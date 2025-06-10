Илья Лебедев: «Если коротко, мы продвигаем технологии счастья»

Он называет себя «включатель» – потому что включает в цифровую среду людей с ограниченными возможностями, а дизайнерам освещает путь к диджитал-продуктам, доступным для всех. Илья Лебедев – создатель Лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области, одной из самых сильных и передовых команд в России.
Если коротко, мы продвигаем технологии счастья. Даем возможность людям с ограниченными возможностями, с особенностями восприятия информации или цвета наравне со всеми пользоваться компьютерами и информационными ресурсами. Потому что быть самостоятельным – это и есть счастье. Знаю это по себе, потому что у меня первая группа инвалидности по зрению. Я почти не вижу, но у меня есть обычный ноутбук и сенсорный смартфон, я использую те же сайты, приложения и сервисы, что и вы, только делаю это на слух. С помощью цифровых технологий я решаю массу повседневных задач в быту и по работе, поэтому чувствую себя функциональным – у меня есть практически все, что и у зрячих людей.
В современном мире барьеры в доступе к цифровым услугам – это критический уровень дискомфорта. Ограничения могут быть самыми разными: слепота, глухота, нарушения речи, дальтонизм, синдром дефицита внимания, гиперактивность, дислексия, нарушенная моторика рук. Человек испытывает дополнительную когнитивную нагрузку, тратит больше времени или становится зависимым от окружающих. Ограничения не обязательно связаны с инвалидностью и другими особенностями здоровья: они могут быть временными (после операции, травмы) или ситуационными, например когда у мамы с ребенком заняты руки или солнце засвечивает экран смартфона. Учитывать разнообразие пользователей и способов взаимодействия с интерфейсом – в этом суть цифровой инклюзии.
К необходимости развивать инклюзию меня привела личная история. Зрение я терял постепенно, а на пятом курсе юрфака, перед самым госэкзаменом, ситуация стала критической: я уже не мог читать, оказался абсолютно беспомощным. Девушки-сокурсницы надиктовывали мне лекции на кассетный магнитофон – как-то выкрутился. После вуза начал осваивать компьютер без зрительного контроля, когда поверх операционной системы устанавливается программа экранного доступа – скринридер. В связке со стандартными интерфейсами специальное программное обеспечение позволяет читать контент и управлять гаджетами на слух, взаимодействовать с текстом и всеми активными компонентами на экране. Точно так же строится работа со смартфоном. Благодаря цифровым навыкам работал в связях с общественностью, в пресс-службе футбольного клуба «Волга», потом несколько лет в журналистике. В 2019 году пришел в проектный офис Стратегии развития Нижегородской области и с тех пор занимаюсь развитием инклюзивных технологий. Меня поддержал губернатор: это направление он считает интересным и перспективным. Постепенно сформировалась небольшая команда, из которой и возникла наша Лаборатория инклюзивных технологий. Сейчас мы по сути – центр компетенций, в том числе и для федеральных органов, законодателей, правительства. Мы дружим с родственными командами инклюзии в Яндексе, ВК, Сбере, Госуслугах и вместе развиваем эту историю.
Нижний Новгород – столица цифровой инклюзии. Именно так мне сказал один тотально незрячий разработчик, недавно переехавший жить в наш город. Человек буквально с улицы зашел в достаточно крупный банк, и его приняли на работу программистом. Теперь он разрабатывает системную логику банковских процессов абсолютно вслепую, с помощью все тех же программ озвучивания экрана. Звучит как фантастика, но я знаю других незрячих людей, которые ведут свой бизнес, работают психологами, преподавателями, журналистами. Есть много и тех, кто не знает о возможностях технологий, недооценивает собственные возможности, по-прежнему остается дома – на хлеб хватает, и ладно. Вот им нужно помочь изменить свою жизнь к лучшему.
Наша цель – развивать цифровую компетентность слабовидящих и полностью незрячих людей. В нашем регионе уже пятый год людей с инвалидностью по зрению учат пользоваться компьютером, сенсорными мобильными устройствами и электронными сервисами без использования зрения. Как итог, 700 человек за счет областного бюджета научились пользоваться современными гаджетами, а значит, мы ввели их в цифровую экономику.
Нижний должен стать научно-образовательной площадкой инклюзивного дизайна. А для этого необходимо готовить ИТ-специалистов, создающих доступные интерфейсы. Нужно, чтобы проектировщики, разработчики знали принципы цифровой доступности, а универсальный дизайн был включен в образовательные стандарты и вузовские программы. Пока очень мало компаний знает, как создаются доступные сайты, поэтому мы помогаем им адаптировать хотя бы государственные ресурсы. Модернизировали портал областного правительства и почти 300 региональных и муниципальных сайтов. Своим опытом стараемся делиться с коллегами из других регионов страны.
С технологиями искусственного интеллекта я связываю большие надежды. Сам пользуюсь отечественными сервисами распознавания изображений, которые описывают мне фотографии и переводят в текст скан-копии рабочих документов. Мы подходим к технологии распознавания русского жестового языка, что позволит справиться с дефицитом ассистентов-переводчиков для людей с нарушениями слуха. В перспективе вижу появление синхронного ИИ-переводчика речи в жесты и обратно, который можно будет использовать в любых государственных учреждениях, в сфере услуг и банковской рознице. Это непростая исследовательская история, но мы уже участвуем в такой разработке. Технологии должны служить людям, должны улучшать качество жизни человека, делать его свободным и счастливым.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Арт-директор: Юлия Анисимова
Стиль: Алина Семяшкина
Ретушь: Екатерина Тулупова
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