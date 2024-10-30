Наталья Карпычева: «Женщине в бизнесе однозначно всегда сложнее, чем мужчине»

Потратить семейные сбережения на линию по производству пластмассы. Прислушаться к интуиции и поехать в другой регион развивать птицеводство. В свободное время отрабатывать на ринге хуки и апперкоты. Вот три факта, после которых вы точно захотите познакомиться с Натальей Карпычевой, руководителем дзержинской компании «ФриГал».
Считается, что женщины обычно идут в «красивый» бизнес – салоны красоты, пиар, ивент-индустрию, а вы занялись химической промышленностью. Как так получилось?
Все-таки я родилась в городе химиков, моя семья и все знакомые поколениями работали на заводах Дзержинска. Когда большие предприятия химической отрасли стали закрываться, многие хорошие специалисты остались без работы. Общаясь с ними, я услышала фразу: пока не придумали беспроводного электричества, кабель всегда будет востребован. Я стала просчитывать это направление, это и привело меня к открытию производства кабельного пластиката.
Объясните, пожалуйста, тем, кто далек от химического производства, что такое пластикат.
Это полимерная гранула, которая применяется в производстве кабельно-проводниковой продукции, она широко используется в бытовых и промышленных отраслях. Посмотрите вокруг себя: повсюду нас окружают кабельные сети, а значит, кабельный пластикат – востребованный продукт. Вместе с командой специалистов-химиков мы построили бизнес-модель, изучили потребности рынка, пообщались с собственниками заводов, которым мы могли бы поставлять готовую продукцию, и приступили к работе.
Девушка идет в промышленную сферу, где все руководители – мужчины. Наверняка вы сталкивались с массой проблем.
Я всю жизнь общаюсь с коллегами-мужчинами и не вижу особой разницы в подходе к делу. Это похоже на ситуацию с автоледи: чем я отличаюсь от водителей-мужчин? Мы ездим по одним и тем же правилам, если я их нарушаю, несу за это ответственность – так же и в бизнесе. Основная проблема, с которой пришлось столкнуться в самом начале, – это финансы. Тогда банки не так активно работали с начинающими предпринимателями, как сейчас, поэтому я позаимствовала у родителей скопленные ими деньги и купила подержанную производственную линию производительностью 700 тонн в год.
Родители вас не отговаривали?
Возможно, они немного и сомневались в успехе предприятия, но меня не отговаривали. Ведь я же рисковала нашими сбережениями, я просто не могла их потерять! Сейчас уже можно сказать, что риск был оправданным: теперь в наших цехах и лаборатории работает новое импортное оборудование, за последние два года мы увеличили производство в два раза и выпускаем 32 тысячи тонн кабельного пластиката в год. В этом году мы вошли в сегмент среднего бизнеса, хотя начинали как малое предприятие.
В прошлом году вы приобрели птицефабрику в Чувашии – неординарное решение для руководителя химического предприятия.
Последние несколько лет я искала новые направления развития бизнеса. Пробовала себя в строительстве, но во время пандемии стройки были заморожены, поэтому пришлось отказаться от этой идеи. Мне начали поступать предложения о покупке птицефабрик, и эта тема меня заинтересовала. Если помните, тогда многие из них закрывались, в стране был дефицит куриных яиц, и что-то мне подсказывало идти в этом направлении. Я остановила свой выбор на Канашской птицефабрике.
Можно сказать, что прислушались к интуиции?
Не без этого. Говорят, что деньги не пахнут, а я считаю, что пахнут, просто надо чувствовать их запах. Когда я поняла, что у меня не складывается строительный бизнес, то развернулась и пошла назад. Да, я потеряла вложенные деньги, но так я избежала еще больших потерь. А вот птицеводство сейчас восстанавливается, мои бизнес-партнеры даже шутят: наверное, ты что-то знала, покупая птицефабрику в Канаше. К интуиции надо прислушиваться, но не забывать при этом про здравый смысл!
В газетах писали, что вы планируете переехать жить в Чувашию, это правда?
Когда меня познакомили с республиканским министром сельского хозяйства Сергеем Геннадьевичем Артамоновым, он спросил, как мне понравилась Чувашия. Я ответила, что очень понравилась, даже планирую купить там жилье, – и журналисты об этом написали. Сейчас я живу на два дома – в Дзержинске и в Канаше. У меня есть инвестпроект по расширению и модернизации птицефабрики, и если он будут успешно развиваться, мне придется поменять место жительства.
Какое впечатление на вас произвел Канаш?
Очень чистый, аккуратный город с доброжелательными жителями. Правда, во многом они еще живут в советском времени: поработали до обеда, и можно расслабиться. К современным темпам там не привыкли, надо перестраиваться. Я покупала убыточную птицефабрику, когда там оставалось где-то 10 тысяч поголовья птиц. По нашему проекту, к следующему году поголовье должно увеличиться до полумиллиона, фабрика будет производить 100 миллионов яиц в год.
Вы в бизнесе почти 20 лет, за это время у нас в стране изменилось отношение к женщинам-предпринимателям?
Женщине в бизнесе однозначно всегда сложнее, чем мужчине. Особенно в России: у нас по-прежнему женщина-владелец бизнеса или серьезный политик – скорее исключение, чем правило. Бизнесвумен приходится не только маневрировать между бизнесом, семьей и материнством. Ей еще в силу тех же гендерных предрассудков, чтобы завоевать доверие партнеров, коллег и подчиненных, приходится тщательнее вникать в каждую тему, внимательнее относиться к деталям, взвешивать каждое слово. Зато, на мой взгляд, у нас лучше развито критическое мышление, мы быстрее находим правильное решение и достигаем компромиссов в сложных спорах.
Как вы расслабляетесь, отвлекаетесь от проблем?
Я занималась фитнесом, ходила в тренажерный зал, но мне это не очень подходит: на занятия обычно приходишь усталая, нет сил сосредоточиться на упражнении. Поэтому недавно я увлеклась боксом. Конечно, это не спарринги, я отрабатываю удары на груше. Для меня это выброс эндорфинов, выходишь с ринга расслабленной, тело подтянуто. Тренер смеется: у вас такие мощные удары, наверное, представляете своих конкурентов по бизнесу? А я просто концентрируюсь на технике исполнения.
Вы уже думаете о том, кто наследует ваше дело?
О наследии говорить пока рано, моему сыну всего 10 лет. Конечно, я хотела бы, чтобы он вырос успешным человеком и в будущем возглавил семейный бизнес. Уже следующим летом планирую привлечь его к работе, дам ему на выбор – химическое производство или птицефабрику. Хочу, чтобы он с детства трудился, узнал производство с самых азов. Чтобы понял, как зарабатываются деньги.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Инна Зебра
Макияж и волосы: Мария Рябова
Стиль: Анна Боброва
Одежда: Кардиган TIU.Brand, блуза BAEL’Brand, юбка RUSSKIYE
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