Елена Секретарева: «Если искренне стремишься к важной цели, нужно вступить в диалог с миром на особых условиях»

В жизни Елены Секретаревой, создательницы Центра содействия бизнесу «Советникъ», кроме законов и цифр есть страсть к преодолению границ и охота к перемене мест (но будем точны: она стала восьмой в финале международного конкурса Mrs. World – «Миссис мира»!). Говорим с ней о том, как 10 тысяч шагов могут довести до Лас-Вегаса, почему строгая аскеза – не про ограничения, а про любовь к себе и так ли уж важно соответствовать стандартным представлениям о красоте.
Ваша жизнь напоминает погоню за птицей счастья: сначала в профессии после 14 лет в роли налогового ревизора вы перешли в позицию защитника предпринимателей. А теперь еще и мировой конкурс красоты – как вообще родилась идея участвовать в нем?
Довольно спонтанное решение, я точно не мечтала об этом в детстве. Скорее это история о том, что даже наши спонтанные мысли – материальны. Хорошо помню, как я впервые произнесла слова «Миссис мира» вслух. В шутку! Был серьезный форум в Торгово-промышленной палате – весь день, что называется, на каблуках и в пиджаке. Уставшая, пришла домой, но моя подруга, стилист и обладательница нескольких титулов Аня Тарасова, буквально вытащила меня на презентацию одного фильма. После показа мы болтали, в том числе о конкурсах. И я, смеясь, сказала, что если уж и быть – то «Миссис мира»! Сказала – и забыла. А дальше как во сне: вот я уже лечу в Сербию подавать документы на визу, ведь из России этого сейчас сделать нельзя – и это было одним из самых главных препятствий для участия. Думаю, многие сдались бы еще на этом этапе. Мне, например, пришлось в итоге летать в Белград дважды: в первый раз забраковали мое фото из-за того, что «фон недостаточно белый».
Кстати, правда ли, что Белград, как в тех мемах, как две капли воды похож на Нижний Новгород?
Да, похож: и набережными, и слиянием двух рек, и улочками. В дни ожидания решения я исходила их вдоль и поперек, соскучилась по дому! Очень жирная местная кухня – чевапчичи и плескавицы – не для меня. И настоящий экшен начался, когда паспорт был готов, нужно было срочно попасть в визовый центр до закрытия, а начался ливень – в такую погоду такси в Сербии вызвать невозможно!
Судя по всему, вы со всем этим справились?
Мне везет на классных людей – от охранника в центре, с которым я выучила аббревиатуру «ди-эйч-эль» (компания экспресс-доставки документов. – Прим. авт.) до случайного водителя «мерседеса», который в итоге подвез меня до центра, – и мы шутили, что с ним будущая «Миссис мира». В момент, когда я поняла, что на конкурс попаду, счастью не было предела! Может быть, я так себя чувствовала, когда после университета хотела получить работу в налоговых органах и моя анкета прошла – меня приняли. Или когда 12 лет назад смогла купить машину своей мечты, а затем – квартиру в центре города. Ощущение влюбленности, бабочек в животе!
Как вы оценивали свои шансы на международном конкурсе?
Я в жизни привыкла себя считать больше умной, чем красивой. Недостатка в комплиментах никогда не испытывала, но считала, что с ростом 161 см о такого рода состязаниях можно не думать. Кстати, Россию на этом юбилейном, 40-м конкурсе «Миссис мира» представляли еще две участницы из других регионов, более опытные, и организаторы пророчили успех им. Успех – это войти хотя бы в топ-15 из 64 участниц со всего света. И я обещала себе, что эту планку возьму! Началась моя экспресс-подготовка – с учетом новогодних праздников оставалось всего десять рабочих дней: пошив костюма для сцены, платьев для выхода на завтрак и ужин, тренировки по походке. А еще я взяла аскезы.
Что за аскезы и зачем?
Когда-то я прочитала о древней практике: если искренне стремишься к важной цели, нужно вступить в диалог с миром на особых условиях. Не через лишения, а через осознанный обмен энергией: ограничь себя в чем-то, что очень любишь. Например, не курить – чтобы получить визу. Или 10 тысяч шагов минимум ежедневно – взамен на желание «дойти» до финала «Миссис мира». Или у меня культ еды, я с детства привыкла, что именно через нее выражается любовь, – и беру аскезу не есть после шести, не пить кофе и шампанское до 31 декабря (вот с датой я погорячилась, это было непросто!). Порой взятые аскезы означали остаться без ужина вовсе. Или прийти домой после тренировок и примерок и почти в полночь пойти дохаживать свои шаги – и в снег, и в дождь. Но это никогда не было откровенным насилием над собой. Скорее алхимией превращения «я хочу» в «я смогу». Как в налоговом деле: видишь конечный результат, и все промежуточные расчеты выстраиваются сами!
И это сработало?
Абсолютно! Все мои аскезы сбылись. Трехлетняя виза в паспорте стала будто одобрением от судьбы. Семь килограммов ушли и не вернулись – будто не только с тела, но и с души. И я вошла в топ-15 самых красивых женщин мира – практика в десять тысяч шагов была именно на это и, кстати, так и осталась со мной. Теперь это мой ежедневный ритуал.
Вам удалось в итоге понять, что такое «красота» для людей разных стран, рас, национальностей?
Я прочувствовала, насколько важна энергетика: харизма, блеск глаз, ум, широкая душа, умение искренне восхищаться, а не завидовать. Если честно, когда я увидела других участниц, красивейших женщин мира, то испытала легкий испуг. Отточенные фигуры – красотки, которые год (а некоторые всю жизнь!) готовились к этому событию, прошли сотни конкурсов. Но потом я расслабилась и просто решила кайфануть – от своей женственности, от красивых нарядов, которые мы с любимым дизайнером Юлией Дьяковой подготовили для каждого дня, от шедеврального национального костюма «Северное сияние» Анны Батраковой. Не ожидала от конкурса ничего особенного, но наслаждалась каждой минутой своего присутствия в Лас-Вегасе. Как у Зеланда – идти к своей цели осознанно, но легко.
Кем вы сами больше всего любовались?
Участницами из Америки и Норвегии, женщиной из Таиланда – настолько манкой, что, казалось, она просто «мяукнет» – и весь мир упадет к ее ногам. Красавица из Шри-Ланки с огромными бархатными глазами. И моя фаворитка из Южной Африки с необыкновенной внешностью и очень неординарными нарядами. Она в итоге и стала абсолютной победительницей!
Кстати, «Кого вы видите в качестве “Миссис мира”, кроме себя» – это был один из вопросов от жюри. Чтобы быть поистине королевой, важно не замыкаться только на себе. Это показатель того, насколько красив твой внутренний мир.
Какие еще вопросы задают участницам перед гранд-финалом?
Первый вопрос мне был: «Сколько времени вы тратите на сборы, чтобы быть такой красивой?» Я честно призналась: профессиональная укладка и мейк занимают около двух часов, но в жизни у меня всегда было не больше часа на всех. 15 минут, чтоб собрать младшую дочь, 15 – старшую, 15 – на себя и 15 – чтобы накормить семью завтраком. Член жюри, который задал этот вопрос, был искренне впечатлен – его супруга собирается намного дольше. «Я бы женился на вас, если б уже не был женат» – вот с такой шутки началось мое «собеседование».
Но серьезные вопросы тоже были?
Конечно. Например, почему я считаю себя достойной победы и в чем моя миссия.
Что вы ответили?
Что я перфекционист с детства, поэтому выбираю для себя и своих близких только самое лучшее. Что воспринимаю работу как игру, поэтому готова работать день и ночь. Что отвечаю за свои слова и поступки – и поэтому так ответственно подошла к этому конкурсу. И верю в то, что у меня все получится, несмотря на сложности! Потому что с детства понимала, что мне многого в жизни предстоит достичь самой.
Я родом из Богородска, мой папа всю жизнь трудился на заводе, но занимался спортом и был очень трудолюбивым человеком. Мама была налоговым инспектором и передала мне по наследству любовь к цифрам, к точности. И благодаря прилежной учебе и дикому рвению мне удалось попасть на государственную службу, где мой боевой характер и отсутствие страха перед ответственностью заметили, и уже через год я доказала, что могу быть начальником и руководить самым крупным отделом налоговой – выездными проверками, а мне на тот момент всего лишь было 23 года! Позже я доказала, что могу стать директором собственной компании, которая помогает бизнесу с налоговыми вопросами, и открыла свой Центр содействия бизнесу «Советникъ». А еще – несмотря на плотный график, жесткую ежедневную дисциплину и работу до ночи, я воспитала двух прекрасных дочек. И вот теперь пришло время заявить миру о том, что умные женщины бывают и красивыми. И могут достичь всего, чего захотят!
В итоге какой момент конкурса Mrs. World был самым ярким?
Их два: мой первый выход в национальном костюме – в кокошнике из тысячи кристаллов Сваровски бело-голубого цвета (его сделала дизайнер Анастасия Романова, и он весил более 3 кг!), платье в стразах и белых расшитых ботфортах – настоящая Снежная Королева российской зимы И момент финала, когда объявили, что я на восьмом месте (даже не на 15-м!) – было ощущение, что я сплю и одновременно парю по сцене. Во сне мы не удивляемся, даже если происходят самые невероятные вещи! И это было будто не со мной. Не испытывала такого ни разу в жизни. Теперь знаю, как ощущается безусловное счастье!
Но праздник закончился – тяжело было вновь возвращаться к рутине?
После таких событий ты не возвращаешься к прежней жизни, а начинаешь новую, с другим «багажом». Даже клиенты теперь смотрят на меня иначе – в их глазах появилось что-то вроде: «Нашими налогами занимается женщина, покорившая мир!» Многие меня спрашивают, что дал мне этот конкурс и эта поездка, и я честно говорю, что это была тотальная трансформация. Меньше чем за месяц я смогла подготовиться так, чтобы войти в десятку самых красивых женщин мира, и очень горжусь этим достижением. И наконец полюбила себя!
Неужели у вас были с этим сложности?
Пожалуй, я и раньше была достаточно уверена в себе. Но во время подготовки происходит максимальный личный рост, обнаруживаются скрытые таланты. Я и не знала, что могу так танцевать, общаться, «включать» в себе женственность. Моральные дивиденды – в том, что люди начинают ценить тебя больше. Я сама начала ценить себя больше: раньше мой график напоминал Налоговый кодекс: жесткий, без послаблений – была погружена в детей, в достигаторство. Сегодня я могу иногда полениться – побыть с собой, почитать книгу, сходить на массаж. Я себе такого раньше не позволяла: дать время на жизненные мелочи – такие простые и важные. Открыла более счастливую себя и теперь позволяю ею быть. Стала активнее вести личные социальные сети – возникло естественное желание этим состоянием делиться.
С хейтом уже столкнулись?
Не без этого. Но люди критикуют не меня, а свой собственный страх выйти за рамки. Я никогда не буду прислушиваться к мнению людей, которые не живут жизнью моей мечты.
После стольких перемен – не хочется наконец остановиться, перевести дух?
О нет, без путешествий не смогу! Сразу после конкурса я поехала на Алтай – по приглашению другой участницы от России, Ларисы Шариповой. Она пригласила меня в жюри регионального этапа конкурса «Миссис мира». И Алтай покорил меня, я назвала бы этот край зимними Мальдивами России: там почти круглый год светит солнце. Эти бескрайние долины, где снег искрится, как кристаллы Сваровски на моем конкурсном костюме. А совсем недавно я вернулась из Дагестана – и это тоже теперь моя большая любовь! Предвкушаю поездку во Францию в сентябре: хочу отпраздновать свой день рождения посещением Парижа и Монако. Мир огромен, и я никогда не устану его изучать. Но точка счастья – всегда внутри.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анна Боброва
Макияж, волосы: Юлия Анисимова
