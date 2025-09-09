Сделка года: предприниматель из Нижнего Новгорода купил компанию и бренд «Фаберже»

Серийный технологический предприниматель, венчурный инвестор

«Фаберже» – это единственный глобально известный бренд, ассоциированный с Россией, и, так как я русский, живущий за границей, для меня это часть мировой культуры, связанная с великим прошлым, настоящим и будущим страны. Это часть моей ДНК. Что будет после покупки, как сделка отразится на формате деятельности – вы увидите сразу, как только мы сделаем первые шаги в новой стратегии.