединила одна и та же энергия, одна и та же любовь, – и для таких людей я мир переверну.
«Если тебя пытаются заставить замолчать, нужно говорить громче»
Иногда вас ошибочно принимают за политика, депутата. Но ведь вы не депутат?
Нет и не хочу им быть. Этот статус вынуждает соблюдать определенные рамки – быть всегда «в галстуке», что называется. Мне важно чувствовать себя свободной. Если мой ребенок просит кошку с дерева спасти – без лишних раздумий сбросить обувь и залезть на это дерево. Или танцевать с дочкой у фонтана, просто потому что нам весело. Я вхожу в некоторые организации на добровольной благотворительной основе, но не создаю законы. Для того, что я хочу привнести в мир, безусловно нужен административный ресурс – иногда даже больше, чем финансы: сделать документы, получить направление на операцию, организовать новый проект. Но депутатом для этого быть не нужно. Политики для меня – люди, к которым можно и нужно приходить и говорить: «Здесь есть проблема – я придумала такое решение. Давайте подумаем, как мы это сможем реализовать». И честно скажу, что те, кого я встречала на своем пути в политике – люди потрясающие. С похожей энергией! Самое ценное, что я вижу у Глеба Сергеевича Никитина и людей его команды,– они быстро трансформируют идею в действие. Мне очень близок этот подход.
Вы сталкиваетесь с осуждением?
Постоянно. Люди очень любят давать советы, кому и как именно нужно помогать. «А почему вы не?..» – эти претензии начинаются очень похоже. Были не просто хейтеры, а сталкеры, которые за мной следили, угрожали. Был момент – я слышала, что меня убьют, чаще, чем «здравствуйте».
Тех, кто на вас нападает в социальных сетях, блокируете?
Нет, в этом нет смысла. Пока человек имеет возможность писать лично, я, по крайней мере, знаю, что у него на уме. А вообще токсичность и негатив – в первую очередь про внутреннюю боль. Если мне кто-то скажет, что я глупая и страшная, я подумаю: милый человек, что с тобой случилось, почему ты таким видишь мир?.. Однажды я опубликовала пост с посылом: «Пожалуйста, не пишите мне негативных комментариев – я все равно их не читаю». За 10 минут под ним было 250 ответов! Я подумала: «Вот это отклик!» Но моя философия заключается в том, что если тебя пытаются заставить замолчать, нужно говорить громче. Поэтому, если я встречаю какое-то сопротивление и негатив – значит я на правильном пути. Если мое существование настолько сильно задевает – значит оно яркое. Сегодня я снова кому-то помешала быть равнодушным.
А если это токсичный человек из окружения?
Я уже давно очень строго фильтрую своё окружение. Буду вежливой со всеми. Но близко к себе не подпущу.
«Я считаю “своими” примерно четыре тысячи детей»
Давайте про другие фильтры: как вы решаете, кому помочь в первую очередь? Ведь запросы очень разные. У одних – вопрос выживания, у других – не такой острый.
Здесь дело не в фильтре. Все дети должны улыбаться, все дети должны быть защищены. А мы, взрослые, должны искать возможности для этого. Однажды ко мне обратился мальчик-саксофонист с просьбой помочь приобрести инструмент. Конечно, это не хлеб и не зубная паста, и даже б/у саксофон профессионального уровня стоит очень прилично. Но я не сказала «нет». Я связалась с помощницей Игоря Бутмана – в итоге на ближайшем концерте в Нижнем музыкант со сцены вручил этому парнишке прекрасный инструмент.
Бывало, что вам отказывали на подобные просьбы?
Не пустые внутри люди очень легко откликаются! Был большой гуманитарный проект, когда дети-спортсмены из Шахтёрска и других небольших городов приезжали и тренировались в Кстовской академии самбо вместе со сборной страны, занимались со знаменитым боксером Андреем Сироткиным. Такой опыт совместных тренировок для маленьких спортсменов – поддержка и заряд на всю жизнь. И еще неизвестно, кому это важнее: им или нам – иметь возможность сделать их счастливыми. Есть семья в Донецке, с которой я до сих пор общаюсь: у девочки Сони была аллергия на бижутерию, нужны были сережки. Я просто вынула из ушей свои и отдала: прекрасные серьги, муж когда-то подарил. Но теперь эта вещь была в более правильном месте – в этом ее ценность.
Вы когда-нибудь считали, скольким людям вы помогли?
Я считаю «своими» примерно четыре тысячи детей и помню абсолютно всех, с кем общалась. Многие до сих пор мне пишут сообщения: «Лиля, как у тебя дела?» Вот ему восемь, он где-то там поймал интернет и решил еще раз сказать: я тебя помню, спасибо за наушники, что ты мне подарила. Вроде наушники – тоже не вещь первой необходимости, но мальчишке в 10−12 лет уже не нужны игрушки. А я оказалась рядом и была, возможно, единственным человеком, у кого он мог это попросить.
Кто воспитал благотворителя в вас? Кто был главным примером?
Мой дедушка. Его уже нет в живых, но это первая значительная мужская фигура в моей жизни. Я выросла в Крыму, недалеко от Симферополя, и все детство видела перед собой пример этого строгого, очень честного человека – впитала от него обостренное чувство справедливости. Он говорил: если видишь несправедливость – действуй и никогда не сомневайся. И теперь я говорю всем: если видите, что правы, идите до конца, потому что как только появляются сомнения – вы погружаетесь в хаос. Я ни разу не пожалела ни об одном своем решении.
Вас строго воспитывали?
Можно сказать, семья придерживалась строгих правил. Но это были не ограничения, а система ценностей. Алкоголь, сигареты, недостойное поведение – это грязно и низко, – из родительской семьи я вышла в мир с таким пониманием. Потом, конечно, пришлось столкнуться с действительностью. Но вино, например, мне так и не пришлось по вкусу. Объективно: компот для меня всегда вкуснее. А еще я не могу не думать том, что пока мы, девочки, пьем алкоголь, мы направляем ресурсы своей красоты на то, чтобы переваривать этот яд.
Красота для вас – важная категория?
Очень. Это проявляется во всем – в том, как устроен мой дом, какие вещи я выбираю в гардероб, что замечаю в людях. Иногда подруги говорят: боже, Лиля, ты такая сложная, ты так заморачиваешься!.. А мне важно, чтобы пространство вокруг меня было эстетичным.
Нет здесь противоречия с тем, с чем вы сталкиваетесь в своей общественной работе?
Там другая красота. Красота смысла. Например, кормить из палатки гречкой с мясом людей без определенного места жительства. Передаю им из рук в руки эти пакеты с продуктами, и если они хотят меня обнять – обнимаю с удовольствием.
«Слова “нет” не существует»
Говорят, вы вообще не жалуете светские мероприятия?
Скорее, часто чувствую себя там абсолютно не на своем месте. Бывает, что прихожу и думаю: как я здесь оказалась вообще?.. Весь вопрос в энергии организаторов. С кем-то я готова пойти на край света.
Какое событие из недавних вы посетили с удовольствием?
Экобиеннале «Кожа Земли». Ходила по залам и с гордостью думала: раньше такое можно было увидеть только где-то в Париже или в закрытых галереях, а тут любой желающий может посетить выставку мирового уровня, с работами такой глубины!..
Вы были на открытии?
Нет, просто взяла подружку и мою семилетнюю дочку Лизу – и поехали. Лиза обожает музеи, особенно наш художественный в кремле. Мне кажется, ее уже знают вообще во всех музеях города. Она задает много вопросов и никогда не тянет меня за подол «давай скорее уйдем отсюда». Она, как и я, наверное, никогда не была совсем «малышом» – рано стала говорить и как-то сразу предложениями. Я с ней никогда не сюсюкала, общалась как со взрослой. Пожалуй, на большинство мероприятий, которые я сейчас посещаю, я иду с дочкой. В том числе и связанные с волонтерством.
Как она реагирует, когда видит людей в сложных обстоятельствах?
Года три назад, бывало, плакала, не в силах справиться с эмоциями. Но мы очень многое обсуждаем, и сейчас ее сочувствие и сопереживание все чаще направляются в сторону: «А что я могу сделать?»
Как маме – чему вам важнее всего научить ребенка?
Первое – тому, что слова «нет» не существует, пока у тебя есть аргументы. Я сама же теперь от этого страдаю! (Смеется.) Она говорит: «Пойдем гулять» – «Нет». – «Почему? У тебя что, времени нет? Давай договариваться». Это моя фраза – «Давай договариваться!» Я испытываю восторг, когда она меня теперь в этих диалогах «побеждает».
И второе, чему важно научить, – можно все, если ты понимаешь последствия и готова к ним. Можно ли спрыгнуть? Можно ли взять? Можно ли съесть 50 конфет?.. На какие-то вопросы уже нет необходимости отвечать: она научилась строить логические цепочки и оценивать риски, и я просто вижу, как мой ребенок день за днем принимает очень разумные решения.
«Я люблю хлеб и книги»
Есть у вас ежедневные рутины только для себя?
Обязательно. Например, каждый день в течение 15 минут выкидывать ненужное. Прямо по таймеру. Или час спорта. Час английского.
Занимаетесь с преподавателем, тренером?
Нет, сама. Я в обычной жизни очень антисоциальная. Наедине с собой мне лучше, чем с кем-либо. Друзья шутят, что у меня две главные радости в жизни: книги и хлеб. Это правда: обожаю хлеб и обожаю читать.
Любимая книга?
Не самая любимая, но то, что обязательно стоит прочесть: «Скорбь Сатаны» Марии Корелли. Это бестселлер викторианской Англии с традиционным мотивом сделки с дьяволом – роман 1895 года, в котором видно, что в нашем мире больше чем за век ничего не изменилось.
Волонтерство сейчас многие выбирают как средство добавить смысла в свою жизнь или избежать выгорания – вы такое замечаете?
Средство от выгорания? Нет, это даже смешно. Выгорание случается от того, что ты не на своем месте. Если ты пойдешь в этот момент служить людям, ты все равно будешь не на своем месте. Для того чтобы отдать, у тебя должно что-то быть! Поэтому сначала ответь себе на вопрос: какие у меня ценности? Выгорания не будет, когда ты про себя все понял. Есть, например, женщины около шестидесяти лет. Они еще достаточно активны: работают, по вечерам смотрят новости или выходят прогуляться, по выходным общаются с внуками – ясная, стабильная жизнь. Но они выросли на истории своих пап и дедушек о Великой Отечественной войне, на идеологии служения обществу. И они приходят в волонтерские объединения – и будто просыпаются, оживают, находят людей со схожими ценностями. У них появляются новые «дети» – те, о ком они заботятся. Из этого и вырастает здоровое общество, где каждый член выполняет свою важную роль. Ты не должен уметь делать что-то лучше всех, но ты должен найти какое-то свое место и быть полезным. Для этого есть миллиард возможностей! Кстати, знаете этот портал «Россия – страна возможностей»? Там огромное количество информации: бесплатные обучения, стажировки, участие в проектах – только прояви свой интерес и желание. Необязательно заниматься благотворительностью. Можно просто честно делать то, что любишь.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Татьяна Брантова
Макияж, волосы: Ольга Кириллова, Юлия Шимаева
Одежда: Milo Friends
Кожаная куртка Victoria Andreyanova
Водолазка, леггинсы Autentiments
Костюм Emporio Armani
Платье Autentiments
Колье, сотуар, браслет с ключаами: дизайнер Аня Мелашенко
Комментарии (0)