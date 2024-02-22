Украли наши сердечки: главные краши из Нижнего

Не Орландо Блум и не Чимин, в нашем топе ребята погорячее: Чкалов, Кристовские, ну и конечно же, Марк Эйдельштейн. Наконец-то собрали воедино всех, кто сводил с ума нижегородок на протяжении нескольких веков.
Князь Дмитрий Пожарский
Жили бы вы в 17 веке, точно не смогли бы устоять перед князем Пожарским. Он служил при дворе со времен Бориса Годунова вплоть до первого Романова, и за это время успел стать национальным героем, поучаствовал в Первом и возглавил Второе народное ополчение (но это, конечно, далеко не весь список его подвигов). Более того того, он был любящим мужем и многодетным отцом, а современники отмечали его необыкновенный ум и доброту. Такого краша бабушка точно одобрит.
Петр Нестеров
Тони Старк Российской Империи. Гений, плейбой, летчик, штабс-капитан, первооткрыватель высшего пилотажа, конструктор, первый, кто применил таран в практике боевой авиации. Несмотря на сомнения и насмешки, он сам модифицировал самолет «Ньюпор-4» и на нем совершил «петлю Нестерова», положив начало высшему пилотажу. Кстати, модель точно такого же самолета стоит на Нижне-Волжской набережной.
Валерий Чкалов
В Нижнем Новгороде сначала Чкалов, а потом уже Тимоти Шаламе, Барри Кеоган и все остальные. Невозможно было устоять перед летчиком, да еще и героем СССР, да еще и командиром бригады, совершившей первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. С таким точно на край света, и уже не фигурально.
Сергей и Владимир Кристовские
В семье все должно быть поровну: младший брат Владимир — лидер и солист рок-группы Uma2rman, старший брат Сергей — ее бас-гитарист. И оба из из НН. Группа родилась в 2003 году и за 20 лет заслуженно получила награду MTV Europe Music Award в номинации «Лучший российский исполнитель». Девушка Прасковья из Подмосковья таких бы заценила.
Марк Эйдельштейн
Русский Тимоти Шаламе? Нет, нижегородский! Молодой актер появился на экранах совсем недавно, но уже стал популярным. «Праведник», в котором он сыграл одну из главных ролей, в 2023-м году прошел в шорт-лист премии «Золотой орел». Но Марк не останавливается: в том же году он снял короткометражку «Надеждозаписывающая студия».
Денис Черышев
Всем фанатам футбола приготовиться, на арену выходит крайний полузащитник клуба «Венеция» и заслуженный мастер спорта России. Его отец играл на нижегородском «Железнодорожнике», а Денис с 12-ти лет играет за «Реал Мадрид», пройдя все ступени от юношеских сборных до Лиги чемпионов. За него, кстати, боролись не только девушки, но и английские и испанские футбольные клубы.
Даниил Трифонов
Пианист и композитор из Нижнего Новгорода с Grammy за лучший классический сольный инструментальный альбом и 3-м местом на Евровидении-2010. Звучит сильно. Признайтесь, сразу захотелось записаться на курсы по фортепиано. С такими вдохновителями сольфеджио уже не покажется нудным.
Артем Быстров
Звезда фильма Быкова «Дурак», за роль в котором он получил премию «Леопард лучшему актеру» на Международном кинофестивале в Локарно, и довольно востребованный актер на рынке. Уже можно называть Нижний Новгород колыбелью летчиков, актеров и музыкантов?
Николай Лобачевский
А вот сейчас екнуло сердечко нескольких тысяч студентов. Мало того, что он был деятелем народного просвещения, так еще и стал настоящим романтическим героем: первооткрыватель неевклидовой геометрии, энтузиаст, не понятый своим поколением.
Евгений Евстигнеев
По статистике каждый нижегородец видел хотя бы один фильм с Евстигнеевым и как минимум один раз проходил мимо одноименного театрального училища. А кто-то даже в нем и учится. Он пользовался такой популярностью, что уже давно пора ввести термин «Берегись Евстигнеева».
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции
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