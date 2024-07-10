Надежда Аверина: «Два года наша команда работала на пределе, без выходных и праздников»

В массовом сознании где-то на одной полочке с советскими стереотипами до сих пор хранится убеждение, что если в России и производят текстиль, то в соседнем «городе невест», а не у нас. А между тем в Володарске Нижегородской области в прошлом году начала работу «Первая ткацкая фабрика», которую называют одним из самых масштабных инновационных проектов легкой промышленности и первым в России высокотехнологичным импортозамещающим текстильным производством полного цикла. Руководит предприятием Надежда Аверина.
Что именно импортозамещает «Первая ткацкая фабрика»?
Сейчас мы выпускаем мебельные, обивочные и другие ткани для домашнего текстиля. Например, первыми в России освоили производство тюля и ткани «блэкаут».
Неужели больше тюль в стране никто не делает?
Возможно, когда-то были производства, но на данный момент, насколько мне известно, нет. Вообще до нас никто с нуля подобные фабрики не строил: вкладывались в расширение существующих заводов или ограничивались модернизацией. В наш проект вложено более 3 млрд рублей: это и целевой заем Фонда развития промышленности, и заемные средства банка. При проектировании мы опирались на технологии последнего поколения, старались оснастить завод лучшим, что есть в мире. Я считаю, нам это в полной мере удалось.
В этом «удалось» слышится очень много и гордости, и боли!
Это правда. Когда мы оформляли кредит, сотрудник банка меня спросил: «Почему до вас никто не строил такие фабрики?» Сейчас у меня есть однозначный ответ: потому что это непосильная задача. Два года наша команда работала на пределе, без выходных и праздников.
Всего два года прошло от идеи до реализации?
В декабре 2021 года мы подписали контракты на поставку оборудования, оплатили авансы европейским поставщикам. 2022 год выдался очень трудным, но нам повезло – не подвел ни один европейский поставщик. Были задержки, были возвраты денег, но в итоге оборудование пришло. Мы выучили 33 способа оплаты в разных валютах мира и начали говорить на пяти языках! Параллельно работали над проектом завода. Всё, начиная от компоновки и заканчивая схемами прокладки инженерных систем, полностью наша разработка. Некоторые технологические решения (систему и технологию очистки текстильных стоков, например) мы сейчас патентуем. В проекте заложена система замкнутого цикла: 80% технологических стоков возвращается в производство после очистки. Это соответствует самым высоким европейским экологическим стандартам.
И выпуск продукции завод начал в прошлом году?
Да, в июне запустили первый ткацкий станок, в сентябре начали опытно-промышленный выпуск, а 28 декабря ввели завод в эксплуатацию. Это очень стремительно, особенно если учесть, что к нам на работу приходили люди, которые видели ткацкий станок первый раз в жизни. Сегодня они уже готовы сдавать квалификационные экзамены на высшие профессиональные разряды.
Что дальше?
Планируем строить небольшое производство синтетических нитей, в основном для собственных нужд – на 1500 тонн в месяц. Хотелось бы более масштабное предприятие, чтобы использовать в том числе вторсырье, но, увы, без российского сырья по правильной цене это коммерчески невыгодно. Хотя технологически проектируемая линия будет иметь такую возможность.
Невозможно не сделать комплимент вашей косе! Как находите время на уход за длинными волосами и в целом поддерживаете баланс между работой и личным?
Коса – это самая простая и универсальная прическа, а за красивые волосы спасибо генам. В моей жизни нет баланса в общепринятом понимании. Бывают дни, когда работа – с утра до поздней ночи. Единственное правило, которого я стараюсь придерживаться, – не брать работу домой.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Анна Боброва
Декор: Мария Дубинина
Локация: студия Comilfo
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