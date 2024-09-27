Елена Секретарева: ход конем

Не поверю, что не было случая, когда вы не хотели бы сказать твердое родительское «нет» на их «мама, я хочу…»!

Мне кажется, этого не нужно, когда живешь в доверии. Я всегда поддерживала их инициативы, но при этом говорила и свое мнение, что, по-моему, будет лучше, выгоднее, комфортнее для них. Я думаю, что эта открытость, мое уважение к ним как к личностям, их уважение ко мне как к маме, моему опыту не создавали ситуаций, когда мне приходилось им жестко отказывать. Например, мои девочки – очень творческие личности, в плане высшего образования у них всегда было желание выбрать гуманитарное направление. Однако они знают мой опыт, знают, что очень важно иметь профессию, с которой всегда можно трудоустроиться, поэтому обе пошли учиться на экономистов. Старшая дочь Настя окончила Высшую школу экономики по специальности «Экономика». Сейчас она работает помощником министра в региональном правительстве. Младшая Катя переходит на второй курс ННГУ им. Лобачевского. Но при этом обе не бросили свои творческие предпочтения, оставив их как хобби.