Егор Поляков: «Мечтаю о беспилотном общественном транспорте. Верю, что однажды все-таки на нем прокачусь»

Цифровые технологии расширяют горизонты – и добавляют нам рук, памяти, креатива. С Егором Поляковым (заместителем губернатора Нижегородской области, который курирует в том числе вопросы цифрового развития и связи) говорим о том, как в регионе внедрялись сервисы, без которых большинство людей уже не представляют повседневную жизнь, как государство будет поддерживать айтишников в ближайшие годы и какую часть работы было бы здорово доверить алгоритмам, но пока – рано.
КАК МЫ ПЕРЕЖИЛИ ЧЕТЫРЕ РЕВОЛЮЦИИ
Вы в авангарде внедрения цифровых технологий в жизнь и при этом застали время без интернета и компьютера. Помните свое первое знакомство с ПК?
Это был конец 80-х – во Дворце культуры, куда я ходил заниматься рисованием, появился персональный компьютер, и детям иногда разрешали поиграть на нем в шахматы. Мне кажется, у каждого есть подобные воспоминания, в этом мало чего-то исключительного – все мы стали свидетелями того, как за последние 40 лет произошли по крайней мере четыре технологические революции: появление персональных компьютеров, сотовой связи, доступного интернета и, наконец, смартфонов. Сейчас мы переживаем очередной технологический прорыв – внедрение в жизнь искусственного интеллекта. Все эти изменения затронули жизнь каждого человека, но сферу госуправления, в которой я тружусь практически всю жизнь, особенно.
Как именно?
В начале 2010-х годов органы власти стали переходить на электронный документооборот, и это очень сильно изменило госслужбу. До этого любой руководитель среднего уровня вынужден был все значимые документы копировать и подшивать в папку. Стало возможно найти любой документ, просто введя запрос в компьютер. Второй технологический прорыв в бюрократии произошел, когда смартфоны стали основным инструментом госслужащего – с их появлением работа стала фактически круглосуточной. Коммуникация по рабочим вопросам, работа с документами стали возможными в любой момент.
Какой профессиональный опыт оказался для вас наиболее ценным в работе с цифровыми технологиями?
Любому управленцу полезно поработать какое-то время рядовым сотрудником той сферы, которой он управляет. В институтские годы я подрабатывал инженером-разработчиком – занимался бизнес-приложениями, программами для автоматизации бизнес-процессов. «Коробочных» продуктов тогда не было, и чтобы малому бизнесу оцифровать свою деятельность, нужно было заказывать отдельную разработку, кастомизированную под себя. Многие вспомнят Pascal, C++, библиотеку Paradox Engine, затем случился технологический прорыв –появился Turbo Vision. Этот опыт позволил мне позже более глубоко понимать отрасль.
Постоянные изменения в IT вас утомляют или драйвят?
Постоянные изменения – специфика работы в любой отрасли сегодня, не только в IT. В любом деле ты должен быть на острие – будь то энергетика, медицина или образование. Если ты устаешь от того, чтобы держать руку на пульсе, – значит ты не на своем месте.
КАК ЦИФРА ПОБЕЖДАЛА БУМАГУ
Сейчас уже сложно вспомнить, как раньше при взаимодействии с госструктурами мы обходились без сервисов цифровизации. На ваш взгляд, какой из проектов повлиял на жизнь нижегородцев больше всего?
На моих глазах происходила цифровизация большинства критически важных сфер: здравоохранение, образование, общественный транспорт. Еще я бы отметил внедрение системы видеонаблюдения – то, на что редко обращают внимание, но это существенно снизило мелкую уличную преступность: кражи, вандализм, хулиганство. Мы установили камеры во многих общественных местах региона – в транспорте, парках, школах и т. д., и сейчас наша система – одна из лучших в стране по соотношению камер на количество жителей. Если вы что-то потеряли, то можете запросить фрагмент записи с видеокамер видеонаблюдения.
В медицине – еще пять лет назад каждая медицинская организация региона жила в своем цифровом контуре: с отдельной информационной системой, сохраняя большую часть документооборота на бумаге. Сегоднякаждый прием, диагноз, лабораторное исследование, медицинское вмешательство оформляется в виде электронного документа, который поступает в информационную систему. Она заработала благодаря совместным усилиям Минцифры и Минздрава: пациент пришел сегодня в одну клинику, завтра – в другую больницу, и про него уже известно, куда и с какими жалобами он обращался в течение последних лет, какие ему выписывали препараты, делали операции. Появилось и развивается направление медицинской телеконсультации.
Уже сейчас искусственный интеллект активно применяется при обработке снимков КТ для распознавания патологий. Пройдет еще лет пять, и, я уверен, технологии изменят эту сферу к лучшему еще сильнее. Похожая история и с образованием…
…зумеры уже шутят о том, как здорово было окончить школу до введения электронных дневников!
Действительно, еще пять лет назад у нас не было единого цифрового контура. Сейчас работают электронный дневник и электронный журнал – родители оперативно видят, пришел ли ребенок в школу, какие оценки получил.
А в общественном транспорте – удобные приложения, которые позволяют поменять тариф, оплачивать поездки с телефона, ездить по одному проездному на любом общественном транспорте, пользоваться биометрией в метро.
КАК НИЖНИЙ НОВГОРОД СТАНОВИТСЯ IT-ХАБОМ
Клонировать своих специалистов мечтали бы многие IT-компании, но пока это недоступно. Как регион участвует в решении вопроса с кадрами?
Действительно, IT – это сфера, которая не работает без людей. Поэтому единственный действенный инструмент поддержки нашей индустрии – это инвестиции в сферу образования. IT-компании не могут сами полностью готовить себе специалистов – это слишком дорого. Поэтому если регион заинтересован в развитии, то основной путь привлечения крупных компаний-работодателей – это вложения в образование. Вот почему наши самые важные проекты в сфере IT связаны именно с системой образования – это IT-кампус «Неймарк», «Школа 21», проект технопарка среднего профессионального на базе Нижполиграфа. Инвестиции в IT-образование направлены на то, чтобы увеличить в регионе число специалистов и повысить их профессиональный уровень.
Роль IT-кампуса «Неймарк» в том, чтобы превратить Нижний Новгород в Мекку для айтишников –основная?
Это амбициозный и очень важный проект для региона прежде всего с точки зрения идеи, задачи федерального уровня. За свои 800 с лишним лет Нижний не всегда имел то значение в масштабах страны, которое имеет сейчас. Город стал таким, потому что на протяжении своей истории решал для страны важные государственные вопросы: в средние века, пока границы не сдвинулись на восток, был русским фронтиром, затем – центром международной торговли, в советское время развивал автомобилестроение и оборонную промышленность. Нижний много раз мог потерять статус важного регионального центра, как это произошло с некоторыми русскими городами. Кампус мирового уровня – это возможность локализовать в нашем регионе решение значимой государственной задачи и таким образом обеспечить городу на десятилетия вперед статус крупного центра.
Что работает лучше всего, когда цель – удержать уже готовых специалистов и создать условия для перспективных стартапов?
Основным инструментом стимулирования в любой сфере обычно являются налоговые льготы. Сейчас у нас действует программа, по которой организации смогут возместить 100 процентов НДФЛ за IТ-специалистов, привлеченных из иностранных государств. Ранее такая мера поддержки действовала только при привлечении специалистов из других регионов России. Хорошо показала себя IT-ипотека, Нижегородская область входит в топ-10 регионов, где ее берут чаще всего.
Сейчас мы также запустили Sunrise Accelerator – программу акселерации для нижегородских IT-компаний, чей продукт готов к выходу на рынки стран MENA и BRICS. Начали сотрудничество с ОАЭ – важным логистическим и технологическим хабом, где много специальных зон для айтишников и есть возможность коммуницировать со всем миром. Это пилотный проект, для которого мы отобрали IT-продукты наших нижегородских компаний, подготовили их к презентации в Дубае, а на конференции ЦИПР финалистов ждет демодень – презентация проектов иностранным коллегам. Для развития отрасль должна иметь выход на глобальный рынок IT-решений, не «вариться» внутри самой себя. Для сравнения: с новым автомобилем на внешний рынок небольшой компании выйти практически нереально. IT в этом плане – уникальная сфера, где очень сложно ограничить экспорт. Поэтому мы считаем, что вывод решений на глобальный рынок – это перспективный путь. Хотим сконцентрироваться на нем как на основном инструменте поддержки нижегородских IT-компаний в ближайшие годы, ведь многие мечтают именно о том, чтобы выйти на международный уровень.
У вас есть личная мечта, связанная с цифровыми технологиями?
Есть конкретные задачи, которые не решены. Например, хочется поскорее войти в светлое будущее с минимумом бумаг, где большинство госуслуг оказываются по концепции «трех нулей»: 1) гражданин получает услугу в момент обращения; 2) не должен при этом прикладывать никаких документов; 3) не должен заполнять никаких заявлений – достаточно войти в свой аккаунт. Сейчас так можно, например, записаться на прием к врачу. Мы стремимся к тому, чтобы таких услуг становилось все больше, но называть это мечтой я бы не стал.
Если говорить про то, чего очень хочется, но еще не вполне понятно, как достигнуть, – во-первых, хотелось бы доверить искусственному интеллекту автоматизацию бюрократической работы госаппарата. Нейросеть пока не справляется с протоколами совещаний – мы до сих пор делаем их руками. Но, думаю, еще несколько лет, и мы сможем доверить ИИ эту рутину. Мечтаю увидеть, как технологии ИИ позволят оформлять служебные записки, справки и письма без необходимости набирать текст руками.
А вторая мечта – беспилотный общественный транспорт. Верю, что однажды все-таки на нем прокачусь.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Дмитрий Гуричев
Стиль: Анна Боброва
Визаж: Екатерина Мешалкина
Волосы: Никита Злобин
Локация: Нижегородская ярмарка
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