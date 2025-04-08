Электросамокатчиков в Нижнем будут штрафовать за нарушение ПДД с помощью камер

В разработке системы наблюдения и контроля участвует и лауреат ТОП 50 «НН.Собака.ru» Иван Пургин. Он рассказал нам, что камеры смогут фиксировать неспешивание на переходах, езду на одном самокате вдвоем (и втроем тоже!), проезд на красный цвет и в запрещенных местах. Но не все так просто — самокаты сложнее обнаружить из-за небольших габаритов и большой маневренности, отсутствия госномеров и привязки к конкретному нарушителю.
Иван Пургин, исполнительный директор компании «Фрактал»: Безусловно, более эффективным средством борьбы с нарушениями ПДД водителями самокатов является фотовидеофиксация. Сейчас планируется использование камер видеонаблюдения комплекса «Безопасный город» для внедрения интеллектуальной системы, которая позволит в автоматическом режиме выявлять большинство нарушений водителей самокатов.
Напомним, в городе с этого сезона ограничили движение самокатов почти на 120 территориях и объектах. Все «запретные» зоны можно посмотреть здесь. В прошлом году Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов по авариям с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности – пострадало 250 (!) человек. Основная причина ДТП – превышение скорости и экстремальное вождение.
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