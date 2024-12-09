Мария Мужжухина

Великий Гэтсби позвал на вечеринку. Что наденете?

Что-то максимально далекое от стиля 20-х, чтобы сразу выделиться в толпе и привлечь внимание Гэтсби. Скорее всего, это будет жилет сложного кроя, надетый на дизайнерскую рубашку, и джинсы «с перчинкой».

Персональная икона стиля?

Карина Нигай. В России она первая, а после нее идут уже все остальные. Она ведет за собой стиль.

Работа, которой гордитесь?

В центре «Открытые двери» для людей, которые проживают в психоневрологических интернатах. Это проект общественной организации «Время жить» при поддержке президента РФ. Я там работаю в качестве имиджмейкера, придумываю модные образы, провожу лекции по стилю.

Чего никогда не будет в вашем гардеробе?

Джинсов скинни. Они уродуют русскую фигуру.

Стильный город России?

Екатеринбург. Там максимальная концентрация российских брендов, которые мне нравятся, в том числе мой любимый annúko.

Вам доверили организовать Met Gala. Каким будет дресс-код?

Я бы попросила гостей максимально выразить себя через одежду, чтобы можно было с первого взгляда понять, кто перед тобой, какие у него правила, и наслаждаться колоритом его внутреннего мира. А если человек этого еще не знает, бал даст ему шанс тщательно подумать и понять себя.

Модная и немодная вещь сезона?

Модная — приталенный жакет, расширенный в зоне плеч. А немодная — джинсы скинни, ненавижу их. Хотя их можно увидеть на подиуме, носить я бы их не рекомендовала.