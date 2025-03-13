Александр и Анастасия Кузьмины

Ваша компания предлагает предпринимателям доверить ей все информационное обеспечение. IT на аутсорсинге – как появилась эта идея?

Александр: Мы начинали почти 15 лет назад с обслуживания компьютеров в нескольких нижегородских организациях. Обычная картина того времени: в каждом офисе имеется набор серверов, которые, как правило, хранятся под столом главного бухгалтера, очень невысокий уровень надежности, информация регулярно пропадает, за резервным копированием никто не следит, к тому же периодически отключается электричество со всеми вытекающими последствиями. И главное – невозможно никого убедить потратиться на дорогое качественное оборудование. Поэтому и родилась мысль собрать все серверы наших клиентов в одном месте, закупить хорошее техническое оснащение и заменить штатного сисадмина на приходящего. Таким образом, мы легко и безболезненно замещаем весь IT-отдел компании малого и среднего бизнеса.

Облачные технологии – самые востребованные на информационном рынке. Но зачем нужен региональный облачный провайдер, если уже существуют известные федеральные компании?

Анастасия: Дело в том, что чаще всего компании-гиганты просто сдают свои ресурсы в аренду: удаленно поставляют продукт, который потом на месте сисадмин сам внедряет.

Александр: Мы создавали собственное облако семь лет назад буквально на коленке: не нашли тогда достойных аналогов, поэтому приходилось все делать самостоятельно. Сейчас это отдельный продукт, который вышел за рамки дополнительной услуги – кто-то пользуется только нашим облаком.