Электросамокатчиков в Нижнем будут штрафовать за нарушение ПДД с помощью камер

Иван Пургин, исполнительный директор компании «Фрактал»: Безусловно, более эффективным средством борьбы с нарушениями ПДД водителями самокатов является фотовидеофиксация. Сейчас планируется использование камер видеонаблюдения комплекса «Безопасный город» для внедрения интеллектуальной системы, которая позволит в автоматическом режиме выявлять большинство нарушений водителей самокатов.

Напомним, в городе с этого сезона ограничили движение самокатов почти на 120 территориях и объектах. Все «запретные» зоны можно посмотреть здесь. В прошлом году Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов по авариям с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности – пострадало 250 (!) человек. Основная причина ДТП – превышение скорости и экстремальное вождение.