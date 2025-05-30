Егор Поляков: «Мечтаю о беспилотном общественном транспорте. Верю, что однажды все-таки на нем прокачусь»

КАК МЫ ПЕРЕЖИЛИ ЧЕТЫРЕ РЕВОЛЮЦИИ

Вы в авангарде внедрения цифровых технологий в жизнь и при этом застали время без интернета и компьютера. Помните свое первое знакомство с ПК?

Это был конец 80-х – во Дворце культуры, куда я ходил заниматься рисованием, появился персональный компьютер, и детям иногда разрешали поиграть на нем в шахматы. Мне кажется, у каждого есть подобные воспоминания, в этом мало чего-то исключительного – все мы стали свидетелями того, как за последние 40 лет произошли по крайней мере четыре технологические революции: появление персональных компьютеров, сотовой связи, доступного интернета и, наконец, смартфонов. Сейчас мы переживаем очередной технологический прорыв – внедрение в жизнь искусственного интеллекта. Все эти изменения затронули жизнь каждого человека, но сферу госуправления, в которой я тружусь практически всю жизнь, особенно.

Как именно?

В начале 2010-х годов органы власти стали переходить на электронный документооборот, и это очень сильно изменило госслужбу. До этого любой руководитель среднего уровня вынужден был все значимые документы копировать и подшивать в папку. Стало возможно найти любой документ, просто введя запрос в компьютер. Второй технологический прорыв в бюрократии произошел, когда смартфоны стали основным инструментом госслужащего – с их появлением работа стала фактически круглосуточной. Коммуникация по рабочим вопросам, работа с документами стали возможными в любой момент.

Какой профессиональный опыт оказался для вас наиболее ценным в работе с цифровыми технологиями?

Любому управленцу полезно поработать какое-то время рядовым сотрудником той сферы, которой он управляет. В институтские годы я подрабатывал инженером-разработчиком – занимался бизнес-приложениями, программами для автоматизации бизнес-процессов. «Коробочных» продуктов тогда не было, и чтобы малому бизнесу оцифровать свою деятельность, нужно было заказывать отдельную разработку, кастомизированную под себя. Многие вспомнят Pascal, C++, библиотеку Paradox Engine, затем случился технологический прорыв –появился Turbo Vision. Этот опыт позволил мне позже более глубоко понимать отрасль.

Постоянные изменения в IT вас утомляют или драйвят?

Постоянные изменения – специфика работы в любой отрасли сегодня, не только в IT. В любом деле ты должен быть на острие – будь то энергетика, медицина или образование. Если ты устаешь от того, чтобы держать руку на пульсе, – значит ты не на своем месте.