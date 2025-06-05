Константин Верховинский: «Была глобальная цель – развивать цифровую индустрию в регионе»

Ему удается почти невозможное – ежегодно офлайн собирать людей, привыкших к зумам и вебинарам. За десять лет конференция «Digital-Оттепель», которую он придумал и организовал, стала важной площадкой, где цифровые инновации встречаются со своими пользователями. Константин Верховинский – о главных трендах диджитал-ивентов.
Как вы считаете, в Нижнем Новгороде существует полноценное IT-комьюнити?
Какого-то единства, или, проще говоря, тусовки, я не вижу. У нас есть отдельные компании, специалисты, которые периодически притягиваются к профессиональным ивентам. Назову сообщество it52, которое организовывает профильные мероприятия, курирует телеграм-чаты, и нашу «Отттепель» – конференцию, адресованную не только айтишникам, но и маркетологам, пиарщикам, СММ-специалистам, блогерам – всем, кто применяет в работе IT.
Кстати, почему ее назвали «оттепель»?
Потому что это символ обновления, отхода от стереотипов. Я до сих пор помню белую доску, на которой в 2016 году мы написали варианты названий. Одно из них – «Анкундиновка Digital Day»: местом проведения первой конференции стал только что построенный IT-парк «Анкундиновка». Его тут же отмели – никто бы просто не выговорил. А вот слово «оттепель» всем сразу понравилось. Мероприятие было назначено на начало апреля, это такой переходный месяц: дни уже длинные, солнце пригревает, но еще прохладно.
Какие цели вы перед собой ставили?
В первую очередь нас, конечно же, вдохновляло развитие собственной компании. На тот момент это было небольшое диджитал-агентство, скорее даже веб-студия, и нам хотелось двигаться дальше, создавать что-то новое. Ну, и была глобальная цель – развивать цифровую индустрию в регионе. Мы мечтали о том, как в наш город будут приезжать лучшие спикеры, чтобы на их выступления мы могли позвать своих клиентов, заказчиков, коллег и даже конкурентов – это позволило бы улучшить свои навыки, увидеть какие-то новые кейсы, повлиять на всю нашу диджитал-сферу. Круто, что мы стали событием уже не регионального, а федерального значения: в этом году к нам приехали участники из Мурманска, Краснодара, Чебоксары, Йошкар-Олы, Москвы, Питера.
У ивентов в цифровой сфере есть своя специфика?
Айтишники – люди достаточно тяжелые на подъем, привыкшие к удаленке, к онлайн-созвонам. Но, тем не менее, нам удалось их убедить, что живые встречи им просто необходимы. И уже после первой конференции наши гости согласились, что офлайн-мероприятия намного эффективнее. Да, можно скачать видео, посмотреть, обсудить, созвониться, но в формате живого общения мы выходим на совершенно другой уровень вовлечения, погружения в тему. И я вижу, что это восходящий тренд – люди устали от вебинаров.
Какие активности привлекают больше всего участников?
Тенденция последних лет – воркшопы и мастер-классы, вот они собирают полные залы. Людям не интересно просто послушать классический доклад, после которого им дадут пять минут на вопросы, всем хочется интерактива. Я видел, как слушатели подолгу не отпускают спикеров, расспрашивают, потом находят их в кулуарах, окружают и продолжают общение. То есть у гостей конференции намного больше вопросов, чем может вместить тайминг обычного выступления. Поэтому надо придумывать какие-то «живые» активности, чтобы люди могли ближе взаимодействовать, общаться.
Какие темы сейчас волнуют IT-специалистов?
Я заметил, что айтишникам интересны неайтишные темы – мастер-классы по самопрезентации, как правильно составлять резюме, как разговаривать с работодателем, как «продавать» себя, если ты фрилансер.
Получается, люди, привыкших к онлайну, развиртуализируются, учатся живому общению?
Да, и это еще один тренд – развиваться как личность, приобретать новые софтскилы. Поэтому очень популярны тренинги психологов: как справиться с выгоранием, как управлять командой, как использовать креативный подход в работе – ведь творчество тоже требует практических инструментов и навыков.
Вы говорите, что на конференцию приходят и люди, напрямую не связанные с разработкой диджитал-технологий. Чем заинтересовать их?
Тут мы ориентируемся на наших коллег-маркетологов. В первую очередь, конечно, помогает личная экспертиза, ведь как диджитал-агентство мы находимся в постоянном поиске нового контента, продвигаем проекты, общаемся с лидерами рынка, стараемся быть в тренде. Свои запросы мы и транслируем на нашу конференцию. Сейчас людей волнует практическое применение искусственного интеллекта: о нем много говорят, появляется много новых IT-инструментов, но не всем до конца понятно, как ими пользоваться. Поэтому мы организовали мастер-класс по нейросетям – как с их помощью вести соцсети, создавать анимацию, видеоролики.
Как планируете развивать ваш проект?
Мы постоянно расширяемая, появляются все новые события. Недавно прошла «Оттепель Mini» – бесплатная студенческая конференция о маркетинге, дизайне и креативе. Прошлым летом в качестве эксперимента провели «Digital-Лето», где можно было обменяться практическим опытом по взаимодействию с разными медиаканалами. Хотелось бы выйти на уровень масштабного летнего фестиваля, когда днем – мастер-классы, лекции, а вечером что-то менее формальное – уличные музыкальные ивенты, регаты и так далее. И уже начали подготовку к «Digital-Осень». В этом году хотим сделать акцент на связи IT и дизайна, пригласить к участию ведущих специалистов. Например, Артемия Лебедева, который расскажет, как визуальная составляющая любого продукта добавляет ему стоимости и помогает осваивать рынок.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Арт-директор: Наташа Скифская
Стиль: Анна Боброва
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