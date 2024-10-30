Наталья Карпычева: «Женщине в бизнесе однозначно всегда сложнее, чем мужчине»

Считается, что женщины обычно идут в «красивый» бизнес – салоны красоты, пиар, ивент-индустрию, а вы занялись химической промышленностью. Как так получилось?

Все-таки я родилась в городе химиков, моя семья и все знакомые поколениями работали на заводах Дзержинска. Когда большие предприятия химической отрасли стали закрываться, многие хорошие специалисты остались без работы. Общаясь с ними, я услышала фразу: пока не придумали беспроводного электричества, кабель всегда будет востребован. Я стала просчитывать это направление, это и привело меня к открытию производства кабельного пластиката.

Объясните, пожалуйста, тем, кто далек от химического производства, что такое пластикат.

Это полимерная гранула, которая применяется в производстве кабельно-проводниковой продукции, она широко используется в бытовых и промышленных отраслях. Посмотрите вокруг себя: повсюду нас окружают кабельные сети, а значит, кабельный пластикат – востребованный продукт. Вместе с командой специалистов-химиков мы построили бизнес-модель, изучили потребности рынка, пообщались с собственниками заводов, которым мы могли бы поставлять готовую продукцию, и приступили к работе.

Девушка идет в промышленную сферу, где все руководители – мужчины. Наверняка вы сталкивались с массой проблем.

Я всю жизнь общаюсь с коллегами-мужчинами и не вижу особой разницы в подходе к делу. Это похоже на ситуацию с автоледи: чем я отличаюсь от водителей-мужчин? Мы ездим по одним и тем же правилам, если я их нарушаю, несу за это ответственность – так же и в бизнесе. Основная проблема, с которой пришлось столкнуться в самом начале, – это финансы. Тогда банки не так активно работали с начинающими предпринимателями, как сейчас, поэтому я позаимствовала у родителей скопленные ими деньги и купила подержанную производственную линию производительностью 700 тонн в год.

Родители вас не отговаривали?

Возможно, они немного и сомневались в успехе предприятия, но меня не отговаривали. Ведь я же рисковала нашими сбережениями, я просто не могла их потерять! Сейчас уже можно сказать, что риск был оправданным: теперь в наших цехах и лаборатории работает новое импортное оборудование, за последние два года мы увеличили производство в два раза и выпускаем 32 тысячи тонн кабельного пластиката в год. В этом году мы вошли в сегмент среднего бизнеса, хотя начинали как малое предприятие.