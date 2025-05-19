Автомобилем, теплоходом или пешком – как вам путешествовать, выбирайте сами! А что у нас посмотреть и куда сходить, знает региональный министр туризма и промыслов Сергей Яковлев – один из авторов нижегородского туристического бума. От древней хохломы до технологичных экзоскелетов – экскурсионная программа удивит даже тех, кто прожил в Нижнем всю жизнь!
Для вашей фотосессии стилисты придумали модные образы с использованием народных паттернов. Что вы о них думаете?
Я вижу, что сейчас все больше людей в нашей стране обращаются к русской культуре, к нашим истокам. На моде это, конечно же, тоже отражается, и мне это нравится: современный трендовый пиджак или аксессуар с хохломской кудриной – это же так красиво! Думаю, эта тенденция пришла к нам надолго.
Кстати, о кудрине… Недавно все столичные фэшиониста обсуждали коллекцию Алены Ахмадуллиной для нового бренда «Хохлома», расположившегося в ГУМе. Объясните, почему один из ведущих российских дизайнеров обратился к нижегородским традициям?
В наших планах – поддерживать народные художественные промыслы, помогать им обрести новые формы, поэтому в 2024 году был создан торговый дом «Хохлома» и одноименный бренд. Его креативным директором и стала Алена Ахмадуллина как дизайнер, который уже более 20 лет работает с русским культурным кодом в своем творчестве. Я знаю, как глубоко она погрузилась в нижегородскую историю и культуру – побывала в Семенове, изучила архивы XIX века и старинные образцы народных изделий. Эти открытия вдохновили ее на создание целой коллекции. Достаточно на нее взглянуть, чтобы понять философию нового бренда – сочетание актуального дизайна с элементами традиционного искусства. Я рад, что коллекцию «Хохлома × Алена Ахмадуллина» высоко оценили и покупатели, и профессионалы модной индустрии, но еще очень важно, что это вклад в настоящее и будущее фабрики, города Семенова и Нижегородской области – все это взаимосвязанные вещи.
Продукция нового бренда представлена во флагманском бутике в московском ГУМе, а в Нижнем Новгороде она появится?
В апреле в самом центре Нижнего открывается новое культурное пространство, целиком посвященное хохломе, посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, раскрывающие ее многогранность. Это будет настоящая точка притяжения для всех, кто интересуется русской культурой! Целый этаж отведен под выставку «Золото за Волгой. 10 историй о хохломе», где можно узнать об истории, дизайне, традициях и экспериментах промысла. И, конечно, там можно будет приобрести одежду, аксессуары и предметы интерьера нового бренда – декор и домашнюю утварь, созданные на фабрике «Хохломская роспись» в сотрудничестве с Аленой Ахмадуллиной. Кстати, новое пространство создано силами нижегородцев: архитектурную концепцию разработало бюро MISH Studio, а содержанием экспозиции занималась главный куратор студии «Тихая» Алиса Савицкая. Некоторые детали интерьера, например декоративные элементы выставочных тумб, также производились на нашей фабрике.
Когда нам ждать новых дизайнерских коллабораций с нижегородскими мастерами?
Надеюсь, что очень скоро. В этом году мы запустили первый Всероссийский конкурс современного искусства и дизайна «Хохлома. Конкурс 2025». В нем восемь номинаций – от музыки, моды и мебели до игры и анимации. Перед участниками стоит задача – преподнести хохломскую роспись не как привычную кустарную технику, а как национальное достояние. Попечительский совет конкурса выберет работы из каждой номинации, чтобы запустить их в производство.
Наверняка после знакомства с современными вариантами народных промыслов многие захотят узнать об их истоках…
Им я советую в июне отправиться в Семенов на Международный фестиваль «Золотая хохлома», сейчас мы усиленно прорабатываем программу и наполнение площадок. В прошлом году он стал самым масштабным событием в сфере народных художественных промыслов в стране! На нем были представлены 49 предприятий художественных промыслов из 19 регионов страны – всего более 600 мастеров, так что после такой поездки можно стать настоящим экспертом по народным художественным промыслам! И, конечно же, все желающие могут посетить хохломскую фабрику и своими глазами увидеть, как дерево становится «золотом».
Мы так плавно перешли к теме промышленного туризма! На каких нижегородских предприятиях сейчас можно побывать?
Про фабрики народных художественных промыслов я уже упомянул, но посетить можно, конечно же, не только их. Всего в Нижегородской области работает около 750 крупных и средних промышленных предприятий, и более 50 из них организуют экскурсии на производство. Металлургия, авто-, авиа- и судостроение, пищевая, химическая и энергетическая промышленность – выбор огромный! Конечно же, в первую очередь такие поездки будут интересны школьникам, которые думают о своей будущей профессии, поэтому сейчас туроператоры и вузы совместно разрабатывают экскурсии специально для них. Например, в этом году мы открыли профориентационный маршрут «Станкостроение нового формата», который объединяет научно-популярный и промышленный туризм – это новое направление не только для нашего региона, но и для всей страны! В техническом университете ребята узнают о работе современных инженеров, а на предприятии «ПРОМИС» увидят, как им облегчают труд искусственный интеллект и внедрение экзоскелетов.
Сейчас модно путешествовать на собственном автомобиле, чтобы самому выбирать маршрут и компанию. Ваши советы автотуристам?
Действительно, каждый год по нашей области на автомобилях путешествуют приблизительно полмиллиона человек, для них открываются гостиницы и отели, кафе, рестораны, пекарни и стритфуд. После появления скоростной трассы М-12 «Восток» для автолюбителей стал доступнее кластер Арзамас – Дивеево – Саров – обновленный исторический центр Арзамаса с великолепной Соборной площадью и потрясающими прилегающими улочками, святыни дивеевской обители, живописная прогулочная зона на набережной реки Вичкинзы. Тем, кто путешествует по этой трассе, советую зайти на портал «Знакомьтесь, Нижний», там можно найти пять удобных маршрутов – до Выксы, Дивеева, Арзамаса, Большого Болдина и Нижнего Новгорода: на анимированной карте указаны съезды ко всем знаковым местам. До четырех полос расширяется дорога федерального значения Р-158, которая соединяет Арзамас с Нижним, – она прицельно приведет вас прямо на благоустроенную Соборную площадь. А для почитателей Александра Сергеевича запустили проект «Болдинское кольцо» – четыре автомобильных маршрута по пушкинским местам.
Вы упомянули про новые гостиницы. Где у нас могут остановиться любители экотуризма?
Тренд последнего времени – глэмпинги и модульные гостиницы, только за последний год их у нас открылось более чем на 300 номеров. Экоотели строятся не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске, Городецком и Вачском округах. Глэмпинги уже появились на Бору, а также в Сокольском, Володарском, Воскресенском, Павловском и Шарангском округах.
Совсем скоро открывается навигация, а значит, поклонников речного туризма ждут несколько месяцев удовольствия! Какие маршруты порекомендуете?
Предлагаю этим летом прокатиться на судах с подводными крыльями «Валдай» и «Метеор». На «Метеорах» можно съездить до Казани – количество рейсов в этом направлении планируем увеличить. Также в этом году, если позволит навигационная обстановка, рассчитываем расширить речные маршруты до Костромы, Ульяновска и Ярославля. Прорабатываем возможность запуска новых рейсов – до Перми, Тольятти и Самары. Традиционно планируем внутренние маршруты «Валдаев» по Волге. А еще в Нижнем Новгороде появились новые теплоходы-колесники «Аурум» и «Золотое кольцо», которые ходят по Волге и Оке. Они курсируют по маршруту «Московской кругосветки», их экскурсионная программа позволяет погулять по городам «Золотого кольца». А в выходные обязательно отправляйтесь на обзорную прогулку вокруг Нижнего на электрокатамаране «Экоход».
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анна Боброва
Макияж и волосы: Мария Рябова, Никита Злобин
Одежда, аксессуары и предметы интерьера: «ХОХЛОМА × АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА»
Локация: Дворец труда
Комментарии (0)