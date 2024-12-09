Монохромные аутфиты для архитектора Дарьи Шориной, лаконичные осенние луки для омбудсмена Павла Солодкого, трендовые образы для ресторатора Марины Ладыгиной: успешные люди города доверяют ей свой стиль, а «НН.Собака.ru» — обложки. Семь лет назад Мария Мужжухина поняла, что мечтает преображать людей. И с тех пор не может остановиться.
Великий Гэтсби позвал на вечеринку. Что наденете?
Что-то максимально далекое от стиля 20-х, чтобы сразу выделиться в толпе и привлечь внимание Гэтсби. Скорее всего, это будет жилет сложного кроя, надетый на дизайнерскую рубашку, и джинсы «с перчинкой».
Персональная икона стиля?
Карина Нигай. В России она первая, а после нее идут уже все остальные. Она ведет за собой стиль.
Работа, которой гордитесь?
В центре «Открытые двери» для людей, которые проживают в психоневрологических интернатах. Это проект общественной организации «Время жить» при поддержке президента РФ. Я там работаю в качестве имиджмейкера, придумываю модные образы, провожу лекции по стилю.
Чего никогда не будет в вашем гардеробе?
Джинсов скинни. Они уродуют русскую фигуру.
Стильный город России?
Екатеринбург. Там максимальная концентрация российских брендов, которые мне нравятся, в том числе мой любимый annúko.
Вам доверили организовать Met Gala. Каким будет дресс-код?
Я бы попросила гостей максимально выразить себя через одежду, чтобы можно было с первого взгляда понять, кто перед тобой, какие у него правила, и наслаждаться колоритом его внутреннего мира. А если человек этого еще не знает, бал даст ему шанс тщательно подумать и понять себя.
Модная и немодная вещь сезона?
Модная — приталенный жакет, расширенный в зоне плеч. А немодная — джинсы скинни, ненавижу их. Хотя их можно увидеть на подиуме, носить я бы их не рекомендовала.
Мини-юбка иди джинсы оверсайз?
Конечно, джинсы. Я вообще не очень люблю юбки и платья любой длины.
Вы можете стилизовать любую знаменитость. Кого выберете?
Роберта Дауни-младшего, он мне понравился в роли Железного человека. Мне кажется, его внешность позволяет экспериментировать, придумывать интересные стилизации, поэтому придумаю ему образы, которые раскрывают его творчество, ум и харизму.
В гардеробе можно оставить всего пять вещей. Что это будет?
Огромные потертые джинсы, кроссовки в стиле Balenciaga, худи на молнии, пиджак и футболка. Получился такой пацанский стиль.
Ваше тотемное животное?
По восточному гороскопу я тигр, но, скорее всего, выберу гепарда. Потому что он стремительный и тоже из семейства кошачьих.
Москва или Санкт-Петербург?
Однозначно Москва. Мне нравится ритм города, его люди. В Москве я сразу отправляюсь на шопинг — сначала в «Цветной», а потом в «Авиапарк».
Минимализм или бохо?
Минимализм. Хотя бохо сейчас вновь в тренде, но для меня этот стиль слишком неформальный.
Песня, которая всегда поднимет настроение?
Любая из репертуара Надежды Кадышевой. Но если выбирать одну, то пусть будет «Широка река».
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
Локация: этой осенью (спустя век!) вновь начал работать фуникулер, который соединяет площадь Народного Единства и улицу Рождественскую с Кремлем, там мы и организовали съемку для Маши — любим быть во всем первыми!
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