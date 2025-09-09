Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Портреты

Сделка года: предприниматель из Нижнего Новгорода купил компанию и бренд «Фаберже»

На днях завершилась сделка по покупке за 50 млн долларов ювелирного дома «Фаберже» американской инвесткомпанией SMG Capital LLC, которую в 2015 году основал Сергей Мосунов (в 2017-м бизнесмен, живущий на две страны, провел в Нижнем митинг «За чистый город!», а после возглавил одноименное движение и стал советником главы города Елизаветы Солонченко). 

Последние 12 лет «Фаберже» владела британская компания Gemfields (занимается добычей африканских изумрудов и рубинов). Под ее контролем бренд выпускал не только ювелирные изделия, но и часы, а также egg objects – легендарные украшения в форме яиц (на официальном сайте есть экземпляры стоимостью свыше 8,7 млн рублей). За тем, как будет трансформироваться «Фаберже» с новым собственником, Сергей предлагает следить в недавно созданном телеграм-канале Faberge.

Сергей Мосунов

Серийный технологический предприниматель, венчурный инвестор

«Фаберже» – это единственный глобально известный бренд, ассоциированный с Россией, и, так как я русский, живущий за границей, для меня это часть мировой культуры, связанная с великим прошлым, настоящим и будущим страны. Это часть моей ДНК. Что будет после покупки, как сделка отразится на формате деятельности – вы увидите сразу, как только мы сделаем первые шаги в новой стратегии.

