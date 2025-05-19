СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ

Для вашей фотосессии стилисты придумали модные образы с использованием народных паттернов. Что вы о них думаете?

Я вижу, что сейчас все больше людей в нашей стране обращаются к русской культуре, к нашим истокам. На моде это, конечно же, тоже отражается, и мне это нравится: современный трендовый пиджак или аксессуар с хохломской кудриной – это же так красиво! Думаю, эта тенденция пришла к нам надолго.

Кстати, о кудрине… Недавно все столичные фэшиониста обсуждали коллекцию Алены Ахмадуллиной для нового бренда «Хохлома», расположившегося в ГУМе. Объясните, почему один из ведущих российских дизайнеров обратился к нижегородским традициям?

В наших планах – поддерживать народные художественные промыслы, помогать им обрести новые формы, поэтому в 2024 году был создан торговый дом «Хохлома» и одноименный бренд. Его креативным директором и стала Алена Ахмадуллина как дизайнер, который уже более 20 лет работает с русским культурным кодом в своем творчестве. Я знаю, как глубоко она погрузилась в нижегородскую историю и культуру – побывала в Семенове, изучила архивы XIX века и старинные образцы народных изделий. Эти открытия вдохновили ее на создание целой коллекции. Достаточно на нее взглянуть, чтобы понять философию нового бренда – сочетание актуального дизайна с элементами традиционного искусства. Я рад, что коллекцию «Хохлома × Алена Ахмадуллина» высоко оценили и покупатели, и профессионалы модной индустрии, но еще очень важно, что это вклад в настоящее и будущее фабрики, города Семенова и Нижегородской области – все это взаимосвязанные вещи.

Продукция нового бренда представлена во флагманском бутике в московском ГУМе, а в Нижнем Новгороде она появится?

В апреле в самом центре Нижнего открывается новое культурное пространство, целиком посвященное хохломе, посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, раскрывающие ее многогранность. Это будет настоящая точка притяжения для всех, кто интересуется русской культурой! Целый этаж отведен под выставку «Золото за Волгой. 10 историй о хохломе», где можно узнать об истории, дизайне, традициях и экспериментах промысла. И, конечно, там можно будет приобрести одежду, аксессуары и предметы интерьера нового бренда – декор и домашнюю утварь, созданные на фабрике «Хохломская роспись» в сотрудничестве с Аленой Ахмадуллиной. Кстати, новое пространство создано силами нижегородцев: архитектурную концепцию разработало бюро MISH Studio, а содержанием экспозиции занималась главный куратор студии «Тихая» Алиса Савицкая. Некоторые детали интерьера, например декоративные элементы выставочных тумб, также производились на нашей фабрике.