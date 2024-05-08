18+
  • Город
  • Портреты
Портреты

Не можем больше держать в себе! Делимся коллекцией наших любимых нижегородцев в свежем выпуске подкаста «По-собачьи»

Автор телеграм-канала «Спасибо, Нижний!» Алексей Молев рассказывает нашему диджитал-главреду Катерине Смирновой:

  • народная мудрость «занимайся тем, что любишь, и тебе не придется работать» – наглая ложь
  • блогер – мужская работа 
  • жить в Нижнем лучше, чем в Москве и Балахне
  • Городец скоро переплюнет Плес, а Арзамас – Суздаль
  • почему в блогеры идут только нарциссы и как это лечится

Смотрите подкаст на RUTUBE и в VK

6+

Еще больше о подкасте Собака.ru в Нижнем Новгороде можно прочитать здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: