«Умение хорошо делать свое дело передается у нас по наследству»

Расскажите, как вы связаны с народными промыслами?

Мария: Наши бабушка и дедушка по материнской линии всю жизнь занимались русским народным творчеством: дед точил, а бабушка расписывала матрешки. Запах, цвет и консистенцию лака, которым покрывались игрушки, я помню до сих пор. Они объездили весь СССР, от Прибалтики до Владивостока, со своими изделиями. Благодаря матрешкам наша семья всегда имела достаток. Можно сказать, если бы не они, наши возможности однозначно были бы другими.

Екатерина: Кстати, хохломская кудрина очень схожа с узором на матрешке из нашего детства. Наверное, поэтому это мой любимый орнамент.

Какой предмет национального костюма есть в вашем гардеробе?

Екатерина: Я обожаю платки – главный атрибут русской идентичности в костюме. Они в русской культуре испокон веков и, я думаю, изначально связаны с православием: покрытая голова в церкви у женщин – обязательное условие. У меня в гардеробе их достаточно много, совершенно разных. Есть из бабушкиного сундука, известных мировых марок, а есть локальных дизайнеров. Правда, как головной убор я использую платок редко, только для походов в церковь. В основном ношу как шарф на шею.

С удовольствием смотрю, как дизайнеры используют национальные элементы в одежде. От тканей и принтов до новых способов ношения традиционных вещей. И вот, кстати, платок очень актуален – сейчас весь интернет пестрит рилсами с различными способами его ношения: от топов и поясов до разных видов повязок на голову.

По вашему мнению, какой образ лучше всего подходит русской женщине?

Мария: Русская женщина, на мой взгляд, это воплощение красоты и доброты. Поэтому любой образ, делающий акцент на две эти черты, всегда уместен. Все новое – хорошо забытое старое. Элементы народного творчества, например хохломские узоры, напоминают мне о детстве, но, с другой стороны, мне нравится, как современные дизайнеры применяют и интерпретируют их в одежде. В хохломе – настоящая русская красота и изящество, узнаваемые во всем мире.

И отражение русской души?

Екатерина: Я считаю, что каждая душа уникальна. Даже у нас сестрой они очень разные. И душа сама по себе – загадка для человечества. Но, конечно, любой народ имеет особенности характера, на которые за сотни лет влияет огромное количество факторов. Мне кажется русские люди в большинстве своем очень трудолюбивы, а вот свободы им не хватает.

Мария: Я бы еще добавила, что мы очень терпеливы и жертвенны.