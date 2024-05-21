Павел Алехин: «Обнаженное тело... в нем содержится весь космос»

Сила и хрупкость человеческой природы, энергия мироздания, кратковременность красоты, величие и драма увядания. Распаковка проекта актера, героя нашего ТОП-50 Павла Алехина и фотографа из Петербурга Карины Помурзиной.
Карина Помурзина, фотограф (Санкт-Петребург)
На этот проект меня вдохновили статуи в центре Рима. Многие из них сейчас реставрируют, закрывая на время прозрачной пленкой. Мне очень понравилось, как это выглядит: взгляды статуй через целлофан, их тела, которые будто хотят прорвать оболочку, вырваться наружу.
Большинство из нас находятся в таком же коконе. Очень много людей боятся проявить себя, боятся быть непонятыми, не могут сделать первый шаг, опасаясь критики и осуждения. Только выход из зоны комфортного способен дать динамику, открыть новый путь к реализации себя и своих целей.
Павел Алехин, актер пластического театра, модель
Мне всегда было интересно в обыденных вещах отыскивать невидимое, сакральное, тонкое. Простое целлофановое полотнище может стать и платьем, и пеленой, спадающей с глаз человека смотрящего и тайною завесою между зрителем и художником.
Мне нелегко дается прилюдное обнажение. Человеку свойственна стыдливость, она есть и у меня. Но при этом человеку всегда интересно смотреть на то, в чем он узнает самого себя: страхи, комплексы, очарования и разочарования. Разные виды искусства помогают в самопознании, особенно создающие зрительные формы. И это захватывающий опыт — становиться зеркальным отражением другого.
Обнаженное тело — прекрасно само по себе, оно произведение Творца Вселенной. В нем содержится весь космос — и прах земли, и энергия всех элементов мироздания. Поэтому тело всегда притягательно. И в античные времена, и сейчас. Нас удивляет сила и одновременно хрупкость человеческой природы: гармоничное сплетение мышц и сухожилий, трепет ресниц, округлости и впадины, которые заставляют волноваться, краснеть и восхищаться. И в тоже время ужасает кратковременность красоты жизни тела, ее то наполняющиеся кровью и соком пульсирующие сосуды, то увядающая и стареющая природа кожи, скелета, частиц тела. Во всем этом есть таинственность и загадка, трагедия, величие и драма.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Карина Помурзина
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