«Гармонист в окне – наш одноклассник. И бабушка, у которой собаки испортили палисадник, реальная»

Почему вы решили сделать гид по Мончаге? Что здесь особенного?

Катя: Меня мотивировали страшилки о ней (смеется). Если серьезно, работа над гидом помогла мне в каком-то смысле вернуться в детство. Мы жили в центре города, но дворы – что у нас на Гоголя, что на Мончаге – одинаковые. Здесь под окнами огород – и у нас такой же. А дорога в школу короче, если срезать через кусты малины. Мы с девочками встретились на летних каникулах, погуляли, пофантазировали. Помню, ехала домой с полным пакетом рисунков и боялась, как бы не расплескать в голове все истории, которые мы сочинили.

Полина и Даша: Мончагу все боятся. У нас есть друзья из других районов города, которые отказываются к нам приезжать как раз потому, что уверены: у нас небезопасно. Хотелось сделать район привлекательнее – поэтому каждая точка нашего маршрута сопровождается каким-то забавным сюжетом, историей. Придумывали сами, рисовали тоже.

Все события вымышлены, совпадения с реальными людьми случайны. Или нет?

Рита: Иногда это фантазии, мечты о будущем. Например, по каналу, который проходит под мостом у остановки «Улица Космическая», можно было бы сделать доставку продуктов. Или покупать билетики и передвигаться по нему в какие-нибудь другие точки, он же достаточно протяженный.

Маша: Рядом с супермаркетом есть автомат, который разливает воду: мы подумали, было бы здорово, если бы он семечки насыпал. Вода на розлив, семечки на россыпь... Отличная точка притяжения, особенно летом.

Устина: А вот гармонист в окне (тоже изображен в гиде. – Прим. ред.) – наш одноклассник. И бабушка, у которой собаки испортили палисадник, реальная. Сначала она подумала, что мы тоже пришли ее растения губить, была не очень дружелюбно настроена. Но потом мы объяснили, что рисуем здесь, поговорили с ней, и она смягчилась. Правда, посетовала, что красоты мало осталось.