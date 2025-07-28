Александр Маликов: «Мы трепетно относимся к тому, чтобы сохранить пользу и вкус настоящего молока»

Вкус, знакомый нескольким поколениям, – но в новой упаковке и произведенный по современным технологиям. Молочная продукция агрохолдинга «РУСЛАКТО» (ранее известного как «Шахунское молоко») в топе ста лучших товаров России. О признании на всероссийском уровне, обновлении флагманского бренда и внедрении современных подходов в производстве и управлении персоналом рассказал генеральный директор управляющей компании Александр Маликов.
В «100 лучших товаров России» вас отмечают не первый раз, в 2024 году – за молоко, творог, сметану, сливки и безлактозный йогурт. В чем секрет стабильного признания?
Думаю, это результат нашего комплексного подхода. Во-первых, контроль всего цикла создания продукта – от фермы до полки магазина, у нас собственное производство кормов для животных, много ферм и современное модернизированное оборудование на заводах. На каждом этапе работает четко выстроенная система контроля качества. Во-вторых, мы серьезно вложились в технологии, вывели оборудование на новый качественный уровень. Ну и, конечно, натуральность – трепетно относимся к тому, чтобы сохранить пользу и вкус настоящего молока. Кстати, в 2024-м наша сметана и ультрапастеризованное молоко «Северная долина» также получили «Российский Знак качества».
Как изменилось молочное производство за последние годы, особенно после пандемии? Что нового внедрили в 2024-м?
Мы многое переосмыслили и модернизировали, стараясь гармонично сочетать молочные традиции с современными технологиями. Например, наш завод в Нижнем Новгороде построен еще в 1962 году. Мы его реконструировали полностью, от старого завода остались только стены, все остальное обновили. Не менее важно, как технологии меняют самих людей, их отношение к делу. Поэтому, если говорить о новинках 2024 года, я бы выделил не только «железо». Мы много внимания уделяем созданию комфортных условий для команды – делаем классные раздевалки, душевые, все в современном стиле, чтобы сотрудникам было приятно возвращаться на работу. Знаете, когда вокруг все на высоком уровне, это и людей мотивирует держать планку. Пожалуй, самое непростое во всех этих переменах – помочь людям перестроить мышление.
В 2024 году вы провели ребрендинг флагманской марки. Почему это было необходимо и как оцениваете первые результаты?
«Северная долина» – наш знаковый бренд, ему уже больше 20 лет, и он занимает более 60% в нашем молочном портфеле. Но рынок не стоит на месте. Главная задача была сохранить лояльность нашей основной аудитории – это люди 42–45 лет и старше, – но при этом заинтересовать и более молодых потребителей. В новом дизайне мы соединили узнаваемую флористику со скандинавским паттерном, выбрали для оформления более холодные, «северные» оттенки. Освежили логотип. И расширили линейку – добавили безлактозные йогурты, очень востребованные сейчас. Опросы показали, что более 70% потребителей позитивно восприняли новый дизайн. Уже через несколько месяцев мы увидели рост продаж по ряду категорий.
Насколько остро вы ощущаете кадровый голод и как поддерживаете профессиональный рост своих сотрудников?
Мы активно инвестируем в развитие нашей команды и начинаем заниматься подготовкой кадров еще со школы, с техникума и вуза. Считаем это важной миссией. В Нижегородской сельхозакадемии на базе инженерного факультета мы создали класс обучения. Инвестировали собственные средства и поставили ребятам оборудование по производству сырого молока, закупили методические пособия. На базе Шахунского колледжа аграрной индустрии открыт профессионалитет по сельскому хозяйству. И одно из главных достижений 2024 года – запуск корпоративного университета внутри холдинга, в планах – строительство полноценного кампуса. Нам важно не просто заполнять вакансии, а растить настоящих профессионалов, которые будут двигать вперед молочную индустрию. Хочется, чтобы люди приходили к нам работать не только ради зарплаты, но и потому, что им близки наши ценности и они видят здесь возможности для себя.
Какие тенденции будут определять развитие молочного рынка России в ближайшие 2–3 года? Как «Руслакто» вписывается в эти процессы?
Мы видим, как сильно меняются каналы продаж и взаимодействие с потребителем – это уже не только физические полки магазинов. Цифровизация, онлайн-торговля – не будущее, а настоящее. И здесь важно быть гибкими, быстрыми и предлагать удобные решения. Еще один момент – углубление в конкретные запросы различных групп потребителей. Люди ищут продукты, которые отвечают их индивидуальным потребностям – особенностям здоровья или стилю жизни. Например, безлактозные йогурты – и мы были одними из первых, кто предложил рынку качественный продукт в этой нише. Мы постоянно инвестируем в два главных ресурса: в наших людей и в современные технологии. И прекрасно осознаем уровень ответственности, ведь наша продукция представлена не только в торговых сетях, но и поступает в детские сады и школы. Поэтому нет и мысли о том, чтобы жертвовать качеством, которое выстраивалось десятилетиями.
Александр Маликов сфотографирован на Нижегородском молочном заводе № 1 на улице Дьяконова в Автозаводском районе – одном из предприятий агрохолдинга «Руслакто», где производится бренд «Северная долина». Построенное в 1962 году, сейчас оно полностью модернизировано.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анастасия Копейкина
Волосы: Екатерина Мешалкина
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