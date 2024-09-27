Елена Секретарева: ход конем

Две клетки вперед, одна – в сторону. Опираться на то, чему научили в детстве, но иметь смелость создать новое, свое. Получить профессию, как у мамы, но трансформировать ее так, как подходит личным стремлениям и новым экономическим реалиям. Дерзкий ход Елены Секретаревой: 14 лет отслужить в налоговой инспекции, а затем – помогать коммерческим организациям. Сегодня ее Центр содействия бизнесу «Советникъ» спасает компании от фатальных последствий налоговой небрежности. А началось все… может быть, со школьных тетрадей, которые Елена переписывала на чистовую, если в них была хотя бы одна помарка.
Вы родились такой педантичной? Откуда эти образцовые прописи?
Нет, эту педантичность мне помогли в себе воспитать. Это прививалось еще с начальной школы – если я допускала хотя бы одну ошибку, мама заставляла меня вырывать лист из тетради и переписывать все заново. Случалось, когда за один день вырывалась чуть ли не вся тетрадь, и было обидно до слез. Но уже к концу первого класса мои тетради учитель ставил как образец, и я сама стала стремиться все выполнять идеально.
Родители строго вас воспитывали?
Достаточно строго. Мама, Ольга Алексеевна, и сама всегда была очень точная и ответственная. Работала заместителем главного бухгалтера финансового отдела администрации города Богородска – в отделе, который потом преобразовался в налоговую службу. Подход у нее был, как и у многих в те времена – «Экономика должна быть экономной». Поэтому жили мы довольно скромно, но тем не менее счастливо. А вот папа Анатолий Александрович, хоть и был спортсменом, был довольно мягким. Вместе с мамой они меня и брата воспитывали в дисциплине – ежегодно мы всей семьей участвовали в лыжных соревнованиях и занимали призовые места! Но не могу сказать, что я была всегда такой правильной. Могла не спать до утра тайком от родителей, читая ночью книжку с фонариком. Или, как пример, история с коньками – я очень любила на них кататься с друзьями. Прямо перед нашим домом заливали каток, но вход на него был платный, а кататься хотелось каждый день. В итоге мальчишки отгибали прутья в заборе, мы надевали чехлы на коньки, подтягивались, запрыгивали и падали в сугроб – так оказывались на катке.
Кажется, находить лазейки и получать то, что хочется, – это с детства у вас?
(Смеется.) Видимо, да. Я танцевала на льду, пыталась повторить элементы фигурного катания, которые видела по телевизору.
А как появилось желание работать с налогами? Это же не фигурное катание, не полеты в космос – о таком редко мечтают с детства.
Можно сказать, мама передавала мне свою любовь к цифрам постепенно. Моя любимая игра в детстве была – в школу. Рассаживать кукол, писать мелом на доске. Вот это желание оценить, поставить «5» или «2» – оно уже тогда было. В 10–11-м классах школы я категорично заявила, что хочу непременно стать учителем или воспитателем. Мама не стала меня отговаривать, а поступила, как я сейчас понимаю, очень мудро: устроила меня на лето в детсад помощницей воспитателя в ясельную группу.
Какое коварство!
(Смеется.) Да, хитрый ход на опережение! Я, хрупкая 15-летняя девочка, таскала бидоны с едой, мыла горшки … И одновременно с этим мама привлекала меня к подработке: сделать оборотно-сальдовую ведомость, например. Конечно, она как опытный главбух за мной «присматривала», но в целом годам к 17 я получила такой опыт, что могла бы уже работать бухгалтером небольшой фирмы. Имела возможность сравнить этот труд с работой воспитателя и сделать выбор уже осознанно.
И вы окончили финансовый колледж, а потом пошли в политех на «Экономику и управление предприятием». Почему на заочное?
Потому что поняла, что беременна. Ездить в институт каждый день из Богородска – не вариант. Пока училась, подрабатывала заместителем главного бухгалтера, а после защиты диплома поступила на службу в налоговую инспекцию. Полгода, пока работала на должности специалиста, продолжала ездить из своего городка, были сложные финансовые времена. Но нельзя же работать себе в убыток! Пришла к начальнику, расписала четко свои расходы, упомянула про опыт, образование… И получила предложение – плюс четыре позиции вверх. И дальше не останавливалась: родилась вторая дочь, это меня очень стимулировало. Последние годы перед тем, как ушла из инспекции в свободное плавание, я работала заместителем начальника отдела выездных налоговых проверок, проверяла крупные организации нашего города. Всего я в этой сфере, получается, уже больше 23 лет.
Какую работу вы бы согласились делать бесплатно, если б не необходимость зарабатывать?
Мне кажется, у меня получилось бы быть психологом. Ко мне и сейчас многие идут за советом – не по финансам, а «по жизни». Знают, что выслушаю, замотивирую, поддержу. Может, у меня и работа такая «спасательная», потому что мне это близко.
А когда вы получили свой первый крупный «гонорар успеха» – процент от суммы, которую удалось сэкономить клиенту, – на кого потратили: на себя или на дочерей?
На первый крупный гонорар я свозила свою семью в путешествие за границу. Мы до сих пор вспоминаем ту поездку с теплом и трепетом – значит, я нашла этим деньгам лучшее применение. Ну и, конечно, вкладывала в развитие своих девочек – на учебу, репетиторов и хобби.
Что девочки унаследовали от вас?
Думаю, прежде всего – глубокое убеждение, что нет ничего невозможного, главное – верить в себя и прикладывать максимум усилий. Я очень горжусь, что они независимы, уверены в себе. Жизнь любит сильных людей. И при этом они такие женственные – любуюсь ими! У нас очень теплые и доверительные отношения, поэтому мы можем всегда открыто обсудить любую тему.
В чем секрет такого доверия?
Наверное, в поддержке – они знали с детства, что я не буду ругать, даже перед учителями их в обиду не дам. Не хотела их ограничивать никакими правилами, педантизмом. Единственное, наверное, в чем переборщила, – одевала их, как куколок, наряжала. И сегодня обе любят очень простую, минималистичную одежду.
Не поверю, что не было случая, когда вы не хотели бы сказать твердое родительское «нет» на их «мама, я хочу…»!
Мне кажется, этого не нужно, когда живешь в доверии. Я всегда поддерживала их инициативы, но при этом говорила и свое мнение, что, по-моему, будет лучше, выгоднее, комфортнее для них. Я думаю, что эта открытость, мое уважение к ним как к личностям, их уважение ко мне как к маме, моему опыту не создавали ситуаций, когда мне приходилось им жестко отказывать. Например, мои девочки – очень творческие личности, в плане высшего образования у них всегда было желание выбрать гуманитарное направление. Однако они знают мой опыт, знают, что очень важно иметь профессию, с которой всегда можно трудоустроиться, поэтому обе пошли учиться на экономистов. Старшая дочь Настя окончила Высшую школу экономики по специальности «Экономика». Сейчас она работает помощником министра в региональном правительстве. Младшая Катя переходит на второй курс ННГУ им. Лобачевского. Но при этом обе не бросили свои творческие предпочтения, оставив их как хобби.
Что было сложнее всего в совмещении работы и материнства?
Уделить время каждой. Обе встречали меня после работы, каждая хотела что-то рассказать, поделиться. В выходной – всего полтора дня, чтобы качественно провести время вместе. Мой папа помогал забирать девочек из лицея, приводил их домой. Еще помогала их самостоятельность: лет в 10 обе уже могли приготовить простой обед, пропылесосить. Мы любили по выходным готовить что-то вкусное, я даже дарила девочкам бытовую технику: например, на семилетие Катя получила первую вафельницу, Настюша – миксер. Это был наш способ провести время вместе. И это секрет того, почему обе сейчас прекрасно готовят.
Вы с таким явным удовольствием об этом рассказываете!
Я вообще «мама» по жизни. Это и в отношении к работе заметно: за каждое свое дело я берусь с полной отдачей. И еще у меня очень развито шестое чувство, когда я как мама чувствую, если ребенок начинает привирать: сразу вижу, когда клиенты мне что-то недоговаривают. Порой даже ненамеренно – просто каждый хочет преуменьшить масштаб своего бедствия.
Вы работаете с людьми, которые находятся в стрессе, в страхе за свой бизнес. А сами чего боитесь?
Пожалуй, единственный мой страх – это страх смерти. Особенно после того, как появились дочери. Но этот большой страх делал меня бесстрашной в другом: я не боюсь, например, ответственности или незнакомой работы, быстро нахожу контакт с незнакомыми людьми. Я не боюсь «по мелочам».
От чего вы можете, например, расплакаться?
(Задумывается.) У меня очень сильные эмоции вызывает все, что касается Великой Отечественной войны. Бабушка моя любимая Потешкина (Максимова) Антонина Николаевна, медик скорой помощи, когда 9 мая садилась у телевизора, всегда говорила: «Тише! Идет парад!» – и вокруг нее ничего не существовало. В этот день еще рассказы деда вспоминаю. Алексей Павлович Потешкин трижды ранен, был в плену, но бежал и выжил – овчарки гнались за ним по лесу… И при этом остался юморным, веселым человеком. Свистел так, что крышу у домов сносило! А еще любил, когда я играла на скрипке – мой самый преданный слушатель, пока я училась в музыкальной школе…
А если говорить про то, что вызывает восторг?
Пожалуй, путешествия. Они помогают мне восстановить силы, отвлечься от работы и, самое главное, мотивирует работать дальше, чтобы снова заработать себе возможность исследовать прекрасные уголки этого мира. Лучше всего восстанавливает силы море. Люблю гулять по новым городам – я тот самый благодарный турист, который на экскурсии внимательно слушает, в каком году построен дом и кто в нем жил, а когда возвращается в отель, еще и почитает об этом на ночь. Моя мечта – проехаться по всей Европе, заглянув в каждый мало-мальски примечательный городок. Правда, я в любом путешествии через десять дней начинаю тосковать по России. Никогда не хотела бы жить ни в какой другой стране.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Макияж и волосы: Мария Рябова
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