Александр Маликов: «Мы трепетно относимся к тому, чтобы сохранить пользу и вкус настоящего молока»

В «100 лучших товаров России» вас отмечают не первый раз, в 2024 году – за молоко, творог, сметану, сливки и безлактозный йогурт. В чем секрет стабильного признания?

Думаю, это результат нашего комплексного подхода. Во-первых, контроль всего цикла создания продукта – от фермы до полки магазина, у нас собственное производство кормов для животных, много ферм и современное модернизированное оборудование на заводах. На каждом этапе работает четко выстроенная система контроля качества. Во-вторых, мы серьезно вложились в технологии, вывели оборудование на новый качественный уровень. Ну и, конечно, натуральность – трепетно относимся к тому, чтобы сохранить пользу и вкус настоящего молока. Кстати, в 2024-м наша сметана и ультрапастеризованное молоко «Северная долина» также получили «Российский Знак качества».

Как изменилось молочное производство за последние годы, особенно после пандемии? Что нового внедрили в 2024-м?

Мы многое переосмыслили и модернизировали, стараясь гармонично сочетать молочные традиции с современными технологиями. Например, наш завод в Нижнем Новгороде построен еще в 1962 году. Мы его реконструировали полностью, от старого завода остались только стены, все остальное обновили. Не менее важно, как технологии меняют самих людей, их отношение к делу. Поэтому, если говорить о новинках 2024 года, я бы выделил не только «железо». Мы много внимания уделяем созданию комфортных условий для команды – делаем классные раздевалки, душевые, все в современном стиле, чтобы сотрудникам было приятно возвращаться на работу. Знаете, когда вокруг все на высоком уровне, это и людей мотивирует держать планку. Пожалуй, самое непростое во всех этих переменах – помочь людям перестроить мышление.

В 2024 году вы провели ребрендинг флагманской марки. Почему это было необходимо и как оцениваете первые результаты?

«Северная долина» – наш знаковый бренд, ему уже больше 20 лет, и он занимает более 60% в нашем молочном портфеле. Но рынок не стоит на месте. Главная задача была сохранить лояльность нашей основной аудитории – это люди 42–45 лет и старше, – но при этом заинтересовать и более молодых потребителей. В новом дизайне мы соединили узнаваемую флористику со скандинавским паттерном, выбрали для оформления более холодные, «северные» оттенки. Освежили логотип. И расширили линейку – добавили безлактозные йогурты, очень востребованные сейчас. Опросы показали, что более 70% потребителей позитивно восприняли новый дизайн. Уже через несколько месяцев мы увидели рост продаж по ряду категорий.