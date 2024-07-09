Карьерный апгрейд: рассказываем, где прокачать свои знания о продажах

Конференция, где можно не только узнать новое, но и продемонстрировать свои навыки в продажах, и получить призы (и даже предложение о работе!) – это специальное мероприятие для сейлзов «Альфа Конфа», которое пройдет 13 июля в «Академии Маяк».
Программа события включает как выступления спикеров, так и отработку теории на практике, и даже своего рода состязания. Участников ждут:
- мастер-класс по действенным техникам продаж от Владимира Якубы, знаменитого «реалити бизнес-тренера», специалиста по лидерству, продажам и работе с командой;
- тренинг по самопрезентации от Евгении Галактионовой, эксперта «Лаборатории карьеры Алены Владимирской»;
- выступления от экспертов «Альфа-Банка» о секретах успешных продаж банковских продуктов и навыках, которые окажутся полезными в будущем.
Особого внимания заслуживает баттл для сейлз-менеджеров. Участники пройдут отбор, сразятся в финале и получат призы. Те, кто заинтересован в работе, смогут поучаствовать в экспресс-собеседовании и получить интересный оффер.
В перерывах между активностями – интерактивные мастер-классы от профессионалов, розыгрыши призов, а в финале гостей ждет DJ-сет от Крис Трофимовой, резидента SOHO Family.
Для участия в мероприятии регистрируйтесь по ссылке.
Текст: Карина Весновская
Фото: архив редакции
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Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328
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