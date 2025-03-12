Егор Рыбин: «Мне нравятся сильные градостроительные жесты»

Сравним ваши самые известные нижегородские работы – гостиницу Sheraton и бизнес-центр CornerPlace: такие разные решения, хотя оба расположены на исторических улицах.

Действительно, здания построены всего в двухстах метрах друг от друга, но при этом находятся в совершенно разном контексте. В случае с Sheraton мы получили задание от заказчика сделать проект в историческом ключе, поэтому в нем и появилась эклектика. У него важная градостроительная роль: завершить комплекс Театральной площади так, чтобы получилась огранка ее главного бриллианта – театра драмы. Но, кроме этого, здание формирует и улицу Пожарского, выходящую на кремль, и нам надо было подыграть этим двум мощным анклавам. Поэтому Sheraton цитирует окружающую застройку: зеленые крыши домов XIX века, башенки Дворца труда на Покровке.

Как нижегородцы отреагировали на появление такого заметного сооружения?

В данном случае самая лучшая реакция – ее отсутствие. Многие не заметили, что Sheraton – это новый объект, меня даже спрашивали: «Вы восстановили старое здание?» Хотя построено оно на месте гостиницы «Москва» с ее достаточно сухой советской архитектурой.

Совсем другой подход – Corner Place: он абсолютно современный, но состоит будто бы из нескольких отсеков. Почему?

Сам объект очень протяженный и массивный, решать его на одном приеме – не в характере улицы Алексеевской, для этого ей не хватает ширины и пространства, поэтому и было решено визуально раздробитьздание на отдельные блоки. Длинные единообразные фасады – это скорее питерская тема, где вдоль набережных и проспектов вытянуты дворцы. Кстати, изначально проектом занимался знаменитый архитектор из Санкт-Петербурга Никита Игоревич Явейн, именно он и задал физические параметры – высоту, протяженность, разделить на блоки тоже было его идеей, но его нарезка была более мелкой и не такой контрастной. Мы придумали другой ритм и обработку фасадов, которые лучше соотносятся с нижегородскими улицами.

Явейн в интервью говорит, что дома не должны скрывать год своего рождения, и ваш Corner Place – явно детище XXI века.

Наверное, поэтому я постоянно вижу блогеров и молодых девушек, которые рядом с ним снимают рилзы, фотографируются – и это для меня комплимент.

Да, этот отрезок Алексеевской выглядит как часть европейской улицы – очень фотогенично!

Одну из идей проекта я и подсмотрел в Европе. Как-то в Италии я обратил внимание, что витрины на пешеходных улицах немного углублены в фасад, образуется как бы приглашающее пространство: заходите в наш магазин, кафе или просто постойте рядом, переждите дождь. Это пример щедрой архитектуры, когда владелец здания отдает часть своего пространства городу. Этот прием мы использовали в Corner Place: вдоль фасада нет козырьков, а есть такие входные зоны. Некоторые наши предприниматели сказали бы, что на этом теряются квадратные метры, которые можно было бы с выгодой использовать. Но я считаю: проиграл пару метров – зато сделал свой магазин более дружелюбным.