Илья Лебедев: «Если коротко, мы продвигаем технологии счастья»

Если коротко, мы продвигаем технологии счастья. Даем возможность людям с ограниченными возможностями, с особенностями восприятия информации или цвета наравне со всеми пользоваться компьютерами и информационными ресурсами. Потому что быть самостоятельным – это и есть счастье. Знаю это по себе, потому что у меня первая группа инвалидности по зрению. Я почти не вижу, но у меня есть обычный ноутбук и сенсорный смартфон, я использую те же сайты, приложения и сервисы, что и вы, только делаю это на слух. С помощью цифровых технологий я решаю массу повседневных задач в быту и по работе, поэтому чувствую себя функциональным – у меня есть практически все, что и у зрячих людей.

В современном мире барьеры в доступе к цифровым услугам – это критический уровень дискомфорта. Ограничения могут быть самыми разными: слепота, глухота, нарушения речи, дальтонизм, синдром дефицита внимания, гиперактивность, дислексия, нарушенная моторика рук. Человек испытывает дополнительную когнитивную нагрузку, тратит больше времени или становится зависимым от окружающих. Ограничения не обязательно связаны с инвалидностью и другими особенностями здоровья: они могут быть временными (после операции, травмы) или ситуационными, например когда у мамы с ребенком заняты руки или солнце засвечивает экран смартфона. Учитывать разнообразие пользователей и способов взаимодействия с интерфейсом – в этом суть цифровой инклюзии.