«Мы перестали стесняться своей культуры»

О чем вы думаете, разглядывая хохломские узоры?

Алеся: О том, что хохломская роспись сама по себе – целая история, ведь она существует более трехсот лет. Каждый из уникальных образов непременно возвращает нас к истокам, и мне сейчас по нраву, как это делается с уточненным почерком современности. Новые визуальные коды хохломской красоты переосмысляют народное искусство и добавляют актуальности в наше время – предметы интерьера, одежда с национальными принтами уже не кажутся нам чем-то из бабушкиного шкафа. Мои любимые образы – райская птица Сирин и крылатые лошади, несущие добрые вести.

Маргарита: Мне нравятся все элементы в их сочетании. Вспоминаю, как в детстве ходила в кружок, где нас учили хохломской росписи, – рисовала ягодки, кудрины, птичек на бумаге, а потом и на дереве.



Вы работаете с уличным дизайном – часто используете национальные символы?

Алеся: Да, наша команда понимает, как важно это делать. Работая над арт-объектами и городским освещением, мы интегрируем в них элементы – кокошники, арочные конструкции, купола. Используем традиционные для народных промыслов цвета – красный, золотой, синий. Вместо стерильной «европейской нейтральности» осознанно выбираем образы, которые с детства определяют нашу жизнь. К Новому году готовим уникальную разработку – высотную уличную ель с масштабными украшениями под хохлому. Представляете, какой получится сильный союз народного промысла и любимого праздника!



Сегодня русский код на волне популярности. Как думаете, почему?

Маргарита: Мы перестали стесняться своей национальной культуры. Это смелость быть собой, признание: да, я часть этой земли, этой истории, этого менталитета.

Я считаю, что современное прочтение русских традиций – не только естественный процесс развития культуры, но и необходимый шаг для ее сохранения и актуализации. Народное творчество становится живым, когда выходит за рамки музеев и коллекций и находит место в повседневной жизни, в современном дизайне и моде.



Продолжите фразу: «Я бы не стала тем, кто я есть, если бы не…»

Алеся: …великие русские романы, которые исследуют внутренний мир героев. Я бы не увлеклась исследованием человека и не пришла бы к заключению, что город и есть проект по созданию счастья и я должна участвовать в этом процессе.

Маргарита: …любовь к русскому языку, нашей литературе, искусству и народному творчеству моего края. Если бы не все это, я бы, наверное, не занялась городским декором, не проводила бы поэтические вечера и не мечтала бы написать книгу.



За что вы любите свое дело?

Алеся и Маргарита: Наша работа – это продолжение наших ценностей и внутреннего стремления создавать красоту со смыслом. Мы чувствуем ответственность за счастье горожан, ведь именно городская среда должна помогать выстраивать и укреплять социальные связи между друзьями, родственниками и незнакомцами. Рады, что нам удается соединять наш бизнес в сфере архитектурно-художественного освещения и создания арт-объектов с организацией городского пространства. Особенно памятны для нас проекты, где мы преображали парки и музейные кварталы, например в Городце. В Балахне получилось благодаря архитектурно-художественному освещению подарить новый облик целому кварталу НиГРЭС. Арзамас стал обладателем самой большой новогодней ели в области. А как преобразился парк «Швейцария» благодаря праздничной подсветке и арт-объектам! Наши проекты становятся частью городского благоустройства, а также событий и праздников – это лучшее признание нашего труда!