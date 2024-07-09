Как дела у бизнеса?

Почему это и собачье дело тоже? Хотя бы потому, что каждый день мы пишем о небольших компаниях, которые несмотря на размеры решаются делать масштабные и важные городские проекты.

Что мы узнали? В аппарат уполномоченного по делам предпринимателей с начала года поступило 82 жалобы от местных бизнесменов, 16 из них относились к уголовным делам, остальные — к административным. И, кстати, показатель уменьшился на 14,6% в сравнении с первым полугодием 2023-го.

По мнению Павла Солодкого, это говорит о том, что предприниматели стали лучше разбираться в своих правах, а давление бюрократии на бизнес снизилось.

Сейчас каждый третий житель Нижегородской области работает в некрупной фирме. Причем компаний таких что-то около 120 тысяч — да, только в нашем регионе. Их еще называют самыми нужными для экономики. Это предприятия с очень высоким уровнем адаптивности, они быстро реагируют на изменения глобального и локального ивестклимата.