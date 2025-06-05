Саша Жаркова, Андрей Коняев, WYLSACOM, команда The Blueprint и «Москвички»: кто выступит на лекциях «Тех-Френдли Викенда» от ЦИПРа

Юбилейная (10 лет!) конференция «Цифровая индустрия промышленной России» везет в Нижний лучших спецов по диджиталу, инновациям и креативу. В центре внимания всё, что мы любим, – ИИ в работе и жизни, маркетинг эмоций, кризис дейтинга, цифровая усталость, диджитал-арт и прочее, и прочее. С 5 по 8 июня знакомимся с 50+ (!) спикерами из топовых проектов, корпораций и коопераций. Делимся своим виш-листом.
5 июня о лидерстве в цифровую эпоху рассказывает шеф Setters и Setters Media Cаша Жаркова. После разбираемся, сможет ли нейронка заменить писателей на дискуссии, которую модерирует продюсер и журналист Павел Вардишвили.
6 июня команда журнала «Москвичка» расскажет «как креаторы адаптируются под актуальные вызовы» в эпоху генераций, а digital-гуру Дмитрий Бескромный поделится знаниями об «экономике смысла в мире дофаминового обесценивания» (минусуем агрессивную коммуникацию и шумный креатив!).
7 июня узнаем об эмоциональном маркетинге от команды The Blueprint, о том, как нейросети помогают блогеру WYLSACOM (11,5 млн подписчиков!) и «технологии больших лингвистических моделей» от популяризатора науки и издателя N+1 Андрея Коняева. А еще подискутируем о современном модном ритейле и дружбе с ИИ – модератор Анастасия Полетаева, журналист и автор шоу «Без фильтров». Как правильно свайпать и ловить мэтчи, выясним у команды приложения для знакомств 88date.
8 июня завершим образовательный марафон лекциями о нейромемах AI-евангелиста Даниила Трабуна и использовании нейросетей в реальной креативной практике гендиректора и сооснователя ÖMANKÖ Севады Восканяна.
Зарегистрироваться на лекции можно здесь.
Когда: c 5 по 8 июня
Где: Нижегородская ярмарка, молодежный центр «Высота»
16+
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