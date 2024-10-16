Первая инклюзивная кофейня открылась в Нижнем (а еще инклюзивная школа бариста!)

«В 2016 году я познакомилась со своим донором из Германии (про нас сняли фильм), съездила в Мюнхен на конференцию, стала амбассадором. В Баварии я побывала в инклюзивном кафе, где работали всего два человека – мама и сын с инвалидностью. Они обслуживали целый зал на 80 посетителей. И все были приветливы, дружелюбны и открыты с ними.

Во время реабилитации я начала искать себе работу, мне было очень сложно – никто не хотел брать человека с инвалидностью. Меня это сильно ранило. И я решила: нужно что-то менять. Начала изучать инклюзивные заведения в России – в 2019 таких было одно и то закрылось».