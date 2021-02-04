Евгений Касперский посетил Нижний Новгород

Ведущий мировой специалист в сфере IT-безопасности и один из основателей «Лаборатории Касперского» приехал в Нижний Новгород. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Российский программист и профессиональный путешественник приехал в столицу Поволжья с рабочим визитом, после чего прогулялся по историческому центру города.
«Кремль, конечно, впечатляет. Даже несмотря на то, что в нем сейчас много реконструкции. Ведь в этом году городу исполняется 800 лет!», — отметил IT–специалист.
Кроме того, Евгений Касперский добавил, что Нижний Новгород принимает у Калуги статус новогодней столицы страны и пригласил свою аудиторию в социальных сетях посетить город:
«В общем, вы теперь знаете куда ехать по крайней мере дважды: летом и зимой».
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