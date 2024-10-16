Первая инклюзивная кофейня открылась в Нижнем (а еще инклюзивная школа бариста!)

В заведении «На равных» в Русском музее фотографии работают бариста с ограниченными возможностями здоровья – это совместный со «Стрелка Кофе» проект транзитного трудоустройства. Минувшим летом четыре его участника получили работу в городских кофейнях, среди которых, например, Skuratov coffee.
Кофейню и школу бариста создала предприниматель и психолог Христина Богуславская, которая пережила пересадку костного мозга и победила рак крови.
«В 2016 году я познакомилась со своим донором из Германии (про нас сняли фильм), съездила в Мюнхен на конференцию, стала амбассадором. В Баварии я побывала в инклюзивном кафе, где работали всего два человека – мама и сын с инвалидностью. Они обслуживали целый зал на 80 посетителей. И все были приветливы, дружелюбны и открыты с ними.
Во время реабилитации я начала искать себе работу, мне было очень сложно – никто не хотел брать человека с инвалидностью. Меня это сильно ранило. И я решила: нужно что-то менять. Начала изучать инклюзивные заведения в России – в 2019 таких было одно и то закрылось».
Перед открытием кофейни Христина собрала экспериментальную группу из четырех человек: с нарушениями слуха и речи, атаксией мозжечка, когнитивными расстройствами. После обучения ребята успешно прошли собеседования в нижегородских компаниях.
«Я как клинический психолог помогаю человеку раскрыться, расслабиться, почувствовать в себе силы. Первый опыт взаимодействие ребята получают у нас, мы готовим их к этому. В будущем хочется создать целую академию, которая будет помогать трудоустраиваться людям с ОВЗ».
Фото: cоц. сети Русского музея фотографии
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