Александр Купалян: «Искусство – это не какая-то священная корова, чью суть способна уничтожить технология»

Его масштабные муралы поражают не меньше, чем мультимедийные инсталляции. Его картины – сложная полифония образов и красок, словно сгенерированная нейросетью (нет). Нижегородский (пока аналоговый!) художник Александр Купалян – о том, может ли искусственный интеллект соперничать с человеком (и при чем здесь Гойя).
Референсом к фотосессии Александра Купаляна может стать любая из популярных антиутопий: межпланетная «Дюна» или техногенная «Матрица». Незаменимый для этой стилистики тотал блэк в образе художника – выразительный контраст витальной яркости его работ.
Ваша последняя выставка «Желтая тетрадь» на Винзаводе представила работы настолько необычные и экспрессивные, что у непосвященного зрителя может даже возникнуть ощущение, что они созданы с помощью искусственного интеллекта…
Могу заверить, что на 100 процентов все было сделано мной! В свое время я, конечно, попробовал эти технологии, но не могу сказать, что остался доволен результатом. Всему этому надо учиться, и я не отрицаю, что в какой-то момент тоже начну использовать в работе ИИ. Мы живем в то время, когда «цифра» – наше настоящее и будущее, глупо это отрицать. Как один из инструментов художника, который дает новую форму, новый подход, позволяет донести свою идею, оригинально воплотить художественное высказывание, – почему нет? Но на данный момент я не удовлетворен тем, что выдают нейросети.
Возможно, просто технологии еще недостаточно развиты и не отвечают вашим запросам?
Для меня – нет, не отвечают, но, может быть, для кого-то это подходит. Алгоритмы визуальной генерации были придуманы достаточно давно, просто сейчас появились технические мощности для того, чтобы «ИИ-художником» мог стать любой пользователь. И это уже достаточно продвинутый процесс, чтобы выглядеть при этом симпатично.
Вы как профессионал сможете отличить произведения «аналоговых» художников от работ искусственного интеллекта?
Комси комса… Я вижу в картинах нейросети некоторую шаблонность. Изобразительное искусство основано на работе зрения как органа чувств и мозга, который эти чувства осмысляет, плюс собственно техника мастера, – не то чтобы мир знал много великих слепых художников. ИИ я бы сравнил с таким слепым, в которого ты можешь загрузить много-много алгоритмической информации о том, как видят другие, но сам он не в состоянии связать мозгом полученную информацию с другими органами восприятия, поэтому использует скорее подражательный, имитационный подход. Он успешен за счет огромной базы визуальной информации, но пока еще нейросеть не способна на ее самостоятельное осмысление. Обладание стопроцентным зрением, условно, не делает тебя художником. Нужны идея, техника, усидчивость, насмотренность. ИИ позволяет притвориться художниками людям, которые не обладают всеми этими качествами.
Вопрос эстетических критериев – можно ли вообще назвать искусством то, что создано не человеком?
Если ИИ в работе использует художник, тогда да, это будет искусством. Кто-то руками рисует, кто-то мультимедиа-артом занимается, кто-то (условно) текстилем – это вопрос выбора техники и медиума. Гойя, например, был крайне востребован как автор эскизов, которые потом ткали и превращали в шпалеры, потому что картины, нарисованные маслом на холсте, тогда не так ценились, как вытканные, – и мы понимаем, что это тоже искусство, в какой-то степени совместное с ткачами. Сотрудничество художника с ИИ тоже можно в какой-то степени назвать совместным творчеством, в котором ведущую роль занимает человек.
Вы преподаете в Суриковском институте, общаетесь с молодым поколением художников. Обсуждаете ли вы с ними диджитал-искусство, интересует ли их эта тема?
Конечно, со студентами мастерской, в которой я преподаю, мы стараемся обсуждать все новейшие тренды арт-сцены. Они интересуются тем, как можно использовать диджитал в своих работах, самостоятельно делают первые шаги. Это дает им возможность быть в контексте времени, несмотря на то что учатся в академическом вузе и наши практики в основном старой закалки. Мы все-таки смотрим в будущее и считаем, что студенты должны ориентироваться в современном поле, чтобы они думали наравне с мировым арт-сообществом, высказывались не только свободно, остро, но и актуально. И я вижу, что им самим это интересно, они проявляют энтузиазм, стараются и честно выкладываются в работе.
Нижегородцы активно используют мультимедийные технологии в искусстве – наш фестиваль INTERVALS собирает все больше участников со всего мира. Как вы оцениваете их работы?
Я прихожу в восторг, когда ночью начинается фантасмагория: в темноту врывается цвет, свет, видоизменяется привычное пространство, которое днем выглядит совсем иначе. Появляются новые смыслы, звучание пространства, новая идея. В этой динамике, новизне заключена огромная сила мультимедиа-арта.
Ваши муралы осваивают масштабные городские пространства точно так же, как и мультимедийное искусство. Можно найти в них что-то общее?
Если говорить языком художественной энциклопедии, то базовая разница мурала и мультимедийного искусства – это техническая часть. Муралы статичны, это отпрыск монументальной живописи, мы можем проследить их историю от наскальных рисунков до тысячелетних фресок. А мультимедийное искусство, хоть и тоже осваивает общественные пространства, но нацелено в первую очередь на интерактив, на динамику, на работу со зрителем и использование современных технологий. Поэтому, конечно, мультимедиа-технологии имеют более широкий спектр воздействия на аудиторию.
В Нижнем Новгороде проходят конференции ЦИПР, которые привлекают художников, работающих в сфере диджитал- и NFT-искусства. Вы думаете, им есть что обсудить с акторами цифровой экономики?
Повторю свою мысль: нам не надо отрицать «цифру», а искать плодотворные точки сотрудничества. Художники все равно продолжат экспериментировать с новейшими воплощениями технического прогресса, просто потому что это неотъемлемая часть нашей повседневности. Дом Christie's недавно провел первый аукцион работ, созданных при помощи нейросетей, и это вызвало огромный скандал в арт-сообществе, начались петиции с протестами, подписанные сотнями художников. Для меня это выглядит как призыв луддитов уничтожать ткацкие станки или, как в наши дни, сносить вышки 5G, – это борьба против прогресса. Мы уже не можем представить сферу дизайна или архитектуры без ИИ. Искусство – это не какая-то священная корова, чью суть способна уничтожить технология.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Диана Филатова
Арт-директор: Юлия Анисимова
Стиль: Анастасия Копейкина
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