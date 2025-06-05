Саша Жаркова, Андрей Коняев, WYLSACOM, команда The Blueprint и «Москвички»: кто выступит на лекциях «Тех-Френдли Викенда» от ЦИПРа

5 июня о лидерстве в цифровую эпоху рассказывает шеф Setters и Setters Media Cаша Жаркова. После разбираемся, сможет ли нейронка заменить писателей на дискуссии, которую модерирует продюсер и журналист Павел Вардишвили.

6 июня команда журнала «Москвичка» расскажет «как креаторы адаптируются под актуальные вызовы» в эпоху генераций, а digital-гуру Дмитрий Бескромный поделится знаниями об «экономике смысла в мире дофаминового обесценивания» (минусуем агрессивную коммуникацию и шумный креатив!).



7 июня узнаем об эмоциональном маркетинге от команды The Blueprint, о том, как нейросети помогают блогеру WYLSACOM (11,5 млн подписчиков!) и «технологии больших лингвистических моделей» от популяризатора науки и издателя N+1 Андрея Коняева. А еще подискутируем о современном модном ритейле и дружбе с ИИ – модератор Анастасия Полетаева, журналист и автор шоу «Без фильтров». Как правильно свайпать и ловить мэтчи, выясним у команды приложения для знакомств 88date.



8 июня завершим образовательный марафон лекциями о нейромемах AI-евангелиста Даниила Трабуна и использовании нейросетей в реальной креативной практике гендиректора и сооснователя ÖMANKÖ Севады Восканяна.