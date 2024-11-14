Ольга Никитина: всегда готова

За широкими спинами мужчин в деловом мире порой сложно рассмотреть женский профиль. Особенно, когда сам профиль бизнеса — скрепно мужской. Промышленное оборудование, инжиниринг, автоматические системы управления — чувствуете, как от этих слов в крови растет уровень тестостерона? Но даже там, где он зашкаливает, этот точеный силуэт не заметить невозможно!
Не будем долго перечислять регалии Ольги Никитиной, владелицы группы компаний «Симона», члена экспертного совета комитета Госдумы. Общий знаменатель таков: она — предприниматель своей жизни. И сегодня откровенно говорит с «НН.Собака.ru» о постоянном развитии, первом бизнесе, любви к хулиганам и страсти к справедливости.
КОСМОС ЖДЕТ
Быть предпринимателем — это про свободу?
И про свободу, и про жесткие рамки. Да, ты сам решаешь, пойдешь ли в отпуск сейчас… или года через три. Потому что у тебя много целей, ты не готов ослабить контроль и работаешь не по восемь, а по 15 часов в день. Пропускаешь у своего ребенка линейку 1 сентября, потому что именно в этот момент заключаешь контракт, от которого зависит работа всего коллектива. Отодвигаешь личное ради дела. Это очень непростые решения.
Сколько часов в день вы сейчас работаете?
Сейчас — не больше четырех. Но я долго к этому шла, многое делегирую. Может быть, если бы я занималась операционным бизнесом так же плотно, как раньше, прибыль была бы больше. Но меняются приоритеты. Если в 30 лет ставишь задачу доказать самой себе и окружающим, что можешь многого достичь, то потом понимаешь: ты уже всё доказала. И при этом в жизни есть еще столько всего интересного, чего не попробовала — на Эверест, например, еще не поднималась.
Это прямо ваше желание? Расскажите о том, что вас реально драйвит!
Тогда, пожалуй, в космос полететь.
Недавно как раз были сообщения о непрофессиональном астронавте, который вышел в открытый космос!..
Да-да, я мониторю этот вопрос. Чтобы это осуществить, нужны здоровье и финансы. В целом, это возможно, учитывая, что по последним научным данным ресурс жизни человека — до 150 лет. Еще есть время подготовиться (улыбается). Суть в том, что раньше я ставила перед собой финансовые цели — любой нормальный предприниматель это делает. Сейчас же хочу освободить себе время для спорта, путешествий, изучения искусства, общения с друзьями. Наконец стала чаще видеться с теми, с кем раньше встречались от силы пару раз в год! От каждой встречи получаю удовольствие.
Что объединяет интересных вам людей?
Они очень разные. Но у всех, как и у меня, с одной стороны, расписана каждая минута, а с другой — они легки на подъем. Поговорка «собраться — только подпоясаться» — обо мне. Чемодан всегда наготове. То ли это годами отработанная практика, то ли желание не столько себя показать, сколько получить новые впечатления, но дайте мне интересную идею, полтора часа — и я готова ехать в аэропорт! И все мои друзья понимают: жизнь быстротечна, нельзя откладывать ее на потом.
ПОБЕГ КАК ПРОТЕСТ
Пару слов об истоках этой жажды жизни: какое ваше первое детское воспоминание?
Грустное. Я ходила в ясельки и у меня была любимая кукла Зоя, пупс с пластиковой головой и тряпичным тельцем. И вдруг эту куклу украли! Кто-то говорит, что ребенок не может помнить себя в 2,5 года, но я отлично помню свои эмоции тогда.
Аж сердце сжалось!..
Если вспоминать что-то более позитивное, то приходит на ум история, которая показывает, что у меня всегда было обостренное чувство справедливости. В подготовительной группе у нас была молодая, но грубая воспитательница, которая без оснований меня обидела. В тот день нас вывели на прогулку в парк «Дубки», и я вдруг поняла: больше эту несправедливость терпеть не могу! Говорю своей подружке: «Давай убежим!» Тихонько ушли, сели на трамвай №3 и доехали до Московского вокзала. Я была готова ехать дальше, но подружка стала плакать: «Мне страшно, я хочу домой…» У нее был очень строгий папа, который мог ее побить за этот побег. Я взяла на себя ответственность за нее, мы на том же трамвае вернулись в садик. Нас не было часа три, весь район уже стоял на ушах, ту воспитательницу уволили — этот случай стал последней каплей в ряду многочисленных жалоб. Для того времени это был очень сильный поступок, в котором круто проявился мой характер. Я человек, который обычно не идет против течения, соблюдая рамки общества, в котором живет. Но если вижу несправедливость, в качестве протеста могу за эти рамки и выйти.
Кто на вас больше всего повлиял в юности?
Сложно сказать. Возможно, общая атмосфера того времени: идеалы взаимопомощи и взаимовыручки. Собрать макулатуру, бабушку через дорогу перевести, одиноким людям окна помыть — мне кажется, нас всех воспитывали в духе «Тимура и его команды», это было в крови. Сейчас эгоизма вокруг, к сожалению, гораздо больше.
Были отличницей и комсомолкой?
Комсомолкой и хорошисткой. Прилежной ученицей. Гиперответственность вкупе с перфекционизмом иногда до сих пор здорово мешают жить! Меня выбрали в районный комсомольский штаб, куда многие хотели попасть. Правда, через полтора года чуть не исключили.
Почему?!
Потому что во все времена примерных девочек тянет к хулиганам! С одной стороны, мне было интересно с комсомольскими лидерами. С другой, была компания несерьезных ребят, которые надо мной постоянно подтрунивали из-за этого. По-честному, в какой-то момент я подумала, что комсомольская работа и правда не для меня. Но на собрании, где решался вопрос об исключении, лидеры из других школ неожиданно вступились за меня. Попросили «дать шанс», а обмануть их доверие совесть не позволила. В то лето мой отряд в лагере «Молодая гвардия» занял первое место! Все были в шоке, никто такого не ожидал. Если бы не крах СССР, я бы, наверное, так и пошла дальше по этой линии. Вообще, руководство предприятием во многом близко к комсомольской работе. Руководитель — он же не про цифры, а про работу с людьми.
ОТ КУКОЛ К ТУРБИНАМ
Итак, в 90-х началась ваша предпринимательская история, а первым бизнесом стал…
…частный театр.
Неожиданно!
Он неплохие деньги, кстати, приносил. С утра я заведовала маркетингом в одной из коммерческих компаний, расположенных в ДК Ленина — сын рядом ходил в кружок игры на гармони. По вечерам вела аэробику в спорткомплексе завода «Эра». А между этими двумя работами — развивала театр. Знакомый свел меня с талантливыми ребятами, которые делали телепрограмму «Чики и Микешка» (популярный в то время нижегородский аналог «Спокойной ночи, малыши» — прим.ред). Я организовывала гастроли: договаривалась с садиками, ДК, различными организациями. Потом мы сшили костюмы больших ростовых кукол — я даже играла кота Матроскина. Артистическое начало, в общем, в моей жизни присутствовало всегда.
Как же случился поворот в сторону техники?
Почти случайно. Делали ремонт в квартире, и чтобы купить немецкую бытовую технику, пришлось ехать в Москву. Подумала: почему в Нижнем нет представительства? Взяли у Siemens под реализацию стиральную машину, холодильник и два пылесоса. Без залога! И дело пошло. Вскоре поняла, что у Siemens есть не только бытовая техника, но и промышленное оборудование, и это намного интереснее, пусть и сложнее. Начала работать с нашими предприятиями — заводы были есть и будут, а надежное оборудование востребовано всегда.
Заводы и промышленность — очень стрессовая сфера, особенно для женщины. Как вы справляетесь с диким напряжением?
Мы в свое время обсуждали с Ниной Зверевой, что это один из самых частых запросов от предпринимателей сегодня! Для меня лучший способ разрядки — большой теннис, мячик и ракетка помогают сбросить всю накопившуюся злость. Но Нина Витальевна заметила, что если физическая форма не позволяет теннис, очень помогает… просто проораться. Вы когда в последний раз от души кричали? Современному человеку как будто негде этим заниматься. Поэтому громкое пение очень терапевтично. Я сейчас регулярно занимаюсь еще и вокалом.
А визуальное искусство лечит? Вы недавно с Blazar вернулись — как впечатления?
На меня в прошлом году произвел большое впечатление приезд Марины Лошак и ее рассказ о том, как формируются коллекции. Поэтому сейчас я стараюсь посещать разные выставки, галеристов. На Blazar зарядилась энергией авангардистов, очень понравилась там серия «Зеркала» Александры Павловской — люблю неоднозначные произведения. Но в глобальном смысле я не коллекционер. Картины для меня — история не про вложения, а про эмоции, радость в моменте. Хотя я уже решила, что обязательно пойду получать образование в этой сфере, чтобы понимать искусство на уровне профи.
Чего еще ждать от Ольги Никитиной?
Если следовать поговорке, то сына я воспитала, даже двоих. Дом построила — 10-этажную гостиницу «Николь». А вот дерева так и не вырастила! Много раз на благотворительных акциях сажала кустики. Но мечтаю о дубах. Посадить аллею, и пусть растут 200-300 лет в высоту, а потом живут еще тысячу, а то и две.
Пять советов предпринимателям от Ольги Никитиной
Не бойся продавать. И вообще — не бойся никакой работы
Сейчас многие считают, что руководитель может сидеть на месте — есть же менеджеры! Но никто не продаст продукт компании лучше, чем человек, который ее создал. Я сама общалась с директорами садиков и школ, предлагая кукольные спектакли. Сама продавала бытовую технику. И промышленное оборудование тоже, приходя к директорам заводов. Проглатывала сквозившее порой отношение «девочка, да что ты понимаешь!», потому что у меня была цель. Одни развернут с порога, другие равнодушно выслушают, а третьи — примут твое предложение. Вообще, хороший руководитель спокойно может даже барменом за стойку встать, потому что всегда готов выполнить любую работу для того, чтобы его компания развивалась.
Не суди по одежке
Когда начинали продавать бытовую технику, у нас был клиент, которого мы прозвали «босоногий миллионер». Он приехал на велосипеде и в сланцах, а в итоге сделал нам трехмесячную выручку! Но этого не случилось бы, если бы мы не общались с ним так, как будто он приехал на дорогом авто.
Не смешивай бизнес и личное
Я на «вы» даже с молодыми сотрудниками — это нужно, чтобы сохранить дистанцию. Потому что когда она теряется, это часто выходит боком.
Всегда внимательно смотри, кто есть кто
Много лет назад, когда возникли проблемы в бизнесе, мой соучредитель резко ушел в тень, зато наемный директор, наоборот, поддержал и помог. С тех пор Алексей Сергин – мой надежный бизнес-партнер.
Нематериальная мотивация — это база
По статистике, человек доволен своей зарплатой всего три месяца после трудоустройства. Я не раз заказывала исследование персонала различным агентствам, чтобы понять: что на самом деле важно моим сотрудникам: добрые слова, доска почета, благодарственные письма родителям? Важно выяснить, что нужно конкретному человеку, чтобы он на работу шел, не как на плаху, а как на праздник. И дать ему это.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Татьяна Макарова
Стиль: Анна Боброва
Макияж: Мария Рябова
Одежда: milostore.ru
Серьги Boucheron Serpent Boheme
Серьги Gucci Raindrop
Очки: Optica Optima
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