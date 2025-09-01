Династия Малиновских

Герои Смутного времени и правители России, исторический реализм и французский импрессионизм, нижегородская хохлома и фантастические драконы – три поколения художественной семьи рассказывают о своем творчестве и вспоминают основателя династии – заслуженного художника России Виктора Малиновского.
Светлана и Сергей Малиновские с дочерью Лидией
Сергей Малиновский
Член Союза художников России, лауреат премии Нижнего Новгорода. Работает в жанре тематической картины и портрета. Сын Виктора Малиновского.
Удивительно, как мой дед, простой сормовский рабочий, поддерживал стремление отца к искусству. Купил ему скрипку и нанял учителя музыки, а в семь лет отвел мальчика в изостудию. Во время войны, еще школьником, отец вместе со взрослыми работал на заводе, но в 1944 году, когда молодежь стали отпускать учиться, уехал поступать в Ивановское художественное училище – под лавкой в поезде, без билета, с мешком картошки. И это была его идея – чтобы уже в восемь лет я тоже поступил в художественную школу.
Если честно, в детстве я мечтал быть моряком. Папа никогда не мешал моему выбору – он сам в душе был романтик, любил море. Но в мореходное меня не приняли по зрению, и я всерьез занялся живописью. А сейчас думаю: как хорошо, что моя жизнь сложилась именно так и я нашел свой путь в искусстве!
Мое художественное образование началось дома. Помню, как в детстве мы ездили в Гурзуф, в Дом творчества Союза художников – когда-то это была знаменитая дача «Саламбо» Константина Коровина. И вот после обеда мы, обвешанные этюдниками и холстами, семейным караваном идем на пленэр – отец, а за ним мы с сестрой. Там я и начал рисовать. А когда поднимался ветер, бросал работу и держал отцовский холст. Когда я поступил в художественную школу, эти поездки в Крым засчитывали мне как летнюю практику. Уже позже, когда я учился в архитектурном, отец давал мне уроки живописи прямо у себя в мастерской – ставил натюрморты, обсуждал композиции моих работ.
Как и отец, я работаю в реалистической манере. У меня никогда не было соблазна попробовать себя в другом направлении – мне это просто не было интересно. Наверное, сказалась художественная среда, в которой я вырос. Правда, отец писал «алла прима», что называется в один заход – в отличие от меня: я обычно делаю эскизы к работам. За все эти десятилетия у нас сложился творческий синтез: как и ему, мне всегда была интересна отечественная история. А когда я начал серьезно изучать период Смутного времени, он тоже увлекся этой темой – мы много ее обсуждали, спорили. Так родилась идея его полотна «Выход Нижегородского ополчения. 1612 год». Он закончил его буквально за несколько дней до своего ухода из жизни, так что открытие выставки одной картины в Кремле прошло уже без него.
Я горжусь тем, что помог возродить традицию отдавать дань уважения Козьме Минину. По преданию, в 1722 году Петр I, направляясь в Персидский поход, поклонился в Нижнем его праху. С тех пор все российские государи, когда приезжали в наш город, считали своим долгом отдать дань памяти народному герою. В советское время эта традиция пресеклась. И вот в 2000 году, когда город готовился встречать Владимира Путина, я предложил включить в программу его визита посещение храма, где покоится Минин, и с тех пор каждый свой приезд президент туда приходит. В 2006 году, в его следующий визит, ему преподнесли в дар мою картину «Петр I в Нижнем Новгороде» – и теперь она хранится в президентской коллекции. Сейчас в Спасо-Преображенской колокольне Кремля выставлена моя работа «Завет Петра Великого. Возрождение», я закончил ее к 25-му юбилею возрождения этой исторической традиции.
Сергей и Светлана Малиновские с дочерью Лидией и внучками Настей, Машей и Катей
Светлана Малиновская
Художница, поэтесса, драматическая танцовщица. Работает в авторском стиле – неопуантилизм, который сочетает техники импрессионизма и традиционного народного искусства. Невестка Виктора Малиновского.
Я никогда не училась на художника, но рисовала с детства. Всегда была уверена, что все люди на свете занимаются творчеством: рисуют, пишут стихи, поют, танцуют, – это же так естественно! Мои родители ученые, преподавали в техническом университете, при этом очень любили искусство, коллекционировали картины нижегородских живописцев. А когда мы с Сергеем поженились, то уже вместе ходили на этюды в Печерский монастырь. Ведь когда постоянно находишься в художественной среде, тоже начинаешь творить!
Всерьез заняться живописью меня убедил Виктор Петрович. Он был очень многогранным мастером: создавал скульптуры, иллюстрировал книги, но больше всего мне запали в душу его крымские этюды – это же настоящий импрессионизм! Я захотела попробовать себя именно в этой манере. Мне всегда нравился пуантилизм – письмо мелкими точечными мазками чистых красок, которое разработал французский художник Жорж Сера. И когда Виктор Петрович увидел эти мои яркие цветочки, сразу сказал: «Тебе надо выставляться». Конечно, были сомнения: я же не профессионал! Но то, что мою технику оценил мастер, его похвала меня вдохновили.
Меня увлекает духовная тема. Так появилась серия работ «Сказания Нижегородского кремля» – 13 башен, каждой из которых я посвятила стихотворение. В моих изображениях можно узнать элементы хохломы, городецкой росписи, но при этом я старалась, чтобы картины выглядели свежо и неповторимо. Сейчас в кремлевской Спасо-Преображенской колокольне одновременно выставлены полотна Виктора Петровича, Сергея и мои. Получилась как бы наша семейная выставка – то, о чем всегда мечтал основатель нашей семейной династии.
Все три наши дочери окончили художественную школу. Думаю, творческая среда, которую создавал вокруг себя Виктор Петрович, влияла на всех нас. Помню, он всегда приводил в пример Японию, где все с детства учатся рисованию – это развивает мозг, творческое мышление. Художественное видение, чувство пространства поможет в любых жизненных коллизиях, кем бы ты ни был.
Евгения Малиновская-Риттер
Член Союза художников России. Работает в жанре анималистической живописи, тематической картины, портрета и натюрморта. Дочь Виктора Малиновского.
Мои родители были и остаются для меня образцом настоящей крепкой семьи, а наш дом – местом, куда хочется всегда и отовсюду возвращаться, где можно подкрепить свои силы. Вся жизнь у нас была тесно связана с папиной работой: выставки, встречи с художниками, разговоры, и всюду книги об искусстве... Все это с детства очень на нас влияло. Мне очень повезло, что у меня был такой заботливый, талантливый и разносторонний отец.
Внуки
Лидия Толкуева
Мы с сестрой учились в художественной школе, а у дедушки на даче у нас была своя практика – он ставил нам натюрморты, водил на пленэры. Позже я выучилась на архитектора, сейчас занимаюсь дизайном интерьеров, а когда была в декретном отпуске, вновь начала рисовать – расписывать футболки и свитшоты, даже принимала участие в нижегородской Неделе моды. У меня появилась своя традиция – к зимним праздникам разрисовывать елочные шары эмблемами наступающего года. Многие мои друзья их коллекционируют и мечтают собрать все 12 шаров.
Анна Малиновская
В детстве я очень любила играть с дедом Витей в шахматы, слушать его стихи. Он был очень начитанным человеком, с большой библиотекой, и мы всегда обсуждали с ним художественные произведения. До сих пор помню его рассказ, как он работал на съемках фильма «Тихий Дон», когда готовил дипломную выпускную работу во ВГИКе, и даже встретил там Михаила Шолохова.
Мария Корчемная
Меня всегда поражала дисциплинированность дедушки Виктора Петровича, у него всегда был четкий распорядок дня: ранний подъем, спорт и много ежедневной работы в художественной мастерской. Когда я была маленькая, завороженно наблюдала, как мазок за мазком он создает картины. А вечером дедушка рассказывал про свою семью, про то, как в войну работал на заводе «Красное Сормово», делал танки. Кстати, проезжая по улице Баррикад, можно увидеть созданный им горельеф «Баррикады. 1905 год».
Правнуки
Катя Толкуева
Я всегда любила рисовать и уже в пять лет сделала маме подарок: взяла у нее краски, кисточку и расписала футболку – изобразила на ней домик и солнышко. Однажды я нарисовала на свитшоте собачку, и теперь многие мамины друзья просят сделать им такой же. Меня очень увлекают мифические животные – пегасы, единороги, рисую по нескольку картинок в день. Но больше всего мне нравятся драконы – красивые, гордые существа, наверное, потому что сама я родилась в год Водяного Дракона.
