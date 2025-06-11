Александр Купалян: «Искусство – это не какая-то священная корова, чью суть способна уничтожить технология»

Ваша последняя выставка «Желтая тетрадь» на Винзаводе представила работы настолько необычные и экспрессивные, что у непосвященного зрителя может даже возникнуть ощущение, что они созданы с помощью искусственного интеллекта…

Могу заверить, что на 100 процентов все было сделано мной! В свое время я, конечно, попробовал эти технологии, но не могу сказать, что остался доволен результатом. Всему этому надо учиться, и я не отрицаю, что в какой-то момент тоже начну использовать в работе ИИ. Мы живем в то время, когда «цифра» – наше настоящее и будущее, глупо это отрицать. Как один из инструментов художника, который дает новую форму, новый подход, позволяет донести свою идею, оригинально воплотить художественное высказывание, – почему нет? Но на данный момент я не удовлетворен тем, что выдают нейросети.

Возможно, просто технологии еще недостаточно развиты и не отвечают вашим запросам?

Для меня – нет, не отвечают, но, может быть, для кого-то это подходит. Алгоритмы визуальной генерации были придуманы достаточно давно, просто сейчас появились технические мощности для того, чтобы «ИИ-художником» мог стать любой пользователь. И это уже достаточно продвинутый процесс, чтобы выглядеть при этом симпатично.

Вы как профессионал сможете отличить произведения «аналоговых» художников от работ искусственного интеллекта?

Комси комса… Я вижу в картинах нейросети некоторую шаблонность. Изобразительное искусство основано на работе зрения как органа чувств и мозга, который эти чувства осмысляет, плюс собственно техника мастера, – не то чтобы мир знал много великих слепых художников. ИИ я бы сравнил с таким слепым, в которого ты можешь загрузить много-много алгоритмической информации о том, как видят другие, но сам он не в состоянии связать мозгом полученную информацию с другими органами восприятия, поэтому использует скорее подражательный, имитационный подход. Он успешен за счет огромной базы визуальной информации, но пока еще нейросеть не способна на ее самостоятельное осмысление. Обладание стопроцентным зрением, условно, не делает тебя художником. Нужны идея, техника, усидчивость, насмотренность. ИИ позволяет притвориться художниками людям, которые не обладают всеми этими качествами.