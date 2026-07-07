Битломанская фонотека, пластинки на рентгеновских снимках, советская аудиотехника и посмертная маска Высоцкого

Что можно найти в арт-галерее «Кладовка», которой в этом году исполняется 18 лет.
В прошлом пространство на Большой Покровской, 8 было любимым местом авангардных художников и почитателей их талантов, а сейчас работает как музей артефактов советской музыки и культуры: проигрыватели, плакаты, предметы быта и музыкальные инструменты. Новая жизнь здесь началась в 2007-м, когда помещение сняли в аренду художники Павел Плохов, Антон Лебедев и Олег Мустафин (проводили творческие перфомансы и ярмарки), вскоре к ним присоединился меломан Александр Сперанский с коллекцией в тысячу пластинок.
В «Кладовке» воссоздали студию звукозаписи СССР с коллекцией записей битлов 1960-1970-х, сделали киновитрину с открытками актеров из Нижегородской области, выставку плакатов Валерия Барыкина в стиле советского пин-апа, экспозиции о нижегородских музыкантах и аудиотехники горьковских заводов.
С мая по октябрь в музее работает зеленый дворик со сценой в антураже советской квартиры. Здесь проходят творческие вечера, концерты авторской песни и презентации книг, а артисты всегда что-то оставляют на память – так и пополняется коллекция.
Один из самых ценных экспонатов – посмертная маска Владимира Высоцкого, которую «Кладовке» передал коллекционер Геннадий Агеев после поездки на дни памяти поэта в Москве. Он увлекся творчеством актера и барда после просмотра фильма «Вертикаль». Собирал записи его песен на катушках (официальных пластинок тогда не было) и проводил творческие вечера вместе с друзьями.
Есть еще магнитофон «Олимп 005» 1985 года, который тогда был равен по стоимости автомобилю. За 1250 рублей (почти годовая зарплата) счастливый обладатель получал возможность полного автореверса, поиск нужного трека по паузам, таймер включения и целую россыпь клавиш программного управления. Можно было даже прикупить беспроводной пульт, чтобы мотать пленку, не вставая с дивана (неслыханная роскошь для того времени).
Арифмометр «ФЕЛИКС» – промежуточный этап между счетами и калькулятором, с его помощью можно было складывать, умножать, вычитать и делить. Работал он на зубчатых колесах и цилиндрах: числа устанавливались с помощью рычажков, каждый из которых отвечал за свой разряд, а действия выполнялись вращением рукоятки в определенном направлении.
А одна из самых необычных пластинок из обширного собрания винила – «музыка на костях».
Ольга Кудрявцева
PR-менеджер «Кладовки»
В эпоху дефицита проблемой было достать не только альбомы любимых исполнителей, но даже пустые болванки для записей. Тогда ленинградцу Руслану Богословскому пришла в голову идея использовать в качестве болванок рентгеновские снимки. Был изобретен специальный рекордер, чтобы подпольно копировать зарубежную музыку на рентгеновские снимки. Их разрезали на 7-дюймовые диски, а центральное отверстие выжигалось сигаретой. Само устройство, на котором записывалась музыка, походило на фонограф, который работал в обратном направлении.
Комментарии (0)