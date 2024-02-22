Украли наши сердечки: главные краши из Нижнего

Жили бы вы в 17 веке, точно не смогли бы устоять перед князем Пожарским. Он служил при дворе со времен Бориса Годунова вплоть до первого Романова, и за это время успел стать национальным героем, поучаствовал в Первом и возглавил Второе народное ополчение (но это, конечно, далеко не весь список его подвигов). Более того того, он был любящим мужем и многодетным отцом, а современники отмечали его необыкновенный ум и доброту. Такого краша бабушка точно одобрит.