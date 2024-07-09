Карьерный апгрейд: рассказываем, где прокачать свои знания о продажах

Программа события включает как выступления спикеров, так и отработку теории на практике, и даже своего рода состязания. Участников ждут:

мастер-класс по действенным техникам продаж от Владимира Якубы, знаменитого «реалити бизнес-тренера», специалиста по лидерству, продажам и работе с командой;

тренинг по самопрезентации от Евгении Галактионовой, эксперта «Лаборатории карьеры Алены Владимирской»;

выступления от экспертов «Альфа-Банка» о секретах успешных продаж банковских продуктов и навыках, которые окажутся полезными в будущем.

Особого внимания заслуживает баттл для сейлз-менеджеров. Участники пройдут отбор, сразятся в финале и получат призы. Те, кто заинтересован в работе, смогут поучаствовать в экспресс-собеседовании и получить интересный оффер.

В перерывах между активностями – интерактивные мастер-классы от профессионалов, розыгрыши призов, а в финале гостей ждет DJ-сет от Крис Трофимовой, резидента SOHO Family.

Для участия в мероприятии регистрируйтесь по ссылке.