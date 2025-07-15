Светлана Городнова: «Сыр – это живой продукт, поэтому так сложно его варить»

Мы мечтали о новом цехе очень давно. В старом, если можно так выразиться, мы уперлись головой в потолок: спрос рос, а удовлетворить его мы уже не могли. А еще накопили достаточно компетенций, которые нам хотелось воплотить на новых площадях – показать все, что мы теперь умеем. Проектировали цех для сыров с голубой плесенью сами: к сожалению, в России пока нет специалистов, к которым можно было бы обратиться такой задачей, – все наши знания получены на собственном опыте. Возможно, в процессе мы и допускали ошибки, но мы их сами же и исправляли, а в результате стали опытнее и мудрее. И уже планируем третий цех – для сортов с белой плесенью.

Производства, подобные нашему, в России, конечно же, существуют, но работают они не благодаря, а вопреки. Да, наши специалисты съездили в Европу (главным образом во Францию), научились варить сыр. Но как производить его в промышленных масштабах? Одно дело сварить у себя дома в кастрюле, и совсем другое – выдавать тысячи голов в месяц. Неизбежны проблемы и промахи, исправлять которые надо самим.

Недавно узнала, что во Франции существует запрет на разглашение технологий сыроварения, и задумалась: чему же они тогда учат? У меня даже возникло подозрение, что французы умышленно допускают ошибки – мол, умный сам потом «докрутит». И все наши российские производства сыров именно «докручены»: у кого-то в итоге получилось это сделать хорошо, у кого-то – не очень.