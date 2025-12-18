Вышел третий (и финальный) выпуск «Первого трамвайного медиа» под обложкой с духом-зацепером (!) от художницы Вацы

Новый номер городской газеты о нижегородском трамвае от команды студии «Тихая» посвящен маршрутам № 3 (парк «Дубки» – Московский вокзал) и № 8 (улица Игарская – поселок Гнилицы). Автор мистической обложки – резидентка «Терминала А» и героиня нашего сентябрьского фэшн-дропа Ваца.
Ваца
Художница
Трамваи всегда видятся транспортом магическим, способным перевозить нас не только между улицами, но и между реальностями. Перед работой над иллюстрацией я поехала гулять на Автозавод. Покаталась на трамвае № 8, а потом шла вдоль путей обратно. Было загадочно и очень уютно, в окнах горели огни, и временами из мглы вырывался столп света трамвайных фар. Мне очень захотелось передать на картинке этот эффект возникновения трамвая из осенней тьмы, почти из космического пространства (маршрут как раз проходит рядом с улицей Космической). Так получилась основа композиции, где темнота, трамвай и свет его фар образуют собой цифру восемь. Трамвай этот, конечно, необычный, он может довезти вас до любой точки вселенной, если вы захотите, у него пылающий взор и очень быстрые ноги. А на крыше его, почти сливаясь с тьмой, сидит один из духов города, которых я часто рисую в своей графике. Ведь трамвай не только для людей, но и для духов самый подходящий вид транспорта!
На страницах трамвайной периодики пассажиры «тройки» предаются воспоминаниям о важных для них пунктах маршрута – «Детской железной дороге» и «футуристичной» Комсомольской площади, а также исчезающем на глазах ДК им. Ленина, который сейчас вовсю демонтируют:
Марк Г., пассажир: «ДК имени Ленина я застал на излете – он закрылся в 2008 году. Помню концерт перед зданием, в 2004-м, где выступали местные рок-группы. Почему-то мне запомнилась одна – «Парацельс», такой нижегородский калифорнийский панк со скидкой на реалии времени. Еще в ДК был компьютерный клуб «Рубка» – тоже характерная примета времени. Мы в старших классах там гоняли в Counter Strike. Представьте огромное пространство, высоченные потолки, широченные коридоры, а на первом этаже скученно стояли компьютеры, залитые светом из окон».
Тимофей К., пассажир: «Сам вокзал (Московский, – Прим. ред.) шумный, площадь Революции тоже не особо приятная. Но если пройти вглубь, в Старое Канавино, – очень уютно. Там старые деревянные и кирпичные дома конца 19 – начала 20 века, которые, к счастью, еще не снесли. Особенно район улицы Алеши Пешкова – тихий, живой. Там, у кольца трамваев, стоит красивое деревянное здание с большим эркером. Особенно эффектно выглядит, когда мимо проезжают трамваи. Этим летом между улицами Глинки и Пешкова было все занято трамваями, перегнанными из депо. Ходишь – будто музей. Утром они огромными колоннами выезжали – зрелище нереальное. Плюс там сохранились старые мельницы Башкирова, полуразрушенные, но атмосферные. И рядом – дом, где учился Алеша Пешков, будущий Максим Горький. Маленький старый домик. Там жила бабушка, которая раньше всегда выходила, когда экскурсии проходили, рассказывала что-то. Кажется, сейчас ее уже нет, но само место осталось».
«Живые» трамвайные (и личные) истории Автозавода собрала редактор газеты Лида Кравченко, которая отправилась к ветеранам ГАЗа: одна из собеседниц оказалась настоящей Золушкой, потерявшей туфельку, другая – советской рок-н-рольщицей (а еще дамы рассказали, как им спалось под грохочущий трамвай).
Найти номер (тираж – всего 5 тысяч!) можно, например, в Нижегородском планетарии (Революционная, 20) и Библиотеке Попова (Горная, 30). Все точки – здесь. Возможно, там еще отыщутся предыдущие выпуски о маршруте № 5 и шестерке с семеркой, для полной коллекции.
Комментарии (0)