Битломанская фонотека, пластинки на рентгеновских снимках, советская аудиотехника и посмертная маска Высоцкого

В «Кладовке» воссоздали студию звукозаписи СССР с коллекцией записей битлов 1960-1970-х, сделали киновитрину с открытками актеров из Нижегородской области, выставку плакатов Валерия Барыкина в стиле советского пин-апа, экспозиции о нижегородских музыкантах и аудиотехники горьковских заводов.

С мая по октябрь в музее работает зеленый дворик со сценой в антураже советской квартиры. Здесь проходят творческие вечера, концерты авторской песни и презентации книг, а артисты всегда что-то оставляют на память – так и пополняется коллекция.

Один из самых ценных экспонатов – посмертная маска Владимира Высоцкого, которую «Кладовке» передал коллекционер Геннадий Агеев после поездки на дни памяти поэта в Москве. Он увлекся творчеством актера и барда после просмотра фильма «Вертикаль». Собирал записи его песен на катушках (официальных пластинок тогда не было) и проводил творческие вечера вместе с друзьями.

Есть еще магнитофон «Олимп 005» 1985 года, который тогда был равен по стоимости автомобилю. За 1250 рублей (почти годовая зарплата) счастливый обладатель получал возможность полного автореверса, поиск нужного трека по паузам, таймер включения и целую россыпь клавиш программного управления. Можно было даже прикупить беспроводной пульт, чтобы мотать пленку, не вставая с дивана (неслыханная роскошь для того времени).