Сделать Нижний диджитал-столицей России – задача ближайшего будущего. Уже сейчас нижегородцы предлагают цифровые решения, которыми пользуется вся страна. Александр и Анастасия Кузьмины – создатели первого регионального облачного провайдера. Они хранят и защищают данные почти трехсот компаний города, а скоро начнут готовить для бизнеса специалистов по информационной безопасности.
Ваша компания предлагает предпринимателям доверить ей все информационное обеспечение. IT на аутсорсинге – как появилась эта идея?
Александр: Мы начинали почти 15 лет назад с обслуживания компьютеров в нескольких нижегородских организациях. Обычная картина того времени: в каждом офисе имеется набор серверов, которые, как правило, хранятся под столом главного бухгалтера, очень невысокий уровень надежности, информация регулярно пропадает, за резервным копированием никто не следит, к тому же периодически отключается электричество со всеми вытекающими последствиями. И главное – невозможно никого убедить потратиться на дорогое качественное оборудование. Поэтому и родилась мысль собрать все серверы наших клиентов в одном месте, закупить хорошее техническое оснащение и заменить штатного сисадмина на приходящего. Таким образом, мы легко и безболезненно замещаем весь IT-отдел компании малого и среднего бизнеса.
Облачные технологии – самые востребованные на информационном рынке. Но зачем нужен региональный облачный провайдер, если уже существуют известные федеральные компании?
Анастасия: Дело в том, что чаще всего компании-гиганты просто сдают свои ресурсы в аренду: удаленно поставляют продукт, который потом на месте сисадмин сам внедряет.
Александр: Мы создавали собственное облако семь лет назад буквально на коленке: не нашли тогда достойных аналогов, поэтому приходилось все делать самостоятельно. Сейчас это отдельный продукт, который вышел за рамки дополнительной услуги – кто-то пользуется только нашим облаком.
Сейчас всех волнует проблема информационной безопасности. Как вы ее решаете?
Александр: Безопасность должна быть в зоне ответственности одной структуры, только так можно исключить утечку данных. Мы контролируем работу на всех этапах и стараемся полностью исключить из процесса человеческий фактор. Ведь как обычно возникают риски? Нерадивый сотрудник забыл сделать резервную копию, и все данные пропали. Зона его ответственности ограничена трудовым договором, никакие финансовые потери он не компенсирует. А мы в случае возникновения проблемы обязаны оплатить издержки, поэтому в наших же интересах сделать всю систему максимально надежной. Глобальная задача – создать безопасную стабильную среду для бизнеса...
...а для этого нужны специалисты. На ваш взгляд, их сейчас хватает и как вы оцениваете уровень их подготовки?
Анастасия: Как раз мы этим и занимаемся – совместно с нижегородским межвузовским IT-кампусом НЕЙМАРК разрабатываем обучающую программу по информационной безопасности. Планируем протестировать ее на одной из кафедр кампуса в качестве дополнительного образования, посмотрим, как она работает, если надо – скорректируем. В перспективе – современный обучающий центр, который готовил бы кадры для региона или даже всей страны.
Для чего нужен новый образовательный центр, если факультеты ВМК существуют во многих учебных заведениях?
Анастасия: К сожалению, в российских вузах нет достаточно углубленного изучения современных цифровых технологий. Они преподают по стандартам ФСТЭК, то есть проходят нормы безопасности, которые существовали лет 20 назад. Насколько я знаю, в России массово не готовят специалистов, которые могут решать проблемы сегодняшнего дня. Мы предлагаем программу дополнительного образования, значит, ею воспользуются люди с опытом практической работы, с запросами на решение конкретных проблем, знакомые с реальными рисками. После обучения они станут намного более ценным специалистами на рынке труда, владеющими последними информационными технологиями.
Александр: Мы рассчитываем, что НЕЙМАРК с его опытом преподавательской деятельности поможет нам в написании программы. А мы со своей стороны готовы организовать для студентов IT-кампуса прохождение практики в одной из трехсот компаний, которые являются нашими клиентами: из самых разных сфер бизнеса, со своими цехами и производственными линиями, в них имеются станки с ЧПУ, роботы, томографы – есть где обучаться и тестировать новые разработки. Таким образом, мы можем стать посредником между НЕЙМАРКом и реальной экономикой области.
Исходя из вашего опыта, с какими проблемы цифровой безопасности сейчас сталкиваются компании?
Анастасия: Безусловно, главную угрозу представляют мошенники, всегда существует риск «слить» им что-то важное. Как правило, все упирается в человеческий фактор: сотрудник открыл небезопасную ссылку – и базу данных зашифровали. Или случайно передал кому-то информацию, испугался и ушел домой. По нашим наблюдениям, 60–70 процентов компаний сталкиваются с этим постоянно.
Что вы порекомендуете делать для того, чтобы себя обезопасить?
Александр: Для начала найти профессионалов и слушать их советы. Иногда бывает, что заказчики сами принимают не очень обдуманные решения, которые потом приходится выполнять IT-специалистам под свою ответственность.
Анастасия: Ну а базовые рекомендации хорошо известны. Во-первых, не забывать про резервное копирование – минимум три копии в разных местах. Во-вторых, использовать надежные пароли и хранить их в зашифрованном менеджере. Ну и, наконец, озаботиться «цифровым наследием» своей компании – создать продуманный план действий на случай чрезвычайных ситуаций, подробно расписать, кто имеет право доступа к важной информации.
У вас двое детей – вы следите за тем, что они делают в сети?
Анастасия: Невозможно поместить ребенка в полный информационный вакуум – так или иначе он дорвется до интернета и найдет в нем все что хочет. Поэтому я за то, чтобы это происходило дозированно и поначалу под контролем родителей. И, конечно, надо ему объяснять, что нельзя передавать любые данные незнакомым людям, кем бы они ни представились.
Александр: И еще надо давать детям полноценный видеоконтент, в котором есть начало, середина и логический конец, чтобы предел их концентрации не ограничивался минутным рилзом. А потом вместе обсудить, что они поняли. От постоянного переключения внимания даже взрослый может сойти с ума, не говоря уже о ребенке!
Один из главных страхов человечества XXI века – что когда-нибудь искусственный интеллект нас все-таки поработит. Вы в это верите?
Александр: Я думаю, тема восстания машин сильно перегрета СМИ, фантастическими фильмами и книгами. Те, кто работает с нейросетями, знают, что искусственный интеллект – всего лишь хороший рабочий инструмент, но задачу ему должен поставить человек. А мы обычную математику выдаем за магию.
Анастасия: Возможно, ИИ сможет заменить некоторые профессии, в которых важно точно по инструкции выполнять определенные действия: уже сейчас мы видим, как компании, например, сокращают маркетинговые отделы. Но то, что требует вдохновения и творчества, всегда останется за человеком.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA, Екатерина Мешалкина
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