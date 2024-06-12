«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Бизнес»

17 июня в Пакгаузах на Стрелке мы будем чествовать лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Актеров, режиссеров, продюсеров, музыкантов, ученых, филантропов, дизайнеров, художников, писателей, музыкантов, спортсменов и предпринимателей. Сегодня хотим познакомить вас с героями номинации «Бизнес», настоящими людьми дела, чьи проекты получили признание в городе и стране.