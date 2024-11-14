Ольга Никитина: всегда готова

КОСМОС ЖДЕТ

Быть предпринимателем — это про свободу?

И про свободу, и про жесткие рамки. Да, ты сам решаешь, пойдешь ли в отпуск сейчас… или года через три. Потому что у тебя много целей, ты не готов ослабить контроль и работаешь не по восемь, а по 15 часов в день. Пропускаешь у своего ребенка линейку 1 сентября, потому что именно в этот момент заключаешь контракт, от которого зависит работа всего коллектива. Отодвигаешь личное ради дела. Это очень непростые решения.

Сколько часов в день вы сейчас работаете?

Сейчас — не больше четырех. Но я долго к этому шла, многое делегирую. Может быть, если бы я занималась операционным бизнесом так же плотно, как раньше, прибыль была бы больше. Но меняются приоритеты. Если в 30 лет ставишь задачу доказать самой себе и окружающим, что можешь многого достичь, то потом понимаешь: ты уже всё доказала. И при этом в жизни есть еще столько всего интересного, чего не попробовала — на Эверест, например, еще не поднималась.

Это прямо ваше желание? Расскажите о том, что вас реально драйвит!

Тогда, пожалуй, в космос полететь.

Недавно как раз были сообщения о непрофессиональном астронавте, который вышел в открытый космос!..

Да-да, я мониторю этот вопрос. Чтобы это осуществить, нужны здоровье и финансы. В целом, это возможно, учитывая, что по последним научным данным ресурс жизни человека — до 150 лет. Еще есть время подготовиться (улыбается). Суть в том, что раньше я ставила перед собой финансовые цели — любой нормальный предприниматель это делает. Сейчас же хочу освободить себе время для спорта, путешествий, изучения искусства, общения с друзьями. Наконец стала чаще видеться с теми, с кем раньше встречались от силы пару раз в год! От каждой встречи получаю удовольствие.

Что объединяет интересных вам людей?

Они очень разные. Но у всех, как и у меня, с одной стороны, расписана каждая минута, а с другой — они легки на подъем. Поговорка «собраться — только подпоясаться» — обо мне. Чемодан всегда наготове. То ли это годами отработанная практика, то ли желание не столько себя показать, сколько получить новые впечатления, но дайте мне интересную идею, полтора часа — и я готова ехать в аэропорт! И все мои друзья понимают: жизнь быстротечна, нельзя откладывать ее на потом.