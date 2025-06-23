«Гармонист в окне – наш одноклассник. И бабушка, у которой собаки испортили палисадник, реальная»

Такой Мончаги мы не знали – художница Катя Гущина и ученицы школы в Автозаводском районе создают путеводитель по одной из наиболее неоднозначных локаций города. Это настоящее признание в любви – в детских рисунках и по-доброму ироничных сюжетах. Маша, Полина, Даша, Рита, Устина и сама Катя – о том, как заманить к себе в гости друзей «с верхушки» и найти общий язык даже с самыми недоверчивыми бабушками.
Почему вы решили сделать гид по Мончаге? Что здесь особенного?
Катя: Меня мотивировали страшилки о ней (смеется). Если серьезно, работа над гидом помогла мне в каком-то смысле вернуться в детство. Мы жили в центре города, но дворы – что у нас на Гоголя, что на Мончаге – одинаковые. Здесь под окнами огород – и у нас такой же. А дорога в школу короче, если срезать через кусты малины. Мы с девочками встретились на летних каникулах, погуляли, пофантазировали. Помню, ехала домой с полным пакетом рисунков и боялась, как бы не расплескать в голове все истории, которые мы сочинили.
Полина и Даша: Мончагу все боятся. У нас есть друзья из других районов города, которые отказываются к нам приезжать как раз потому, что уверены: у нас небезопасно. Хотелось сделать район привлекательнее – поэтому каждая точка нашего маршрута сопровождается каким-то забавным сюжетом, историей. Придумывали сами, рисовали тоже.
Все события вымышлены, совпадения с реальными людьми случайны. Или нет?
Рита: Иногда это фантазии, мечты о будущем. Например, по каналу, который проходит под мостом у остановки «Улица Космическая», можно было бы сделать доставку продуктов. Или покупать билетики и передвигаться по нему в какие-нибудь другие точки, он же достаточно протяженный.
Маша: Рядом с супермаркетом есть автомат, который разливает воду: мы подумали, было бы здорово, если бы он семечки насыпал. Вода на розлив, семечки на россыпь... Отличная точка притяжения, особенно летом.
Устина: А вот гармонист в окне (тоже изображен в гиде. – Прим. ред.) – наш одноклассник. И бабушка, у которой собаки испортили палисадник, реальная. Сначала она подумала, что мы тоже пришли ее растения губить, была не очень дружелюбно настроена. Но потом мы объяснили, что рисуем здесь, поговорили с ней, и она смягчилась. Правда, посетовала, что красоты мало осталось.
Кот Василий – тоже настоящий?
Катя: Да, живет рядом с продуктовым магазином. Есть еще Гриша – он обитает у другого супермаркета. Василий и Григорий держат район.
А какое отношение к гиду имеет мем про хомячка?
Катя: Мы им отчасти и вдохновились. Видели его? Маленький, скромненький хомячок с большими грустными глазами, и фоном играет одинокая скрипка. Он как будто чего-то боится. Но когда находит друзей, то расцветает. Мы все немного хомячки (особенно на Мончаге), поэтому важно держаться рядом друг с другом, что-то вместе делать, и будет не страшно.
На одной из последних страниц – трафарет, чтобы вырезать глаза. Что они символизируют?
Катя: Страшно там, где за тобой никто не приглядывает. По всей Мончаге мы клеим глазки, чтобы всегда кто-то был рядом с нами. В этом наша самая главная идея. А вообще «Мончага Гид»– это история о том, что хочется в обычном увидеть необычное. В ситуации, когда у нас нет памятников, мы их выдумываем, дарим привычным местам новую красоту. И так делаем шаг в сторону любви к городу, ко всем его уголкам.
Катя и девочки сфотографированы во дворах Мончаги. Существуют разные версии происхождения названия района, но достоверной считается одна: в 30-е годы здесь поселились жители города Мончегорска, которые приехали строить Горьковский автозавод. В память о своей малой родине они назвали одну из улиц.
Текст: Карина Весновская
Фото: Вера Яковлева
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