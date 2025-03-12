Егор Рыбин: «Мне нравятся сильные градостроительные жесты»

Нижний Новгород разменял девятую сотню лет, но по-прежнему молодо выглядит. Секрет – талантливые архитекторы, которые ловят вайбы времени и умело обустраивают историческую среду. Один из них – Егор Рыбин. Его новый проект в центре города объединит наше прошлое, настоящее и будущее.
Вы – победитель конкурса на архитектурный облик жилого комплекса на улице Гоголя. Каким он будет?
Проектирование в центре города требует массы компромиссов, слишком много интересов сходятся – заказчик, власть, общество, сам архитектор. На этом участке улицы есть памятник архитектуры, поэтому нам было предъявлено требование: первая линия застройки должна быть решена в историческим ключе. Мы долго дискутировали с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия, в результате у меня родилась концепция, которую я бы назвал «из прошлого в будущее»: низкоэтажные объемы комплекса, выходящие на первую линию, цитируют старинную застройку и напоминают о прошлом города, за ними следуют более нейтральные в архитектурном плане блоки, которые символизируют настоящее, а в глубине участкарасполагается черно-золотое футуристическое здание, олицетворяющее будущее.
Есть разные способы взаимодействия с исторической средой – от прямого подражания до постройки ультрасовременных зданий по контрасту с соседними. Какой подход вам ближе?
Исторический центр Нижнего Новгорода многообразен, даже находясь в его рамках, можно применять различные подходы: где-то процитировать, где-то применить более кардинальные решения. Но в любом случае должен присутствовать вежливый диалог – необходимо чувствовать город, его пульс, ритм, атмосферу: переосмысливая, создать что-то новое, но с оглядкой на окружение. Нижегородские архитекторы как раз известны своим контекстуальным подходом и тактичным обращением с городской средой. Это идет еще с 90-х, когда наша архитектурная школа прогремела на всю страну. Мы стараемся подхватить это настроение: когда я изучаю работы своих молодых коллег, то вижу у них желание уловить что-то в окружении, чтобы потом использовать в своем проекте. Мне это кажется правильным.
Сравним ваши самые известные нижегородские работы – гостиницу Sheraton и бизнес-центр CornerPlace: такие разные решения, хотя оба расположены на исторических улицах.
Действительно, здания построены всего в двухстах метрах друг от друга, но при этом находятся в совершенно разном контексте. В случае с Sheraton мы получили задание от заказчика сделать проект в историческом ключе, поэтому в нем и появилась эклектика. У него важная градостроительная роль: завершить комплекс Театральной площади так, чтобы получилась огранка ее главного бриллианта – театра драмы. Но, кроме этого, здание формирует и улицу Пожарского, выходящую на кремль, и нам надо было подыграть этим двум мощным анклавам. Поэтому Sheraton цитирует окружающую застройку: зеленые крыши домов XIX века, башенки Дворца труда на Покровке.
Как нижегородцы отреагировали на появление такого заметного сооружения?
В данном случае самая лучшая реакция – ее отсутствие. Многие не заметили, что Sheraton – это новый объект, меня даже спрашивали: «Вы восстановили старое здание?» Хотя построено оно на месте гостиницы «Москва» с ее достаточно сухой советской архитектурой.
Совсем другой подход – Corner Place: он абсолютно современный, но состоит будто бы из нескольких отсеков. Почему?
Сам объект очень протяженный и массивный, решать его на одном приеме – не в характере улицы Алексеевской, для этого ей не хватает ширины и пространства, поэтому и было решено визуально раздробитьздание на отдельные блоки. Длинные единообразные фасады – это скорее питерская тема, где вдоль набережных и проспектов вытянуты дворцы. Кстати, изначально проектом занимался знаменитый архитектор из Санкт-Петербурга Никита Игоревич Явейн, именно он и задал физические параметры – высоту, протяженность, разделить на блоки тоже было его идеей, но его нарезка была более мелкой и не такой контрастной. Мы придумали другой ритм и обработку фасадов, которые лучше соотносятся с нижегородскими улицами.
Явейн в интервью говорит, что дома не должны скрывать год своего рождения, и ваш Corner Place – явно детище XXI века.
Наверное, поэтому я постоянно вижу блогеров и молодых девушек, которые рядом с ним снимают рилзы, фотографируются – и это для меня комплимент.
Да, этот отрезок Алексеевской выглядит как часть европейской улицы – очень фотогенично!
Одну из идей проекта я и подсмотрел в Европе. Как-то в Италии я обратил внимание, что витрины на пешеходных улицах немного углублены в фасад, образуется как бы приглашающее пространство: заходите в наш магазин, кафе или просто постойте рядом, переждите дождь. Это пример щедрой архитектуры, когда владелец здания отдает часть своего пространства городу. Этот прием мы использовали в Corner Place: вдоль фасада нет козырьков, а есть такие входные зоны. Некоторые наши предприниматели сказали бы, что на этом теряются квадратные метры, которые можно было бы с выгодой использовать. Но я считаю: проиграл пару метров – зато сделал свой магазин более дружелюбным.
Вы строите и в центре Автозавода – это совсем другая историческая среда, в которой есть и сталинская архитектура, и советский конструктивизм. Как вы взаимодействуете с ней?
Хорошо, что вы вспомнили про Автозавод – в городе много центров притяжения, которые обладают своим характером, силой. Историческая архитектура тоже бывает разной: мы занимались реконструкцией незавершенного строительства здания суда по соседству с серыми бусыгинскими домами, построенными в стиле постконструктивизма, и Автозаводским универмагом – памятником позднего конструктивизма. Поэтому вновь пошли по пути того самого контекстуализма, о котором уже говорили, – спроектировали спокойное лапидарное здание с отсылкой к советскому модернизму.
Нижний Новгород будущего – какой он?
Моя модель города будущего: чем комфортнее, тем лучше, а комфорт сейчас – это в первую очередь сервисы. Поэтому, мне кажется, нужно объединить преимущества проживания в городском центре и за городом. В центре мы имеем в шаговой доступности десятки функций, возможностей организовать работу, провести досуг, но с другой стороны – сталкиваемся с экологическими и транспортными проблемами, страдаем от высокой плотности населения. Жизнь за городом в собственном доме дает больше пространства, чистого воздуха, но мало функций и сервисов.
Какой вы видите выход?
Процитирую известного архитектурного критика и урбаниста Григория Ревзина: «Раньше при выборе жилья обычно говорили: локация, локация, локация. Сейчас все по-другому: вай-фай, вай-фай, вай-фай». Когда есть надежный доступ в сеть, комфортно будет везде. Если за городом будут доступны все сервисы, то зачем вам центр? Также большое значение имеют общественные пространства: они нас объединяют, все-таки город – это не здания, а жизнь между ними, общение людей, их сообщества.
Какие общественные пространства города, на ваш взгляд, хорошо и правильно организованы?
Мне нравятся сильные градостроительные жесты, поэтому первым в голову приходит рекреационная зона, которая была сформирована между сквером имени Свердлова и улицей Алексеевской. Раньше это был пустырь, бросовая территория, сейчас там место отдыха, лавочки, детская площадка. И я вижу, как это пространство наполняется жизнью, людьми. Мне также нравится новый Почаинский бульвар: тихое атмосферное место, которое тактично взаимодействует со средой, не перегружено деталями – ты буквально плывешь по бульвару параллельно кремлевской стене. Такие места приглашают людей приходить, общаться.
Ваш личный Нижний Новгород – какой он? Где вы родились, где сформировались как архитектор?
Я родился в Канавинском районе, мое детство – это Дворец культуры имени Ленина, парк имени 1 Мая. Но большую часть жизни я прожил в историческом центре, именно его архитектура меня и сформировала. Иногда в своих уже построенных объектах я с удивлением узнаю элементы, которые наследуют черты соседних зданий, – а ведь я включил их в свой проект совершенно неосознанно! Все-таки архитекторы – это визуалы, все наши зрительные впечатления откладываются в памяти, и когда создаешь проект, рука сама повторяет то, что когда-то ты увидел. Это похоже на волшебство! Даже интересно становится: что в следующий раз проявится из глубин моего сознания (смеется)?
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анастасия Копейкина
Макияж и волосы: Екатерина Мешалкина
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