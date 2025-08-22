Елена Секретарева: «Если искренне стремишься к важной цели, нужно вступить в диалог с миром на особых условиях»

Ваша жизнь напоминает погоню за птицей счастья: сначала в профессии после 14 лет в роли налогового ревизора вы перешли в позицию защитника предпринимателей. А теперь еще и мировой конкурс красоты – как вообще родилась идея участвовать в нем?

Довольно спонтанное решение, я точно не мечтала об этом в детстве. Скорее это история о том, что даже наши спонтанные мысли – материальны. Хорошо помню, как я впервые произнесла слова «Миссис мира» вслух. В шутку! Был серьезный форум в Торгово-промышленной палате – весь день, что называется, на каблуках и в пиджаке. Уставшая, пришла домой, но моя подруга, стилист и обладательница нескольких титулов Аня Тарасова, буквально вытащила меня на презентацию одного фильма. После показа мы болтали, в том числе о конкурсах. И я, смеясь, сказала, что если уж и быть – то «Миссис мира»! Сказала – и забыла. А дальше как во сне: вот я уже лечу в Сербию подавать документы на визу, ведь из России этого сейчас сделать нельзя – и это было одним из самых главных препятствий для участия. Думаю, многие сдались бы еще на этом этапе. Мне, например, пришлось в итоге летать в Белград дважды: в первый раз забраковали мое фото из-за того, что «фон недостаточно белый».

Кстати, правда ли, что Белград, как в тех мемах, как две капли воды похож на Нижний Новгород?

Да, похож: и набережными, и слиянием двух рек, и улочками. В дни ожидания решения я исходила их вдоль и поперек, соскучилась по дому! Очень жирная местная кухня – чевапчичи и плескавицы – не для меня. И настоящий экшен начался, когда паспорт был готов, нужно было срочно попасть в визовый центр до закрытия, а начался ливень – в такую погоду такси в Сербии вызвать невозможно!

Судя по всему, вы со всем этим справились?

Мне везет на классных людей – от охранника в центре, с которым я выучила аббревиатуру «ди-эйч-эль» (компания экспресс-доставки документов. – Прим. авт.) до случайного водителя «мерседеса», который в итоге подвез меня до центра, – и мы шутили, что с ним будущая «Миссис мира». В момент, когда я поняла, что на конкурс попаду, счастью не было предела! Может быть, я так себя чувствовала, когда после университета хотела получить работу в налоговых органах и моя анкета прошла – меня приняли. Или когда 12 лет назад смогла купить машину своей мечты, а затем – квартиру в центре города. Ощущение влюбленности, бабочек в животе!