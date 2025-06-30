Андрей Мигунов: «Наш бизнес – стопроцентно эмоциональный»

Детство в Арзамасе-16 (Сарове) как-то повлияло на ваше предпринимательское мышление?

В первую очередь интеллектуальная среда сыграла свою роль. Саров – город, где живут 90 тысяч человек, но образ мысли там не местечкового масштаба: высокая планка понимания жизни, планов на нее. Я учился в физмат лицее и серьезно занимался бальными танцами, благодаря этому путешествовал по всей стране, а в 1993 году несколько месяцев жил в Норвегии – тогда этот опыт был сравним с полетом на другую планету. Даже трехцветная зубная паста вызывала культурный шок! Это, наверное, стало определяющим опытом жизни: мне всегда хотелось быть успешным на глобальном уровне. «Первый парень на деревне» – не моя тема. Я рос со стойким ощущением, что мир вокруг огромный и разнообразный. Поступать в столичные вузы в нашем кругу считалось нормой. Помню, приезжаю в Москву на День открытых дверей физфака МГУ. Смотрю на эту монументальную сталинскую высотку (такой контраст после 3–5-этажной саровской застройки!) и думаю: «Вау! Я должен учиться здесь». Это было ошеломительно.

Но уже понимали в тот момент, что физиком, скорее всего, не станете?

Пожалуй, да. Мне просто нравились точные науки. И тот склад ума, который воспитывают точные науки, безусловно, помогает мне сейчас не «заигрываться». Мы работаем в креативном, нестандартной русле: торгуем не граммами металла, а образами, эфемерной материей. Я окружен очень творческими людьми, и моя задача время от времени – их «приземлять». Чем больше бизнес – тем выше цена ошибки, поэтому своему образованию я очень благодарен за развитие структурного подхода и логики. Двойственность теории и эксперимента в физике близка к действительности предпринимателя.

Как вы логически «просчитывали» идею ребрендинга магазинов, который провели в 2024 году? Что в нее заложили?

Мы изменили дизайн-концепцию основных локаций. Раньше наши магазины выглядели как белый лист – легкие, минималистичные, акцент был на сами украшения. Но когда в пространстве представлены 150+ дизайнеров со всего мира (каждый со своей философией, идеей, концептом!), покупателю нужно помочь сориентироваться в выборе. Поэтому мы пришли к идее универмага, где ярко обозначены разные департаменты, то есть стилистические направления: бохо, dark fashion, кристаллы, ювелирная коллекция и так далее. Визуальное деление магазина на стилистические зоны дает покупателю навигацию, возможность быстрее найти то, что резонирует с ним.