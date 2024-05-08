Не можем больше держать в себе! Делимся коллекцией наших любимых нижегородцев в свежем выпуске подкаста «По-собачьи»

Автор телеграм-канала «Спасибо, Нижний!» Алексей Молев рассказывает нашему диджитал-главреду Катерине Смирновой:
- народная мудрость «занимайся тем, что любишь, и тебе не придется работать» – наглая ложь
- блогер – мужская работа
- жить в Нижнем лучше, чем в Москве и Балахне
- Городец скоро переплюнет Плес, а Арзамас – Суздаль
- почему в блогеры идут только нарциссы и как это лечится
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