Вышел третий (и финальный) выпуск «Первого трамвайного медиа» под обложкой с духом-зацепером (!) от художницы Вацы

На страницах трамвайной периодики пассажиры «тройки» предаются воспоминаниям о важных для них пунктах маршрута – «Детской железной дороге» и «футуристичной» Комсомольской площади, а также исчезающем на глазах ДК им. Ленина, который сейчас вовсю демонтируют:

Марк Г., пассажир: «ДК имени Ленина я застал на излете – он закрылся в 2008 году. Помню концерт перед зданием, в 2004-м, где выступали местные рок-группы. Почему-то мне запомнилась одна – «Парацельс», такой нижегородский калифорнийский панк со скидкой на реалии времени. Еще в ДК был компьютерный клуб «Рубка» – тоже характерная примета времени. Мы в старших классах там гоняли в Counter Strike. Представьте огромное пространство, высоченные потолки, широченные коридоры, а на первом этаже скученно стояли компьютеры, залитые светом из окон».

Тимофей К., пассажир: «Сам вокзал (Московский, – Прим. ред.) шумный, площадь Революции тоже не особо приятная. Но если пройти вглубь, в Старое Канавино, – очень уютно. Там старые деревянные и кирпичные дома конца 19 – начала 20 века, которые, к счастью, еще не снесли. Особенно район улицы Алеши Пешкова – тихий, живой. Там, у кольца трамваев, стоит красивое деревянное здание с большим эркером. Особенно эффектно выглядит, когда мимо проезжают трамваи. Этим летом между улицами Глинки и Пешкова было все занято трамваями, перегнанными из депо. Ходишь – будто музей. Утром они огромными колоннами выезжали – зрелище нереальное. Плюс там сохранились старые мельницы Башкирова, полуразрушенные, но атмосферные. И рядом – дом, где учился Алеша Пешков, будущий Максим Горький. Маленький старый домик. Там жила бабушка, которая раньше всегда выходила, когда экскурсии проходили, рассказывала что-то. Кажется, сейчас ее уже нет, но само место осталось».

«Живые» трамвайные (и личные) истории Автозавода собрала редактор газеты Лида Кравченко, которая отправилась к ветеранам ГАЗа: одна из собеседниц оказалась настоящей Золушкой, потерявшей туфельку, другая – советской рок-н-рольщицей (а еще дамы рассказали, как им спалось под грохочущий трамвай).

Найти номер (тираж – всего 5 тысяч!) можно, например, в Нижегородском планетарии (Революционная, 20) и Библиотеке Попова (Горная, 30). Все точки – здесь. Возможно, там еще отыщутся предыдущие выпуски о маршруте № 5 и шестерке с семеркой, для полной коллекции.