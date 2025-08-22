Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Портреты
Портреты

Поделиться:

Елена Секретарева: «Если искренне стремишься к важной цели, нужно вступить в диалог с миром на особых условиях»

В жизни Елены Секретаревой, создательницы Центра содействия бизнесу «Советникъ», кроме законов и цифр есть страсть к преодолению границ и охота к перемене мест (но будем точны: она стала восьмой в финале международного конкурса Mrs. World – «Миссис мира»!). Говорим с ней о том, как 10 тысяч шагов могут довести до Лас-Вегаса, почему строгая аскеза – не про ограничения, а про любовь к себе и так ли уж важно соответствовать стандартным представлениям о красоте.

Кимоно USHATAVA, очки Optika Optima

Кимоно USHATAVA, очки Optika Optima

Ваша жизнь напоминает погоню за птицей счастья: сначала в профессии после 14 лет в роли налогового ревизора вы перешли в позицию защитника предпринимателей. А теперь еще и мировой конкурс красоты – как вообще родилась идея участвовать в нем?

Довольно спонтанное решение, я точно не мечтала об этом в детстве. Скорее это история о том, что даже наши спонтанные мысли – материальны. Хорошо помню, как я впервые произнесла слова «Миссис мира» вслух. В шутку! Был серьезный форум в Торгово-промышленной палате – весь день, что называется, на каблуках и в пиджаке. Уставшая, пришла домой, но моя подруга, стилист и обладательница нескольких титулов Аня Тарасова, буквально вытащила меня на презентацию одного фильма. После показа мы болтали, в том числе о конкурсах. И я, смеясь, сказала, что если уж и быть – то «Миссис мира»! Сказала – и забыла. А дальше как во сне: вот я уже лечу в Сербию подавать документы на визу, ведь из России этого сейчас сделать нельзя – и это было одним из самых главных препятствий для участия. Думаю, многие сдались бы еще на этом этапе. Мне, например, пришлось в итоге летать в Белград дважды: в первый раз забраковали мое фото из-за того, что «фон недостаточно белый».

Кстати, правда ли, что Белград, как в тех мемах, как две капли воды похож на Нижний Новгород?

Да, похож: и набережными, и слиянием двух рек, и улочками. В дни ожидания решения я исходила их вдоль и поперек, соскучилась по дому! Очень жирная местная кухня – чевапчичи и плескавицы – не для меня. И настоящий экшен начался, когда паспорт был готов, нужно было срочно попасть в визовый центр до закрытия, а начался ливень – в такую погоду такси в Сербии вызвать невозможно!

Судя по всему, вы со всем этим справились?

Мне везет на классных людей – от охранника в центре, с которым я выучила аббревиатуру «ди-эйч-эль» (компания экспресс-доставки документов. – Прим. авт.) до случайного водителя «мерседеса», который в итоге подвез меня до центра, – и мы шутили, что с ним будущая «Миссис мира». В момент, когда я поняла, что на конкурс попаду, счастью не было предела! Может быть, я так себя чувствовала, когда после университета хотела получить работу в налоговых органах и моя анкета прошла – меня приняли. Или когда 12 лет назад смогла купить машину своей мечты, а затем – квартиру в центре города. Ощущение влюбленности, бабочек в животе!

Белый жакет и юбка JS SENSE

Белый жакет и юбка JS SENSE

Как вы оценивали свои шансы на международном конкурсе?

Я в жизни привыкла себя считать больше умной, чем красивой. Недостатка в комплиментах никогда не испытывала, но считала, что с ростом 161 см о такого рода состязаниях можно не думать. Кстати, Россию на этом юбилейном, 40-м конкурсе «Миссис мира» представляли еще две участницы из других регионов, более опытные, и организаторы пророчили успех им. Успех – это войти хотя бы в топ-15 из 64 участниц со всего света. И я обещала себе, что эту планку возьму! Началась моя экспресс-подготовка – с учетом новогодних праздников оставалось всего десять рабочих дней: пошив костюма для сцены, платьев для выхода на завтрак и ужин, тренировки по походке. А еще я взяла аскезы.

Что за аскезы и зачем?

Когда-то я прочитала о древней практике: если искренне стремишься к важной цели, нужно вступить в диалог с миром на особых условиях. Не через лишения, а через осознанный обмен энергией: ограничь себя в чем-то, что очень любишь. Например, не курить – чтобы получить визу. Или 10 тысяч шагов минимум ежедневно – взамен на желание «дойти» до финала «Миссис мира». Или у меня культ еды, я с детства привыкла, что именно через нее выражается любовь, – и беру аскезу не есть после шести, не пить кофе и шампанское до 31 декабря (вот с датой я погорячилась, это было непросто!). Порой взятые аскезы означали остаться без ужина вовсе. Или прийти домой после тренировок и примерок и почти в полночь пойти дохаживать свои шаги – и в снег, и в дождь. Но это никогда не было откровенным насилием над собой. Скорее алхимией превращения «я хочу» в «я смогу». Как в налоговом деле: видишь конечный результат, и все промежуточные расчеты выстраиваются сами!

И это сработало?

Абсолютно! Все мои аскезы сбылись. Трехлетняя виза в паспорте стала будто одобрением от судьбы. Семь килограммов ушли и не вернулись – будто не только с тела, но и с души. И я вошла в топ-15 самых красивых женщин мира – практика в десять тысяч шагов была именно на это и, кстати, так и осталась со мной. Теперь это мой ежедневный ритуал.

Вам удалось в итоге понять, что такое «красота» для людей разных стран, рас, национальностей?

Я прочувствовала, насколько важна энергетика: харизма, блеск глаз, ум, широкая душа, умение искренне восхищаться, а не завидовать. Если честно, когда я увидела других участниц, красивейших женщин мира, то испытала легкий испуг. Отточенные фигуры – красотки, которые год (а некоторые всю жизнь!) готовились к этому событию, прошли сотни конкурсов. Но потом я расслабилась и просто решила кайфануть – от своей женственности, от красивых нарядов, которые мы с любимым дизайнером Юлией Дьяковой подготовили для каждого дня, от шедеврального национального костюма «Северное сияние» Анны Батраковой. Не ожидала от конкурса ничего особенного, но наслаждалась каждой минутой своего присутствия в Лас-Вегасе. Как у Зеланда – идти к своей цели осознанно, но легко.

Кем вы сами больше всего любовались?

Участницами из Америки и Норвегии, женщиной из Таиланда – настолько манкой, что, казалось, она просто «мяукнет» – и весь мир упадет к ее ногам. Красавица из Шри-Ланки с огромными бархатными глазами. И моя фаворитка из Южной Африки с необыкновенной внешностью и очень неординарными нарядами. Она в итоге и стала абсолютной победительницей!
Кстати, «Кого вы видите в качестве “Миссис мира”, кроме себя» – это был один из вопросов от жюри. Чтобы быть поистине королевой, важно не замыкаться только на себе. Это показатель того, насколько красив твой внутренний мир.

Черный жакет СAPPAREL.21EST и брюки JS SENSE

Черный жакет СAPPAREL.21EST и брюки JS SENSE

Какие еще вопросы задают участницам перед гранд-финалом?

Первый вопрос мне был: «Сколько времени вы тратите на сборы, чтобы быть такой красивой?» Я честно призналась: профессиональная укладка и мейк занимают около двух часов, но в жизни у меня всегда было не больше часа на всех. 15 минут, чтоб собрать младшую дочь, 15 – старшую, 15 – на себя и 15 – чтобы накормить семью завтраком. Член жюри, который задал этот вопрос, был искренне впечатлен – его супруга собирается намного дольше. «Я бы женился на вас, если б уже не был женат» – вот с такой шутки началось мое «собеседование».

Но серьезные вопросы тоже были?

Конечно. Например, почему я считаю себя достойной победы и в чем моя миссия.

Что вы ответили?

Что я перфекционист с детства, поэтому выбираю для себя и своих близких только самое лучшее. Что воспринимаю работу как игру, поэтому готова работать день и ночь. Что отвечаю за свои слова и поступки – и поэтому так ответственно подошла к этому конкурсу. И верю в то, что у меня все получится, несмотря на сложности! Потому что с детства понимала, что мне многого в жизни предстоит достичь самой.
Я родом из Богородска, мой папа всю жизнь трудился на заводе, но занимался спортом и был очень трудолюбивым человеком. Мама была налоговым инспектором и передала мне по наследству любовь к цифрам, к точности. И благодаря прилежной учебе и дикому рвению мне удалось попасть на государственную службу, где мой боевой характер и отсутствие страха перед ответственностью заметили, и уже через год я доказала, что могу быть начальником и руководить самым крупным отделом налоговой – выездными проверками, а мне на тот момент всего лишь было 23 года! Позже я доказала, что могу стать директором собственной компании, которая помогает бизнесу с налоговыми вопросами, и открыла свой Центр содействия бизнесу «Советникъ». А еще – несмотря на плотный график, жесткую ежедневную дисциплину и работу до ночи, я воспитала двух прекрасных дочек. И вот теперь пришло время заявить миру о том, что умные женщины бывают и красивыми. И могут достичь всего, чего захотят!

В итоге какой момент конкурса Mrs. World был самым ярким?

Их два: мой первый выход в национальном костюме – в кокошнике из тысячи кристаллов Сваровски бело-голубого цвета (его сделала дизайнер Анастасия Романова, и он весил более 3 кг!), платье в стразах и белых расшитых ботфортах – настоящая Снежная Королева российской зимы И момент финала, когда объявили, что я на восьмом месте (даже не на 15-м!) – было ощущение, что я сплю и одновременно парю по сцене. Во сне мы не удивляемся, даже если происходят самые невероятные вещи! И это было будто не со мной. Не испытывала такого ни разу в жизни. Теперь знаю, как ощущается безусловное счастье!

серый костюм СAPPAREL.21EST

серый костюм СAPPAREL.21EST

Но праздник закончился – тяжело было вновь возвращаться к рутине?

После таких событий ты не возвращаешься к прежней жизни, а начинаешь новую, с другим «багажом». Даже клиенты теперь смотрят на меня иначе – в их глазах появилось что-то вроде: «Нашими налогами занимается женщина, покорившая мир!» Многие меня спрашивают, что дал мне этот конкурс и эта поездка, и я честно говорю, что это была тотальная трансформация. Меньше чем за месяц я смогла подготовиться так, чтобы войти в десятку самых красивых женщин мира, и очень горжусь этим достижением. И наконец полюбила себя!

Неужели у вас были с этим сложности?

Пожалуй, я и раньше была достаточно уверена в себе. Но во время подготовки происходит максимальный личный рост, обнаруживаются скрытые таланты. Я и не знала, что могу так танцевать, общаться, «включать» в себе женственность. Моральные дивиденды – в том, что люди начинают ценить тебя больше. Я сама начала ценить себя больше: раньше мой график напоминал Налоговый кодекс: жесткий, без послаблений – была погружена в детей, в достигаторство. Сегодня я могу иногда полениться – побыть с собой, почитать книгу, сходить на массаж. Я себе такого раньше не позволяла: дать время на жизненные мелочи – такие простые и важные. Открыла более счастливую себя и теперь позволяю ею быть. Стала активнее вести личные социальные сети – возникло естественное желание этим состоянием делиться.

С хейтом уже столкнулись?

Не без этого. Но люди критикуют не меня, а свой собственный страх выйти за рамки. Я никогда не буду прислушиваться к мнению людей, которые не живут жизнью моей мечты.

После стольких перемен – не хочется наконец остановиться, перевести дух?

О нет, без путешествий не смогу! Сразу после конкурса я поехала на Алтай – по приглашению другой участницы от России, Ларисы Шариповой. Она пригласила меня в жюри регионального этапа конкурса «Миссис мира». И Алтай покорил меня, я назвала бы этот край зимними Мальдивами России: там почти круглый год светит солнце. Эти бескрайние долины, где снег искрится, как кристаллы Сваровски на моем конкурсном костюме. А совсем недавно я вернулась из Дагестана – и это тоже теперь моя большая любовь! Предвкушаю поездку во Францию в сентябре: хочу отпраздновать свой день рождения посещением Парижа и Монако. Мир огромен, и я никогда не устану его изучать. Но точка счастья – всегда внутри.

Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анна Боброва
Макияж, волосы: Юлия Анисимова

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: