Константин Верховинский: «Была глобальная цель – развивать цифровую индустрию в регионе»

Как вы считаете, в Нижнем Новгороде существует полноценное IT-комьюнити?

Какого-то единства, или, проще говоря, тусовки, я не вижу. У нас есть отдельные компании, специалисты, которые периодически притягиваются к профессиональным ивентам. Назову сообщество it52, которое организовывает профильные мероприятия, курирует телеграм-чаты, и нашу «Отттепель» – конференцию, адресованную не только айтишникам, но и маркетологам, пиарщикам, СММ-специалистам, блогерам – всем, кто применяет в работе IT.

Кстати, почему ее назвали «оттепель»?

Потому что это символ обновления, отхода от стереотипов. Я до сих пор помню белую доску, на которой в 2016 году мы написали варианты названий. Одно из них – «Анкундиновка Digital Day»: местом проведения первой конференции стал только что построенный IT-парк «Анкундиновка». Его тут же отмели – никто бы просто не выговорил. А вот слово «оттепель» всем сразу понравилось. Мероприятие было назначено на начало апреля, это такой переходный месяц: дни уже длинные, солнце пригревает, но еще прохладно.

Какие цели вы перед собой ставили?

В первую очередь нас, конечно же, вдохновляло развитие собственной компании. На тот момент это было небольшое диджитал-агентство, скорее даже веб-студия, и нам хотелось двигаться дальше, создавать что-то новое. Ну, и была глобальная цель – развивать цифровую индустрию в регионе. Мы мечтали о том, как в наш город будут приезжать лучшие спикеры, чтобы на их выступления мы могли позвать своих клиентов, заказчиков, коллег и даже конкурентов – это позволило бы улучшить свои навыки, увидеть какие-то новые кейсы, повлиять на всю нашу диджитал-сферу. Круто, что мы стали событием уже не регионального, а федерального значения: в этом году к нам приехали участники из Мурманска, Краснодара, Чебоксары, Йошкар-Олы, Москвы, Питера.