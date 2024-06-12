«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Бизнес»

17 июня в Пакгаузах на Стрелке мы будем чествовать лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Актеров, режиссеров, продюсеров, музыкантов, ученых, филантропов, дизайнеров, художников, писателей, музыкантов, спортсменов и предпринимателей. Сегодня хотим познакомить вас с героями номинации «Бизнес», настоящими людьми дела, чьи проекты получили признание в городе и стране.
Ирина Правдина
Директор фермы НИКИТИНО
Илья Чернев
Совладелец завода «ЛИНК»
Надежда Аверина
Директор «Первой ткацкой фабрики»
Антон Романов
Гендиректор агрохолдинга «Русское поле»
«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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