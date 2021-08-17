Феликс Верховодов: «Я не представляю, как это я приду к художнику и скажу: «Слушай, ну нарисуй мне кенгуру!»

Здесь сейчас висит полсотни работ, что-то висит дома, что-то – в другом доме. Есть и хранилище, есть работы, что висят у меня во Франции. Любимые авторы: Данилов, Каковкина, Приданов. Есть чувашские авторы, Дынников, Сорокин точно дома есть.

Любимов, Шихов, Ким, Белосейский – это все заслуженные художники из Нижнего. У меня же вкус, который немного отличается от классики: люблю вещи в более современном стиле. Но у меня нет работ, написанных на заказ. Под заказ еще ни у одного художника не получалось хорошо сделать. Я этих людей знаю: он встал, пошел, ему взбрендило, получилось здорово. А когда художнику говоришь: «Хочу два на два, вот тут цыпленочек, а тут цветочек», то получается неинтересно. Я не представляю, как это я приду к художнику и буду говорить ему: «Слушай, ну нарисуй мне кенгуру!» Это смешно!

В планах у нас есть давать художникам возможность безвозмездно здесь повисеть, а может, таким образом и продать что-то из своих работ. Но есть люди, которые мыслят: «Ну как же так, мы в ресторане повесим свои работы?!». Я считаю, для искусства не обязательна галерея, гранитные полы, мраморные перила.

Ресторану всего два года, и выпали они на пандемию, кризисы всевозможные, поэтому пока не все планы мы смогли осуществить. Когда мы называли это место «Парк культуры», мы говорили о том, что это будет больше, чем ресторан. В планах – и школа живописи, и мастер-классы художников, которых я знаю. Каждый четверг на этих скамейках около ресторана действительно собираются художники. И это только начало!



Я не люблю пафосно рассуждать, но что такое живопись? Когда человек с искусством живет, он по-другому начинает к жизни относиться. Тех, кого живопись окружает везде – на даче, в квартирах, офисах – окружает цвет, мысль, страсть. Даже если люди относятся к искусству как к средству накопления, инвестиции, это тоже здорово, потому что искусство все равно будет влиять на тебя, твоих детей, само, хочешь ты этого или нет. И в обратную сторону это тоже работает: если у тебя нет восприятия, которое дает жизнь рядом с искусством, то как бы ты ни убивался, ты не откроешь ресторан, который будет давать 500 человек каждый день на летней веранде. Если бы я думал только о деньгах, не было бы здесь этих деталей, у меня супруга не собирала бы полевые цветы, чтобы украсить ими столики в зале, мы бы не имели результата, который есть. Это относится ко всему: к бизнесу, вождению автомобиля, отношению с людьми. Присутствие искусства все меняет. Я был государственным деятелем, когда начал собирать коллекцию, потом занимался частным бизнесом, я 15 лет жизни отдал компании «Газпром», и, если бы я все эти годы не окружал себя живописью, художниками, я был бы такой же развращенный циник, как многие бизнесмены и коммерсанты. Я бы не занимался восстановлением храмов, реставрацией памятников культуры и архитектуры, я бы сидел сейчас здесь и орал на подчиненных, считая только деньги. И денег было бы меньше, кстати!