Павел Алехин: «Обнаженное тело... в нем содержится весь космос»

Обнаженное тело — прекрасно само по себе, оно произведение Творца Вселенной. В нем содержится весь космос — и прах земли, и энергия всех элементов мироздания. Поэтому тело всегда притягательно. И в античные времена, и сейчас. Нас удивляет сила и одновременно хрупкость человеческой природы: гармоничное сплетение мышц и сухожилий, трепет ресниц, округлости и впадины, которые заставляют волноваться, краснеть и восхищаться. И в тоже время ужасает кратковременность красоты жизни тела, ее то наполняющиеся кровью и соком пульсирующие сосуды, то увядающая и стареющая природа кожи, скелета, частиц тела. Во всем этом есть таинственность и загадка, трагедия, величие и драма.