Надежда Аверина: «Два года наша команда работала на пределе, без выходных и праздников»

Что именно импортозамещает «Первая ткацкая фабрика»?

Сейчас мы выпускаем мебельные, обивочные и другие ткани для домашнего текстиля. Например, первыми в России освоили производство тюля и ткани «блэкаут».

Неужели больше тюль в стране никто не делает?

Возможно, когда-то были производства, но на данный момент, насколько мне известно, нет. Вообще до нас никто с нуля подобные фабрики не строил: вкладывались в расширение существующих заводов или ограничивались модернизацией. В наш проект вложено более 3 млрд рублей: это и целевой заем Фонда развития промышленности, и заемные средства банка. При проектировании мы опирались на технологии последнего поколения, старались оснастить завод лучшим, что есть в мире. Я считаю, нам это в полной мере удалось.

В этом «удалось» слышится очень много и гордости, и боли!

Это правда. Когда мы оформляли кредит, сотрудник банка меня спросил: «Почему до вас никто не строил такие фабрики?» Сейчас у меня есть однозначный ответ: потому что это непосильная задача. Два года наша команда работала на пределе, без выходных и праздников.