Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Портреты
Портреты

Поделиться:

Екатерина Чудакова: «Нижегородская душа – вот она точно существует, знаю это по себе»

Душа ее – птица: создательница благотворительного проекта «Бюст-мост» и фестиваля «АртЕльня» воплощает любовь к народным промыслам в модных коллаборациях и аутентичных ивентах.  

шорты, бомбер, платок «ХОХЛОМА x АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА», сапоги MARC JACOBS

шорты, бомбер, платок «ХОХЛОМА x АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА», сапоги MARC JACOBS

Русские традиции и современные дизайнеры – союз с большими перспективами?

В 2014 году мы с командой запустили проект «Иволга» – если бы не городецкая роспись, ее вдохновляющие образы и орнаменты, то я бы никогда не сделала его. Основной целью было возрождение интереса к наследию нижегородских художественных промыслов, а одежда – отличный способ привлечь внимание к индустрии. Мы сделали несколько коллекций совместно с талантливым дизайнером Павлом Рябининым и городецкой росписью. «Иволга» имела огромную популярность: наши платки разлетелись как горячие пирожки. Поэтому я уверена, что нужно обязательно привлекать современных художников и творцов в интересные проекты с промыслами. «Хохлома и Алена Ахмадуллина» – трендовый кейс, о котором все говорят, и это здорово! Мне очень нравятся принты бренда – современные, впечатляющие. Но это только начало пути – урожай успеха еще впереди.

Ваш любимый образ хохломы – это…

Душа моя – птица! Но я за то, чтобы появлялись новые символы, не люблю выбирать из того, что есть, – такая у меня натура. С уважением отношусь к традициям, однако не вижу криминала, когда мастера вдохновляются иными образами.

В чем для вас заключается русский код?

Наша культура настолько глубокая – я бы даже сказала, бездонная. Мы можем позволить себе все! – и все будет стильно. Плохо получается, когда мы начинаем стремиться быть на кого-то похожими. В детстве я больше всего любила сказки с сюжетным поворотом «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Его суть в том, что герой во имя благого дела выполняет сложные задания царя и одерживает победу. Задействует при этом невероятные способности. Стоит только захотеть! Поэтому, на мой взгляд, наш национальный код – наша сила: сила добра.

Верите в «загадочную русскую душу»?

Нижегородская душа – вот она точно существует, знаю это по себе. У нас в регионе почти половина всех промыслов России – это не просто так. Смотрите, какие мы все креативные и заряженные – нижегородцы!

Какую традицию вам важно передать будущим поколениям?

Фестиваль талантов «АртЕльня» – это моя любовь. Он проходит каждый август в деревне Малая Ельня и объединяет сотни ремесленников и любителей всего домашнего, душевного и вкусного. Сыновья Арсений и Архип активно мне помогают в его организации. Всех ждем в гости!

Почему вы делаете то, что делаете?

Эх-х-х, какой вопросище! Пошла думать… Надеюсь, найду свой аленький цветочек!

Текст: Карина Весновская
Фото: Артем Шагалкин
Макияж: Мария Рябова
Стиль: Мария Мужжухина

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: