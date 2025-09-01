Династия Малиновских

Сергей Малиновский

Член Союза художников России, лауреат премии Нижнего Новгорода. Работает в жанре тематической картины и портрета. Сын Виктора Малиновского.

Удивительно, как мой дед, простой сормовский рабочий, поддерживал стремление отца к искусству. Купил ему скрипку и нанял учителя музыки, а в семь лет отвел мальчика в изостудию. Во время войны, еще школьником, отец вместе со взрослыми работал на заводе, но в 1944 году, когда молодежь стали отпускать учиться, уехал поступать в Ивановское художественное училище – под лавкой в поезде, без билета, с мешком картошки. И это была его идея – чтобы уже в восемь лет я тоже поступил в художественную школу.

Если честно, в детстве я мечтал быть моряком. Папа никогда не мешал моему выбору – он сам в душе был романтик, любил море. Но в мореходное меня не приняли по зрению, и я всерьез занялся живописью. А сейчас думаю: как хорошо, что моя жизнь сложилась именно так и я нашел свой путь в искусстве!

Мое художественное образование началось дома. Помню, как в детстве мы ездили в Гурзуф, в Дом творчества Союза художников – когда-то это была знаменитая дача «Саламбо» Константина Коровина. И вот после обеда мы, обвешанные этюдниками и холстами, семейным караваном идем на пленэр – отец, а за ним мы с сестрой. Там я и начал рисовать. А когда поднимался ветер, бросал работу и держал отцовский холст. Когда я поступил в художественную школу, эти поездки в Крым засчитывали мне как летнюю практику. Уже позже, когда я учился в архитектурном, отец давал мне уроки живописи прямо у себя в мастерской – ставил натюрморты, обсуждал композиции моих работ.

Как и отец, я работаю в реалистической манере. У меня никогда не было соблазна попробовать себя в другом направлении – мне это просто не было интересно. Наверное, сказалась художественная среда, в которой я вырос. Правда, отец писал «алла прима», что называется в один заход – в отличие от меня: я обычно делаю эскизы к работам. За все эти десятилетия у нас сложился творческий синтез: как и ему, мне всегда была интересна отечественная история. А когда я начал серьезно изучать период Смутного времени, он тоже увлекся этой темой – мы много ее обсуждали, спорили. Так родилась идея его полотна «Выход Нижегородского ополчения. 1612 год». Он закончил его буквально за несколько дней до своего ухода из жизни, так что открытие выставки одной картины в Кремле прошло уже без него.

Я горжусь тем, что помог возродить традицию отдавать дань уважения Козьме Минину. По преданию, в 1722 году Петр I, направляясь в Персидский поход, поклонился в Нижнем его праху. С тех пор все российские государи, когда приезжали в наш город, считали своим долгом отдать дань памяти народному герою. В советское время эта традиция пресеклась. И вот в 2000 году, когда город готовился встречать Владимира Путина, я предложил включить в программу его визита посещение храма, где покоится Минин, и с тех пор каждый свой приезд президент туда приходит. В 2006 году, в его следующий визит, ему преподнесли в дар мою картину «Петр I в Нижнем Новгороде» – и теперь она хранится в президентской коллекции. Сейчас в Спасо-Преображенской колокольне Кремля выставлена моя работа «Завет Петра Великого. Возрождение», я закончил ее к 25-му юбилею возрождения этой исторической традиции.