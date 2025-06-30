Андрей Мигунов: «Наш бизнес – стопроцентно эмоциональный»

Лауреат «ТОП50»-2025 Андрей Мигунов – сооснователь сети универмагов дизайнерских украшений Poison Drop. Бренд работает с известными мастерами и открывает новые имена, доставляет заказы по всему миру и имеет 12 магазинов, в том числе флагман на Патриарших прудах и зарубежную точку в Дубае. Сейчас Poison Drop идет в регионы (мы выяснили, есть ли в планах Нижний Новгород!), а Мигунов запускает дропы с Гошей Карцевым и Аленой Долецкой и совершает революцию ретейла в своей нише – и это лишь часть его пути из закрытого Арзамаса-16, где он родился и вырос, – в мировой фэшн.
Детство в Арзамасе-16 (Сарове) как-то повлияло на ваше предпринимательское мышление?
В первую очередь интеллектуальная среда сыграла свою роль. Саров – город, где живут 90 тысяч человек, но образ мысли там не местечкового масштаба: высокая планка понимания жизни, планов на нее. Я учился в физмат лицее и серьезно занимался бальными танцами, благодаря этому путешествовал по всей стране, а в 1993 году несколько месяцев жил в Норвегии – тогда этот опыт был сравним с полетом на другую планету. Даже трехцветная зубная паста вызывала культурный шок! Это, наверное, стало определяющим опытом жизни: мне всегда хотелось быть успешным на глобальном уровне. «Первый парень на деревне» – не моя тема. Я рос со стойким ощущением, что мир вокруг огромный и разнообразный. Поступать в столичные вузы в нашем кругу считалось нормой. Помню, приезжаю в Москву на День открытых дверей физфака МГУ. Смотрю на эту монументальную сталинскую высотку (такой контраст после 3–5-этажной саровской застройки!) и думаю: «Вау! Я должен учиться здесь». Это было ошеломительно.
Но уже понимали в тот момент, что физиком, скорее всего, не станете?
Пожалуй, да. Мне просто нравились точные науки. И тот склад ума, который воспитывают точные науки, безусловно, помогает мне сейчас не «заигрываться». Мы работаем в креативном, нестандартной русле: торгуем не граммами металла, а образами, эфемерной материей. Я окружен очень творческими людьми, и моя задача время от времени – их «приземлять». Чем больше бизнес – тем выше цена ошибки, поэтому своему образованию я очень благодарен за развитие структурного подхода и логики. Двойственность теории и эксперимента в физике близка к действительности предпринимателя.
Как вы логически «просчитывали» идею ребрендинга магазинов, который провели в 2024 году? Что в нее заложили?
Мы изменили дизайн-концепцию основных локаций. Раньше наши магазины выглядели как белый лист – легкие, минималистичные, акцент был на сами украшения. Но когда в пространстве представлены 150+ дизайнеров со всего мира (каждый со своей философией, идеей, концептом!), покупателю нужно помочь сориентироваться в выборе. Поэтому мы пришли к идее универмага, где ярко обозначены разные департаменты, то есть стилистические направления: бохо, dark fashion, кристаллы, ювелирная коллекция и так далее. Визуальное деление магазина на стилистические зоны дает покупателю навигацию, возможность быстрее найти то, что резонирует с ним.
А бар, который вы добавили, например, в салоне на Патриарших прудах, – не рассеивает внимание, не отвлекает от покупок?
Наш бизнес – стопроцентно эмоциональный ретейл, где мы в большей степени создаем возможность приятно провести время и вписываем магазин в атмосферу места, определенный стиль жизни. Так появились открытые витрины и развлекательные фишки вроде суши-ленты с украшениями или роборуки, которая выдает онлайн-заказы. Идею кофе-пойнта и своего бара с авторским напитками, которые появились во флагманском салоне, нам подсказал контекст, поскольку эта локация – самый тусовочный район Москвы.
А что насчет ОАЭ? Еще год назад вы назвали открытие Poison Drop там «прыжком веры». Как оцениваете результаты этого прыжка сейчас?
Дубай для нас был и остается очень важной ступенью – это проверка гипотезы о том, что Poison Dropможет быть международным. Мы открылись в ОАЭ в сентябре 2022-го, и долгое время это не приносило денег. Акционеры компании, которые менее эмоционально привязаны к идее присутствия в Дубае, давно бы эту точку закрыли. Но я уверен, что она очень нужна бизнесу.
Как имиджевая история?
Не только. Не для того, чтобы просто сказать «у нас есть магазин в Дубае». Дело в том, что российский рынок большой, но конечный. По статистике, всего 3,2% россиян можно отнести к аудитории, на которую мы работаем, – рано или поздно мы упремся в потолок, и возможность развиваться дальше будет лежать на других рынках. Кроме того, работая с дизайнерами по всему миру, важно сохранять международную ментальность: мыслить глобально, быть в контексте мировых трендов. Это и России нужно! Поэтому, пройдя непростой этап приладки, мы выделили отдельную команду, которая занимается сейчас только Дубаем и полностью погружена в процессы, которые происходят там. И это начало давать результаты: в 2024/25 году мы увидели ощутимые успехи, устойчивую положительную динамику, и сейчас про Дубай я говорю с огромным удовольствием. Мы наконец что-то поняли! Знаете, когда несколько лет назад я был в «Сколкове» на презентации программы Global Shift, там звучал такой тезис: чаще всего на международные рынки выходят люди, которые вообще ничего в этом не понимают. Им не так страшно – они не могут объективно оценить, насколько это будет сложно. Это самураи, единственный путь которых – разобраться и не отступить. Наверное, так оно и есть.
Вы сами принимаете участие в формировании ассортимента?
Нет. У нас даже есть внутренний мем об этом: когда мы только начинали и сами ездили на закупки, мой выбор почти всегда впоследствии продавался хуже всего. Это факт: быть главным байером бренда мне противопоказано. И поскольку наша бизнес-модель – не в стандарте, который бесконечно воспроизводится и улучшается, а в постоянной обновляемости, за этим не может следить один человек. Это должна быть команда, причем молодая.
В чем ваша главная роль как руководителя на этом этапе развития компанией? Чему посвящаете большую часть времени?
Моя задача – изменить принцип управления на более распределенный, «бирюзовый». Команда – это очень важно, потому что любая хорошая идея может быть похоронена под конфликтами, непониманием, нежеланием брать на себя ответственность. А умение превратить идею в конечный продукт и есть самое главное в бизнесе, на мой взгляд.
Как вы находите нужных специалистов? Делаете ставку на своих же или привлекаете новых?
Сейчас в компании работают около 350 человек, и мы в постоянном поиске талантов, потому что динамично развиваемся. Наши потребности делать то, чего мы пока не умеем, опережают органический рост сотрудников внутри компании. Есть, кстати, гениальная книжка Джеффа Смарта и Рэнди Стрита «Кто» о найме правильных людей, я многое из нее почерпнул.
Нашли в ней что-то новое или просто описание того, к чему уже сами пришли эмпирически?
Взял из нее инструменты, они универсальны. За эту способность учиться и понимание, что всегда будут области знания, где у меня нет достаточной экспертизы, – снова спасибо образованию. Я могу найти, где недостающие знания взять, сесть и разобраться.
Что в вашей жизни дает вам тот самый «poison drop» – акцент, острую деталь, которая делает ощущения ярче?
Если в метафорическом смысле, то это спорт – серфинг, мотоцикл, теннис. Особенно сейчас, когда дети подросли и разделяют мои увлечения. Грести вместе с дочерями, оказавшись на одной волне, или ехать с ними в пять утра к споту на мотороллере – ожившая идеальная картинка. Наверное, в своих мечтах я это так и представлял.
Кстати, о мечтах: помимо столиц, вы уже присутствуете офлайн в Казани и Краснодаре. Когда же Нижний Новгород?
Очень приятно видеть, что многие регионы сейчас уходят от концепции «доноров» столиц и возвращаются к своей идентичности. Недавно я был в приятном шоке от Перми, а Екатеринбург сегодня – практически российская фэшн-столица, в нашем ассортименте есть как минимум три ювелирных бренда оттуда. Нижний тоже молодеет, перестраивается, здесь появилась самобытная линия позиционирования. И я бы очень хотел, чтобы следующим после Екатеринбурга офлайн-магазин Poison Drop открылся здесь.
Андрей Мигунов сфотографирован у главного здания МГУ на Ленинских горах, где расположен физический факультет вуза. Это самая высокая (32 этажа и вместе со шпилем — 235 метров) из семи легендарных сталинских высоток.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Анна Володина
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